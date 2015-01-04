Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Роан Деннис, Том Дюмулин о 4-м этапе Тура Абу-Даби-2018

Действующий чемпион Австралии в разделке Роан Деннис одержал победу в индивидуальной гонке на время, выиграв 4-й этап Тура Абу-Даби-2018. Дистанцию 12,6 км 27-летний австралийский велогонщик команды BMC прошёл за 14 минут 21 секунду со средней скоростью 52,6 км/ч, опередив своего ближайшего соперника, чемпиона Испании в разделке Джонатана Кастровьехо (Sky) на 14 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Денниса по команде BMC Майлз Скотсон.

Чемпион мира в разделке Том Дюмулин, который на первой отсечке опережал Роана Денниса на 1 секунду, не смог побороться за победу из-за проблем с задним переключателем велосипеда, проиграв на финише Роану Деннису 31 секунду.

Победа принесла Роану Деннису красную майку лидера генеральной классификации.

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Роан Деннис: «После чемпионата Австралии я не должен был участвовать в гонках до Тиррено-Адриатико. А сюда я приехал, когда план гонок перед Джиро д’Италия изменился, и я очень доволен, что принял участие в Туре Абу-Даби-2018. Сегодня было трудно распределить скорость по дистанции из-за ветра, он был то встречный, то боковой, то попутный… Мы не знали, откуда он будет в следующий момент. Для февраля я чувствую себя довольно хорошо, хотя сегодня не чувствовал себя ни слишком плохо, ни слишком хорошо. Я не был на пике, как на прошлых коротких разделках.

У Тома Дюмулина были проблемы с велосипедом, но я обогнал его на 31 секунду. Известно, что на смену велосипеда требуется 30 секунд. Никогда не хочется побеждать такого гонщика как Том таким образом. Досадно, что так получилось, но, считаю, что Дюмулин остаётся опасным соперником. Вальверде на данный момент выглядит хорошо. Я видел, как мощно он шёл на 2-м этапе, когда был сильный ветер. Завтра он тоже должен быть хорош в подъёме. Но я сделаю всё, что в моих силах.

Знаю, что мои способности раздельщика так же хороши, как у других гонщиков мирового уровня, но вот подъёмы я прохожу не так стабильно. Иногда очень хорошо, иногда плохо. Поэтому мне придётся следить за Алехандро Вальверде, Фабио Ару, Джонатаном Кастровьехо. Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) – трудный подъём, но он подходит раздельщикам, он не такой технический, как обычно бывает в Европе. Мы приложим все силы, чтобы сохранить красную майку».

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Том Дюмулин: «Когда проводил разведку дистанции, задний переключатель моего велосипеда сломался, не знаю, почему. Механики перевернули велосипед, поставили новый переключатель, и мы решили ехать эту разделку на чемпионском велосипеде. Но в гонке проблема повторилась. Очевидно, что проблема скорее с рычагом переключения, чем с задним переключателем или с электроникой. Не знаю. В любом случае, мне пришлось менять велосипед. Не повезло. На промежуточной отсечке я показывал лучшее время и чувствовал себя отлично. Я всегда начинаю медленней, чтобы остались силы.

Хотелось бы мою первую в сезоне разделку закончить с другими чувствами, потому что я был в отличной форме. Не знаю, сколько времени я потерял из-за замены велосипеда, но я также что-то проиграл Деннису на второй части дистанции. Думаю, это понятно, потому что я полностью выбился из ритма и потерял фокус. Но я старался бороться».