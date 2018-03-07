Команда BMC – победитель 1-го этапа Тиррено-Адриатико-2018

Команда BMC третий год подряд побеждает в открывающей Тиррено-Адриатико командной гонке на время

Гонщики команды BMC третий год подряд становятся победителями открывающей Тиррено-Адриатико командной гонки на время. На этот раз 21,5 км дистанцию 1-го этапа они проехали за 22 минуты 19 секунд со средней скоростью 57.804 км/ч, на 4 секунды опередив австралийскую команду Mitchelton – Scott и на 9 секунд – британскую команду Sky. И второй год подряд Дамиано Карузо пересёк линию финиша на первой позиции и надел майку лидера «Гонки двух морей».

С этой победой команда BMC стала самой успешной в командных гонках Тиррено-Адриатико, обойдя команду Quick Step, гонщики которой дважды побеждали в командной гонке на время в 2013 и 2014 годах.

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Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «В командной разделке требуется безукоризненность, которая заключается в деталях, но также, без сомнения, нужна командная работа. Важен вклад каждого, это командные усилия, о чём мы напоминали ребятам во время собрания перед стартом. Сегодня мы отработали отлично, каждый выполнил всё, что от него зависело. Фантастическая работа всей команды, и она началась две недели назад, когда мы пытались найти место для тренировки командной гонки, потому что нелегко найти место, где команда может разогнаться до 60 км/ч. Нужно много пространства. Мы нашли такое место, потом приехали сюда, потренировались, произвели точную настройку техники, поэтому смогли показать результат. Добыть победу всегда трудно, ещё сложнее сделать это в третий раз, но мы выиграли».

Дамиано Карузо: «Мы всегда чувствуем огромное удовлетворение, выиграв здесь. Эта гонка была нашей первой целью, мы много работали, чтобы подготовиться. Мы счастливы.

Погода была отличной, дороги тоже, маршрут очень скоростной. Но у нас есть ребята, которые могут ехать быстро. Командная работа была превосходной. Все – от персонала до гонщиков были потрясающими.

Думаю, всем командам сегодня было нелегко, но мы продавливали до самого финиша. Шли на максимуме. Мы сделали командную разделку нашей сильной стороной несколько лет назад, в этом году работали над ней с самого первого тренировочного лагеря. Наш командный настрой позволяет добиться успеха.

Это одна из моих любимых гонок, потому что она проходит в Италии. Без Ричи Порта нам труднее бороться за победу в гонке, он заболел, и я стал капитаном команды в борьбе за общий зачёт. Я нацелен на топ-10. Возможно, смогу выступить лучше, но предпочитаю сдержанно оценивать свои шансы при таких соперниках. На бумаге маршрут выглядит тяжелее, чем обычно. Поеду гонку день за днём, посмотрим. Мы будем также помогать Грегу Ван Авермату в борьбе за победу на этапе».