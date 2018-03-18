Харлинсон Пантано – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Харлинсон Пантано и Алехандро Вальверде о 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

29-летний колумбийский гонщик команды Trek-Segafredo Харлинсон Пантано (Jarlinson Pantano) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2018. Он отобрался в многочисленный отрыв дня и атаковал из него на финальном некатегорийном подъёме вместе гонщиком команды UAE Team Emirates Вегардом Стаке Лангеном (Vegard Stake Laengen), с которым в прошлом вместе выступал в команде IAM Cycling. Преимущество их отрыв составляло в конце около 10 секунд. На спуске Пантано уехал от своего попутчика и пересёк финиш в одиночку.

Алехандро Вальверде (Movistar) на одном из промежуточных финишей проиграл Эгану Берналю (Sky) 3 секунды, но удержал майку лидера, его преимущество в общем зачёте составляет 16 секунд.

Харлинсон Пантано: «Я подумал, что на этом этапе отрыву удастся удержаться, и наша команда отлично отработала, мы были внимательны, в отрыв отправились мы с Дидье. Лоран проделал великолепную работал на меня в подъёмах, думаю, я выиграл благодаря его усилиям.

Я не ожидал, что спуск будет таким сложным, мне удалось уехать от Лангена, потом сказал себе, что если он меня обойдёт, то будь как будет. Мне пришлось рисковать и немного поиграть, но в итоге это себя оправдало.

Отрыв получился хорошим, большинство из нас слаженно работали вместе. На финальный подъём мы начали подниматься очень быстро, а Ланген был моих хорошим товарищем по команде IAM Cycling. Я сказал ему, что если мы уедем вдвоём, шанс на победу будет выше. В предыдущие годы я много раз финишировал вторым, третьим, четвёртым, надеялся в этот раз взять победу.

Сегодня во время этапа я много думал о моём друге и товарище по команде Маркеле Ирисаре и его семье. (Родственник Маркеля Ирисара погиб в горах в четверг, 22 марта). В этой команде он стал для меня как отец. Мне нравится делить с ним комнату в гонках, потому что он никогда не сдаётся и всегда полон оптимизма, за исключением вчерашнего дня».

Алехандро Вальверде: «Мы были внимательны, но перед промежуточным спринтом была круговая развязка, пелотон затормозил, мне тоже пришлось нажать на тормоза, а Берналь находился на лучшей позиции, чем я, и извлёк из этого выгоду, взял бонусные секунды. Не думаю, что эти секунды будут решающими. В любом случае, он молодец, что выиграл их. На финальном подъёме многие начали атаковать. Я подумал, почему бы и мне не попробовать. Но ускорения успокоили группу, все начали думать о том, чтобы сильнее тянуть, чтобы добрать отрыв.

Сейчас в общем зачёте у меня 16 секунд преимущества, думаю, нам надо просто защищать свою позицию, а атаковать – дело Берналя. На данный момент чувствую себя отлично, если всё будет нормально, проблем быть не должно, хотя всегда что-то может возникнуть – проколы, падения, даже плохая погода может повлиять. Я близко к победе, но гонка ещё закончена».