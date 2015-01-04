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Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Роан Деннис, Том Дюмулин о 4-м этапе Тура Абу-Даби-2018

 

 

  Действующий чемпион Австралии в разделке Роан Деннис одержал победу в индивидуальной гонке на время, выиграв 4-й этап Тура Абу-Даби-2018. Дистанцию 12,6 км 27-летний австралийский велогонщик команды BMC прошёл за 14 минут 21 секунду со средней скоростью 52,6 км/ч, опередив своего ближайшего соперника, чемпиона Испании в разделке Джонатана Кастровьехо (Sky) на 14 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул товарищ Денниса по команде BMC Майлз Скотсон.

 

  Чемпион мира в разделке Том Дюмулин, который на первой отсечке опережал Роана Денниса на 1 секунду, не смог побороться за победу из-за проблем с задним переключателем велосипеда, проиграв на финише Роану Деннису 31 секунду.

 

Победа принесла Роану Деннису красную майку лидера генеральной классификации.

 

Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Роан Деннис: «После чемпионата Австралии я не должен был участвовать в гонках до Тиррено-Адриатико. А сюда я приехал, когда план гонок перед Джиро д’Италия изменился, и я очень доволен, что принял участие в Туре Абу-Даби-2018. Сегодня было трудно распределить скорость по дистанции из-за ветра, он был то встречный, то боковой, то попутный… Мы не знали, откуда он будет в следующий момент. Для февраля я чувствую себя довольно хорошо, хотя сегодня не чувствовал себя ни слишком плохо, ни слишком хорошо. Я не был на пике, как на прошлых коротких разделках.  

 

  У Тома Дюмулина были проблемы с велосипедом, но я обогнал его на 31 секунду. Известно, что на смену велосипеда требуется 30 секунд. Никогда не хочется побеждать такого гонщика как Том таким образом. Досадно, что так получилось, но, считаю, что Дюмулин остаётся опасным соперником. Вальверде на данный момент выглядит хорошо. Я видел, как мощно он шёл на 2-м этапе, когда был сильный ветер. Завтра он тоже должен быть хорош в подъёме. Но я сделаю всё, что в моих силах.

 

  Знаю, что мои способности раздельщика так же хороши, как у других гонщиков мирового уровня, но вот подъёмы я прохожу не так стабильно. Иногда очень хорошо, иногда плохо. Поэтому мне придётся следить за Алехандро Вальверде, Фабио Ару, Джонатаном Кастровьехо. Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) – трудный подъём, но он подходит раздельщикам, он не такой технический, как обычно бывает в Европе. Мы приложим все силы, чтобы сохранить красную майку».

 

Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Роан Деннис – победитель 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Том Дюмулин: «Когда проводил разведку дистанции, задний переключатель моего велосипеда сломался, не знаю, почему. Механики перевернули велосипед, поставили новый переключатель, и мы решили ехать эту разделку на чемпионском велосипеде. Но в гонке проблема повторилась. Очевидно, что проблема скорее с рычагом переключения, чем с задним переключателем или с электроникой. Не знаю. В любом случае, мне пришлось менять велосипед. Не повезло. На промежуточной отсечке я показывал лучшее время и чувствовал себя отлично. Я всегда начинаю медленней, чтобы остались силы.

 

  Хотелось бы мою первую в сезоне разделку закончить с другими чувствами, потому что я был в отличной форме. Не знаю, сколько времени я потерял из-за замены велосипеда, но я также что-то проиграл Деннису на второй части дистанции. Думаю, это понятно, потому что я полностью выбился из ритма и потерял фокус. Но я старался бороться».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Абу-Даби-2018

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis ITT Том Дюмулин Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:18 | Регистрация: 4.01.2015

    неужели Дэниска сможет удержаться на последней финишной горе и взять ИТОГовый генерал Абу-Даби...я за (хотелось бы)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • Бакеша
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: protur
    А вы, любите театр?
     
    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.
    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!
    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.
    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).
     
    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.
    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.
    Вот очень жаль, честное слово!
    Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится
  • FEL1X
    Тур Анталии-2018. Этап 3 (4)
    FEL1X-Фото
    Илья тоже неплохо отдержался:)
  • protur
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    protur-Фото

    А вы, любите театр?

     

    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.

    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!

    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.

    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).

     

    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.

    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.

    Вот очень жаль, честное слово!

  • Адриен
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Адриен-Фото
    Прощай, Астана... Было ЧУДОМ, что проект продержался 12 лет. НЕНОРМАЛЬНО, что он спонсировлся по вышестоящему указанию, и главный спонсор был ВЫНУЖДЕН это делать. Это просто не могло продолжаться длительное время, конец ЗАКОНОМЕРЕН... Невозможно в нынешних условиях создать крепкий, непоколебимый долговременный проект, представляете скольким "деловым людям" обидно наблюдать за проходящими мимо них сравнительно большими деньгами ?.. Прощай, Астана ! Спасибо!
  • Astanaforever
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Астана просто великолепна в этом сезоне! Ничто не тяготит в команде без явного лидера.Каждый реализовывает самого себя без укоров и нареканий . Стратегия Вино оправдывает на все сто! Все равны, все за всех!
  • EL-Fenomeno
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    как Астана борзо пошла в этом сезоне good а ведь только зима, товарищи)

    Цитата: GTX
    Нда, какая то скучная гонка вышла. Ван Авермат был немного не тот, Ванмарке получше смотрелся

    Омлуп хоть и гонка WT, но для ГВА (не секрет) приоритеты это Фландрия, Гент-Вевельгем, может даже Рубэ, так что выкладиваться на все 100% ему не нужно было, каг бэ не хотелось

  • EL-Fenomeno
    Роан Деннис – победитель 4 эта ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    неужели Дэниска сможет удержаться на последней финишной горе и взять ИТОГовый генерал Абу-Даби...я за (хотелось бы)

  • marketbk
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    marketbk-Фото

    Блин, до последнего надеялся, что на месте датчанина будет Луценко. Жаль.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Смотрю сегодня датский день.по девочкам тоже датчанка выиграла, кстати из команды рийса, велоконцепт, может ,они и выкупят лицензию протура или ская или Астаны, в случае их закрытия.
  • Pinkerton
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Pinkerton-Фото
    Всему виной борьба за равноправие и толерантность. Теперь победителя награждают одна девушка и один мужчина. Первая преподносит майку лидера, второй помогает гонщику ее надеть...

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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