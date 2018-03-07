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Команда BMC – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2018

Команда BMC третий год подряд побеждает в открывающей Тиррено-Адриатико командной гонке на время

 

 

  Гонщики команды BMC третий год подряд становятся победителями открывающей Тиррено-Адриатико командной гонки на время. На этот раз 21,5 км дистанцию 1-го этапа они проехали за 22 минуты 19 секунд со средней скоростью 57.804 км/ч, на 4 секунды опередив австралийскую команду Mitchelton – Scott и на 9 секунд – британскую команду Sky. И второй год подряд Дамиано Карузо пересёк линию финиша на первой позиции и надел майку лидера «Гонки двух морей».

 

  С этой победой команда BMC стала самой успешной в командных гонках Тиррено-Адриатико, обойдя команду Quick Step, гонщики которой дважды побеждали в командной гонке на время в 2013 и 2014 годах.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «В командной разделке требуется безукоризненность, которая заключается в деталях, но также, без сомнения, нужна командная работа. Важен вклад каждого, это командные усилия, о чём мы напоминали ребятам во время собрания перед стартом. Сегодня мы отработали отлично, каждый выполнил всё, что от него зависело. Фантастическая работа всей команды, и она началась две недели назад, когда мы пытались найти место для тренировки командной гонки, потому что нелегко найти место, где команда может разогнаться до 60 км/ч. Нужно много пространства. Мы нашли такое место, потом приехали сюда, потренировались, произвели точную настройку техники, поэтому смогли показать результат. Добыть победу всегда трудно, ещё сложнее сделать это в третий раз, но мы выиграли».

 

  Дамиано Карузо: «Мы всегда чувствуем огромное удовлетворение, выиграв здесь. Эта гонка была нашей первой целью, мы много работали, чтобы подготовиться. Мы счастливы.

  Погода была отличной, дороги тоже, маршрут очень скоростной. Но у нас есть ребята, которые могут ехать быстро. Командная работа была превосходной. Все – от персонала до гонщиков были потрясающими.

 

  Думаю, всем командам сегодня было нелегко, но мы продавливали до самого финиша. Шли на максимуме. Мы сделали командную разделку нашей сильной стороной несколько лет назад, в этом году работали над ней с самого первого тренировочного лагеря. Наш командный настрой позволяет добиться успеха.

 

  Это одна из моих любимых гонок, потому что она проходит в Италии. Без Ричи Порта нам труднее бороться за победу в гонке, он заболел, и я стал капитаном команды в борьбе за общий зачёт. Я нацелен на топ-10. Возможно, смогу выступить лучше, но предпочитаю сдержанно оценивать свои шансы при таких соперниках. На бумаге маршрут выглядит тяжелее, чем обычно. Поеду гонку   день за днём, посмотрим. Мы будем также помогать Грегу Ван Авермату в борьбе за победу на этапе».

 

 

Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2018

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Теги к статье: BMC TTT командная гонка на время Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • maxx
    Марк Кэвендиш не вписался в ли ... (1)
    maxx-Фото
    Бог шельму метит... Скорейшего выздоровления конечно парню, но впору заводить разговоры о ПРМ)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Три раза подряд ВМС выигрывает и два раза майка у Карузо. Капитана нет так что может и постарается удержаться.
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Хотя меня его взлет слегка настораживал. С Тура Адыгеи и в Джиры за пару лет..

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    RVL-Фото
    ну не знал...
  • RVL
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    RVL-Фото

    Зак не лучший сейчас. в Абу-даби плохая разделка. +в горы(у) выпадал. будем наблюдать.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 1 ... (9)
    Earl57-Фото

    Комментарии Отара становятся все чудесатее и чудесатее. UAE заехали в 45 сек от BMC - великолепный результат, всего 45 сек. Бахрейн в 49 сек - очень плохой результат, на целых 4 сек хуже, чем UAE.  Зачем то сравнивает Нибали с Фрумом, хотя Нибали прямо сказал, что на генерал у них Поццовиво. Сравнить результаты Ару и Поццовиво Отар даже и не подумал. Хотя понятно, что Бахрейну надо было сохранить Поццовиво, без него результаты были бы заметно лучше. Точно также, как Мовистару надо было довезти Ланду. Ару, Ланду и Лопеса Отар тоже не сравнивал.

     



    Пишут, что Кавендиша сняли с гонки, потому что он не вписался в лимит времени.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    Earl57-Фото
    Закарин проехал разделку на 36 сек хуже, чем Чавес. Либо Чавито подтянул разделку, либо Ильнур сдал.
  • aksbor
    Париж-Ницца-2018. Этап 4. Резу ... (11)
    aksbor-Фото

    Очередная серенькая разделка в исполнении Закарина. Впрочем,до июля еще масса времени. 

  • дрокер
    Перед стартом Тиррено-Адриатик ... (13)
    дрокер-Фото
    Пока все предпосылки, что нет (санкционный список и т.д), хотя Олег Юрьевич может удивлять.
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (32)
    Shalam s Urala-Фото
    ну вы без обид если чо ))

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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