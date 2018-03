Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3. Результаты Категория:

Вчера, 18:25 Follonica – Trevi, 239 км 1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 6:17:23 2 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:00:03 3 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:00:06 4 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:07 5 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:10 6 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 7 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 9 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 10 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 11 Jaime Roson (Spa) Movistar Team 12 Chris Froome (Gbr) Team Sky 13 George Bennett (Nzl) LottoNL-Jumbo 0:00:16 14 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 15 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 16 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 17 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 18 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 19 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:24 20 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 21 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 22 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:28 23 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:00:34 24 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 25 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:00:36 26 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 27 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:00:38 28 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 29 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 30 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 31 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 32 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 33 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 34 Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:51 35 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:00:55 36 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:01 37 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 38 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 39 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:01:03 40 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:19 41 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:01:24 42 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 0:01:34 43 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:36 44 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:01:42 45 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:15 46 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:34 47 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:45 48 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 49 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 50 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 51 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 52 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:03:11 53 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 54 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:03:34 55 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 56 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 57 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:03:55 58 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 59 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:04:10 60 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:04:13 61 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 62 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:04:23 63 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:04:33 64 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:44 65 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:04:58 66 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 67 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:05:12 68 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:17 69 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 70 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:06:12 71 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 72 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 73 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 74 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 75 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:24 76 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:06:39 77 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:06:47 78 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:06:55 79 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:07:08 80 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:25 81 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 0:07:29 82 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 83 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 84 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 85 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 86 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 87 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 0:07:46 88 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 89 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 90 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 91 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:07:48 92 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:55 93 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 94 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 95 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 96 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 97 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:08:03 98 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:08:05 99 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:08:07 100 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:08:10 101 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 102 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 103 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:08:30 104 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:08:53 105 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 106 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:08:55 107 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:08:58 108 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 109 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:09:02 110 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:09:29 111 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:56 112 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:10:17 113 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 114 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:10:33 115 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 116 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 117 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 118 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:11:19 119 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 120 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 121 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 122 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 123 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 124 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:12:45 125 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 126 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 127 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:12:56 128 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 129 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 130 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 131 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:00 132 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 133 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 134 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 135 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 136 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 137 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 138 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 139 Leopold Konig (Cze) Bora-Hansgrohe 140 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 141 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 142 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 143 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 144 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:08 145 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 146 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 147 Eduard Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 148 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:16:08 149 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:16:12 150 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 151 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Simon Geschke (Ger) Team Sunweb Генеральная классификация после 3 этапа 1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 10:52:22 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 3 Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:03 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:08 5 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:09 6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 7 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:19 8 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:30 9 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:33 10 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:39 11 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:42 12 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:00:44 13 Jaime Roson (Spa) Movistar Team 14 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 15 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:00:49 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 17 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:00:50 18 George Bennett (Nzl) LottoNL-Jumbo 0:00:51 19 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:53 20 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:56 21 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:58 22 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 23 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:00 24 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:01:05 25 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:13 26 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:01:17 27 Daniel Moreno (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:20 28 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:30 29 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 30 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:01:37 31 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 0:01:38 32 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:01:41 33 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:59 34 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:02:07 35 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 36 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:02:17 37 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:19 38 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:02:37 39 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:02:44 40 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:03:04 41 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 0:03:11 42 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:14 43 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:03:16 44 Daryl Impey (Rsa) Mitchelton-Scott 0:03:22 45 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:24 46 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:43 47 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:03:48 48 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:03:51 49 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:54 50 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 0:03:59 51 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 0:04:09 52 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:04:16 53 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:04:29 54 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:04:55 55 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:05:00 56 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:05:29 57 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:05:35 58 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:05:58 59 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:06:16 60 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:06:33 61 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:06:42 62 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:06:48 63 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:06:53 64 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:57 65 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:07:13 66 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:17 67 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:07:20 68 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:07:28 69 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:07:33 70 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:07:35 71 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:07:49 72 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 0:07:55 73 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:08:03 74 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:08:10 75 Alex Dowsett (Gbr) Katusha-Alpecin 0:08:23 76 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 0:08:30 77 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 78 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:08:37 79 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:08:44 80 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:08:47 81 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:08:48 82 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:09:10 83 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:09:18 84 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:09:24 85 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 0:09:27 86 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:09:36 87 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:09:58 88 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:10:16 89 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:44 90 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:10:51 91 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:10:54 92 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:11:02 93 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:11:05 94 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:12 95 Dennis van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:11:17 96 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:11:31 97 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:11:32 98 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:11:56 99 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 100 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:06 101 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:12:07 102 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:12:31 103 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:12:33 104 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 0:12:34 105 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:12:41 106 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:12:44 107 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:12:55 108 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 109 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:10 110 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:13:12 111 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:13:14 112 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 113 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 114 Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 115 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:13:19 116 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 117 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:13:26 118 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:13:42 119 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:13:48 120 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:58 121 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:14:04 122 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:14:11 123 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:14:22 124 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:14:28 125 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:14:29 126 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:14:31 127 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:14:38 128 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:14:52 129 Eduard Grosu (Rom) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:15:09 130 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:15:11 131 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:15:17 132 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:15:21 133 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:15:39 134 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:15:41 135 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:15:46 136 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 137 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:15:54 138 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:16:33 139 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:16:55 140 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:16:58 141 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:16:59 142 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:17:26 143 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:27 144 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:56 145 Leopold Konig (Cze) Bora-Hansgrohe 0:18:16 146 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:19:27 147 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 0:20:06 148 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:20:48 149 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:24:22 150 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:25:50 151 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:29:30 Тиррено-Адриатико-2018. Тиррено-Адриатико-2018. Превью Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2018 Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2018 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari



