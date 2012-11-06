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Микель Ланда – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2018

Микель Ланда, Рафал Майка, Дамиано Карузо и Герант Томас о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2018

 

 

  Микель Ланда одержал первую победу в цветах команды Movistar, и впервые в карьере выиграл этап Тиррено-Адриатико. На 4-м этапе, королевском с финишем в подъём, Ланда атаковал и, добрав атаковавших ранее Мигеля Лопеса (Astana), Фабио Ару (UAE Team Emirates), Рафала Майку (Bora-hansgrohe) и Бена Херманса (Israel Cycling Academy), и выиграл спринт на финише, опередив Рафала Майку.  

 

  Герант Томас (Sky) потерял майку лидера Тиррено-Адриатико-2018. На финальном подъёме у него слетела цепь, в итоге британский гонщик сместился на 5-е место в общем зачёте с отставанием в 26 секунд от вернувшего себе майку лидера Дамиано Карузо (BMC).

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Микель Ланда: «Я видел, что Sky нас численно превосходят в первой группее, поэтому решил немного подождать. Когда Лопес атаковал, до финиша было ещё далеко. Я позволил другим гонщикам работать, выждал нужного момента, чтобы произвести финальную атаку. Я в новой команде и я в хорошей форме. Это отличное начало сезона.

 

  Команда сегодня работала феноменально, мы показали, что у нас здесь сильный состав. Ребята весь день до финишной горы защищали Розона и меня. Если бы моя атака не получилась, у нас оставался Розон. Стратегия в конце сработала идеально. Я знал, что сейчас в хорошей форме, но всегда важно получить подтверждение успехом. Для меня эта победа особенная, потому что я рядом с домом моего друга Микеле Скарпони. Жест, когда я протянул руку к небу, был для него. Он всегда с нами, мы всегда его помним. Генеральная классификация? Мы продолжим бороться до конца, но я предпочитаю идти гонку день за днём».

 

  Рафал Майка: «Конечно, мне жаль, что упустил победу на последних метрах после такого долгого и тяжёлого подъёма на королевском этапе Тиррено-Адриатико, но я доволен своим выступлением и результатом. Ноги справлялись со скоростью гонки, с борьбой на финальном подъёме. И я рад, что падение на прошлом этапе не имело для меня серьёзных последствий. Временами больно, но это ожидаемо, потому что у меня синяки и ссадины. Думаю, моё выступление сегодня показало мою форму. Я держался с лучшими горняками, такой результат поднимает моральный дух».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Дамиано Карузо: «Вчера я немного потерял время, это было ожидаемо, так как финал вчера подходил мне не так хорошо, как сегодня. Из-за серии обстоятельств я вновь в майке лидера. Это отлично. Не могу просить большего. Этап с перепадом высот в 5 км был выматывающим. Я не знаю, какая форма у Криса Фрума, но было необычно видеть, как он теряет контакт с группой. В этом году команда наделила меня капитанскими полномочиями в борьбе за общий зачёт, завтра с Грегом Ван Аверматом мы можем ставить целью и этап, и генеральную классификацию. Это будет особый этап памяти Микеле Скарпони. Я не был его близким другом, но стал последним, кто говорил с ним на гонке Тур Альп за пару дней до его смерти. Мы разговаривали о детях. Моему сыну скоро исполнится три года, и мои последние воспоминания, связанные с Микеле, что он сказал мне, как ему приятно возвращаться домой и увидеть детей».

 

  Герант Томас: «Я чувствовал себя очень комфортно, ребята ехали отлично, мы держали ситуацию под контролем. Я переключился на большую звезду, цепь соскочила и застряла в раме. Казалось, прошла вечность, пока я старался поправить цепь, потом мне пытались помочь из нейтральной технички. Мне понадобился запасной велосипед. К счастью, Фрум был рядом, провёл для меня хорошую смену. Всё шло так хорошо, чувствовал себя отлично. А потом мне пришлось просто ждать. Но всякое может случиться, мне просто надо немного удачи. Впереди ещё несколько дней гонки».

 

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2018

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Теги к статье: Микель Ланда Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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  1. Имя: Ростислав

    ROSt

    Сегодня, 15:12 | Регистрация: 6.11.2012

    Этот гонец ещЁ себя проявит на Гран-Турах !!!

    Он знает как и что делать против астматиков SKY...

    good

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Комментарии

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    ROSt-Фото
    только среди паравело...как-то так !!!
  • ROSt
    Микель Ланда – победитель 4 эт ... (1)
    ROSt-Фото

    Этот гонец ещЁ себя проявит на Гран-Турах !!!

    Он знает как и что делать против астматиков SKY...

    good

  • am14
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    am14-Фото
    Уже в Андалусии было очевидно, что Тим фактически переквалифицировался в генеральщика
  • am14
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    am14-Фото
    Стоит иногда проверять недавнюю историческую статистику, прежде чем безосновательно ляпать языком. Иначе будет у Вас репутация балабола.
    Для справки:
    Конта замечательно возил на себе Роджерса на Дофине 2013, Акула тягал Ару на ТДФ, и на классиках без королевской гордыни работал в командном поезде.
  • 0x5F375A86
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    0x5F375A86-Фото
    Они один раз были вместена туре в 2016-м и принципиально отказывались возить друг друга и в итоге оба просели в генерале.
    Фрум же регулярно возит кого-то каждую весну и на Арденнах и на неделях.
  • Hammill
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Hammill-Фото

    Чёт "пшик-пшик" пока совсем не впечатляет, прикидывается простым британским парнем.

  • Zhanzhak
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    До, но имелось в виду когда стал УЖЕ капитаном. Корона ли не рухнет с головы возить кого либо? До этого все были развозящими.
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (28)
    RVL-Фото
    похоже имелся ввиду Виггинс а не Симпсон?
    или все же...
  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 4 ... (37)
    Бакеша-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Кто меня впечатляет на этой ТА это Тьесъ Бенут; эта его виктория на Страде просто окрыляет велогонщика на итальянских дорогах.
    А ещё очеь хочется таких этапов по событиям, развитию и развязке на будущих ГТ (и вот почему я итальянскую ТА люблю больше чем французкую ПН)
    Да , и Джиро круче чем Тур
  • Бакеша
    Париж-Ницца-2018. Этап 7. Резу ... (31)
    Бакеша-Фото
    Цитата: velodoctor
    Согласен, себя показали, результат не показали. Надо было от обороны стараться.
    Согласен, тактическая ошибка спортдиректоров Астаны. И на ПН и на ТА ребят заставили возить весь пелетона на длинных горах! В итоге ближе к финишу они все выдохлись

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