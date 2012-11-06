Микель Ланда – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Микель Ланда, Рафал Майка, Дамиано Карузо и Герант Томас о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

Микель Ланда одержал первую победу в цветах команды Movistar, и впервые в карьере выиграл этап Тиррено-Адриатико. На 4-м этапе, королевском с финишем в подъём, Ланда атаковал и, добрав атаковавших ранее Мигеля Лопеса (Astana), Фабио Ару (UAE Team Emirates), Рафала Майку (Bora-hansgrohe) и Бена Херманса (Israel Cycling Academy), и выиграл спринт на финише, опередив Рафала Майку.

Герант Томас (Sky) потерял майку лидера Тиррено-Адриатико-2018. На финальном подъёме у него слетела цепь, в итоге британский гонщик сместился на 5-е место в общем зачёте с отставанием в 26 секунд от вернувшего себе майку лидера Дамиано Карузо (BMC).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Микель Ланда: «Я видел, что Sky нас численно превосходят в первой группее, поэтому решил немного подождать. Когда Лопес атаковал, до финиша было ещё далеко. Я позволил другим гонщикам работать, выждал нужного момента, чтобы произвести финальную атаку. Я в новой команде и я в хорошей форме. Это отличное начало сезона.

Команда сегодня работала феноменально, мы показали, что у нас здесь сильный состав. Ребята весь день до финишной горы защищали Розона и меня. Если бы моя атака не получилась, у нас оставался Розон. Стратегия в конце сработала идеально. Я знал, что сейчас в хорошей форме, но всегда важно получить подтверждение успехом. Для меня эта победа особенная, потому что я рядом с домом моего друга Микеле Скарпони. Жест, когда я протянул руку к небу, был для него. Он всегда с нами, мы всегда его помним. Генеральная классификация? Мы продолжим бороться до конца, но я предпочитаю идти гонку день за днём».

Рафал Майка: «Конечно, мне жаль, что упустил победу на последних метрах после такого долгого и тяжёлого подъёма на королевском этапе Тиррено-Адриатико, но я доволен своим выступлением и результатом. Ноги справлялись со скоростью гонки, с борьбой на финальном подъёме. И я рад, что падение на прошлом этапе не имело для меня серьёзных последствий. Временами больно, но это ожидаемо, потому что у меня синяки и ссадины. Думаю, моё выступление сегодня показало мою форму. Я держался с лучшими горняками, такой результат поднимает моральный дух».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Дамиано Карузо: «Вчера я немного потерял время, это было ожидаемо, так как финал вчера подходил мне не так хорошо, как сегодня. Из-за серии обстоятельств я вновь в майке лидера. Это отлично. Не могу просить большего. Этап с перепадом высот в 5 км был выматывающим. Я не знаю, какая форма у Криса Фрума, но было необычно видеть, как он теряет контакт с группой. В этом году команда наделила меня капитанскими полномочиями в борьбе за общий зачёт, завтра с Грегом Ван Аверматом мы можем ставить целью и этап, и генеральную классификацию. Это будет особый этап памяти Микеле Скарпони. Я не был его близким другом, но стал последним, кто говорил с ним на гонке Тур Альп за пару дней до его смерти. Мы разговаривали о детях. Моему сыну скоро исполнится три года, и мои последние воспоминания, связанные с Микеле, что он сказал мне, как ему приятно возвращаться домой и увидеть детей».

Герант Томас: «Я чувствовал себя очень комфортно, ребята ехали отлично, мы держали ситуацию под контролем. Я переключился на большую звезду, цепь соскочила и застряла в раме. Казалось, прошла вечность, пока я старался поправить цепь, потом мне пытались помочь из нейтральной технички. Мне понадобился запасной велосипед. К счастью, Фрум был рядом, провёл для меня хорошую смену. Всё шло так хорошо, чувствовал себя отлично. А потом мне пришлось просто ждать. Но всякое может случиться, мне просто надо немного удачи. Впереди ещё несколько дней гонки».