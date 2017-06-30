Париж-Ницца. Этап 3. Луис Леон Санчес надевает желтую майку

Гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес возглавил генеральную классификацию «Париж-Ниццы», надев желтую майку лидера по итогам 3-го этапа французской многодневки.

На сегодняшнем этапе Санчес финишировал вторым, уступив лишь французу Джонатану Иверу и выиграв 37 секунд у большой группы преследователей. Этого результата хватило для того, чтобы стать новым лидером общего зачета «Париж-Ниццы».

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- В первую очередь, хочу вновь отметить работу нашей команды. С начала сезона мы держим очень высокий уровень, и сегодня, вновь, мы были на высоте. На заключительном подъеме вместе с Якобом Фульсангом мы отлично поработали, стараясь все время держать гонку под контролем. Затем, я увидел возможность для атаки, и мне показалось, что это был правильный момент. Мы уехали втроем, и в первую очередь, я думал о том, чтобы побороться за победу на этапе. Но, в итоге, получилось удержать наше преимущество, и теперь я в желтой майке. Что ж, завтра нас ждет первый большой тест на этой «Париж-Ницце». Сейчас, главное – это хорошо восстановиться после сегодняшних усилий для того, чтобы завтра сделать максимум на «разделке» и попробовать сохранить желтую майку. Посмотрим, каким получится завтрашний день, - рассказал Луис Леон Санчес.

Третий этап «Париж-Ниццы» стал самым протяженным этапом французской многодневки в этом году – 210 километров от Буржа до Шатель-Гуйона. Со старта в отрыв уехала группа гонщиков, которым удалось набрать более 7 минут преимущества над пелотоном.

Однако, ближе к финалу этот отрыв был нейтрализован. На заключительном подъеме дистанции Якоб Фульсанг предпринял серию атак, произведя серьезную селекцию в группе. После этого атаковал Луис Леон Санчес, которому удалось отъехать вместе с двумя французскими гонщиками – Джонатаном Ивером и Реми Ди Грегорио.

- Боли после падения на первом этапе все еще беспокоят меня, хотя во время сегодняшнего этапа все было хорошо, поэтому я смог атаковать. Я чувствовал себя по-настоящему хорошо, и я рад, что Луису Леону удалось надеть майку лидера. Впереди у нас несколько важных этапов, посмотрим, если у нас получится продолжить в том же духе, что и сегодня, - сказал Якоб Фульсанг.

Санчес, Ивер и Ди Грегорио набрали 56 секунд преимущества и на протяжении финальных 10 километров практически не уступали преследователям. Набранного преимущества хватило для того, чтобы разыграть и победу на этапе, и лидерство в общем зачете. Джонатан Ивер выиграл этап, в спринте опередив Санчеса и Ди Грегорио. Санчес стал лидером. Другой гонщик «Астаны» Магнус Корт на сегодняшнем этапе занял 7-е место.

По итогам третьего этапа Луис Леон Санчес выигрывает 28 секунд у Арно Демара, занимающего второе место, и 35 секунд у Горки Исагирре.

Завтра, на «Париж-Ницце» пройдет 4-й этап – индивидуальная гонка на 18,4 км от Ла Фуйюза до Сент-Этьена.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team