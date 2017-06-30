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Париж-Ницца. Этап 3. Луис Леон Санчес надевает желтую майку

Париж-Ницца. Этап 3. Луис Леон Санчес надевает желтую майку

 

Гонщик команды «Астана» Луис Леон Санчес возглавил генеральную классификацию «Париж-Ниццы», надев желтую майку лидера по итогам 3-го этапа французской многодневки.

 

На сегодняшнем этапе Санчес финишировал вторым, уступив лишь французу Джонатану Иверу и выиграв 37 секунд у большой группы преследователей. Этого результата хватило для того, чтобы стать новым лидером общего зачета «Париж-Ниццы».

 

Париж-Ницца. Этап 3. Луис Леон Санчес надевает желтую майку

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

 

- В первую очередь, хочу вновь отметить работу нашей команды. С начала сезона мы держим очень высокий уровень, и сегодня, вновь, мы были на высоте. На заключительном подъеме вместе с Якобом Фульсангом мы отлично поработали, стараясь все время держать гонку под контролем. Затем, я увидел возможность для атаки, и мне показалось, что это был правильный момент. Мы уехали втроем, и в первую очередь, я думал о том, чтобы побороться за победу на этапе. Но, в итоге, получилось удержать наше преимущество, и теперь я в желтой майке. Что ж, завтра нас ждет первый большой тест на этой «Париж-Ницце». Сейчас, главное – это хорошо восстановиться после сегодняшних усилий для того, чтобы завтра сделать максимум на «разделке» и попробовать сохранить желтую майку. Посмотрим, каким получится завтрашний день, - рассказал Луис Леон Санчес.

 

Третий этап «Париж-Ниццы» стал самым протяженным этапом французской многодневки в этом году – 210 километров от Буржа до Шатель-Гуйона. Со старта в отрыв уехала группа гонщиков, которым удалось набрать более 7 минут преимущества над пелотоном.

 

Однако, ближе к финалу этот отрыв был нейтрализован. На заключительном подъеме дистанции Якоб Фульсанг предпринял серию атак, произведя серьезную селекцию в группе. После этого атаковал Луис Леон Санчес, которому удалось отъехать вместе с двумя французскими гонщиками – Джонатаном Ивером и Реми Ди Грегорио.

 

- Боли после падения на первом этапе все еще беспокоят меня, хотя во время сегодняшнего этапа все было хорошо, поэтому я смог атаковать. Я чувствовал себя по-настоящему хорошо, и я рад, что Луису Леону удалось надеть майку лидера. Впереди у нас несколько важных этапов, посмотрим, если у нас получится продолжить в том же духе, что и сегодня, - сказал Якоб Фульсанг.

 

Санчес, Ивер и Ди Грегорио набрали 56 секунд преимущества и на протяжении финальных 10 километров практически не уступали преследователям. Набранного преимущества хватило для того, чтобы разыграть и победу на этапе, и лидерство в общем зачете. Джонатан Ивер выиграл этап, в спринте опередив Санчеса и Ди Грегорио. Санчес стал лидером. Другой гонщик «Астаны» Магнус Корт на сегодняшнем этапе занял 7-е место.

 

По итогам третьего этапа Луис Леон Санчес выигрывает 28 секунд у Арно Демара, занимающего второе место, и 35 секунд у Горки Исагирре.

 

Завтра, на «Париж-Ницце» пройдет 4-й этап – индивидуальная гонка на 18,4 км от Ла Фуйюза до Сент-Этьена.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Луис-Леон Санчес Luis Leon Sanchez Astana Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 30.06.2017

    Я думаю на такой короткой разделке Лулу должен удержать майку. В разделке он довольно таки не слабак. Посмотрим.

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Le Tour de Langkawi

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Там склеп. И поворот тоже проезжать будут .не только нибали ,для всех за честь выиграть там, друг все таки был многим , а в марках горки огого .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Так на преодолении сопротивления воздуха и построенна вся стратегия тактика и суть велоспорта кто меньше его поймал по ходу гонки тот и победитель в конце. Конечно хочется каждый день видеть сухорученкова который сам по 200 км ездит но так уже не будет.ну и в каждой техничке говорят своему гонцу экономься, а там уже у кого нервы окажутся крепче тот и выдержит и не начнёт тупо тратится. Санчесу удачи ,он майку одел ,не факт что довезет ,но это его выбор он рискнул по крупному а Ивер рискнул на этапе .
  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Есть еще психология. Она, конечно, весьма неточная наука, но, она существует. И таки влияет на физиологию, кто бы что не говорил )

    ЗЫ: В целом по вашему посту - поддерживаю!

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Насколько знаю, в Соединенном королевстве, в отличие от большинства "цивилизованных стран", как раз НЕТ презумпции невиновности.
    Т.е., если тебя в чем-то обвиняют, то доказать свою невиновность должен ты сам.

  • VeloVelo
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    VeloVelo-Фото

    А смысл? Кому это выгодно?

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Маршру ... (16)
    Earl57-Фото

    Нибали сказал, что хочет побороться на этапе до Филотрано.

    Вероятно на могилку сходит после этапа.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать

    То есть цель оправдывает средства и колесники теперь уважаемые люди в велоспорте?

  • Zhanzhak
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Zhanzhak-Фото
    Цель была желтая майка, а этап как приятный бонус. Если бы не сработалась эта троица, то не было бы праздника сегодня в Астане (да и у меня, чего уж там :) .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 3. Резу ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    На финише выскочил с колеса Лулу. В отрыве он не работал, сидел на колесе и ждал, пока Лулу и Ди Грегорио привезут его. Они потратились, а он был самым свежим.
    Смешно вы говорите а зачем тогда на вел садится если не выигрывать
  • Shalam s Urala
    Брэдли Уиггинс: «Никогда в кар ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Бредли не чёрт из табакерки, уже в 2008-м нахватал звёзд будь здоров, на посмертно хватило-б. но.. большая шоссейная лихорадка дело такое. не остановиться. вот как Лэнс - остался б воистину 7-кратным не только де-факто, но и де-юре, если-б не этот чёртов камбэк..

    "аппетит" там приходит и до, и во время, и после, и ещё бог знает как. велоспорт ГТ-формата - самая тяжкая спортивная судьба. каждый из этой обоймы - чемпионы упёртости. да любой красный фонарь любого ГТ отдал себя больше, чем любой Пеле и прочие рональды вместе взятые. какой градус у всех этих ГТ в районе 10-20 гк - говорить нечего. это вершина. и голову сносит, и "гибнут" чемпионы. и, как на Эвересте, - своё кладбище

    кстати, Виго заехал впервые Тур 4-м отнюдь не в Скае, даже помню его сокровенный инсайд, он тогда неплохо подал

    "по чесноку" - предпочту чтоб всех нынешних, а теперь уже и слегка прошлых героев ГТ валили также цинично и показательно, как ЛА (ну - если есть за что). только потому, что он (ЛА) не оправдал ожидания организаторов пост-фестиновского Тура (по средней скорости, по некоторым подъёмам и пр.пр) точно также, как его не оправдывали почти все из его (ЛА) последователей

    физиология - довольно точная наука, несмотря на всех дейвов и тренеров по плаванию

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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