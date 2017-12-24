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Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018. Программа соревнований

 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018. Программа соревнований

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018

 

  С 28 февраля по 4 марта в Апельдорне (Нидерланды) пройдёт Чемпионат мира по велоспорту на треке 2018. Длина трека 250 м, полотно трека - древесина. Обсуждать и комментировать во время трансляции можно в нашем онлайн-чате.

   

Результаты соревнований

 

Среда, 28 февраля                                     
Женщины - Скретч 10 км (Финал)  
Женщины - Командный спринт (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Командный спринт (Финал 3-4 & 2-1)

 

Четверг, 1 марта                                    

Мужчины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Скретч 15 км (Финал)
Мужчины - Кейрин (Финал 1-6)
Женщины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)

Пятница, 2 марта                              
Мужчины - Гонка по очкам 40 км (Финал)
Мужчины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Женщины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 20 км)
Женщины - Спринт (Финал)

Суббота, 3 марта                                    
Женщины - Гит 500 м (Финал)
Женщины - Мэдисон 30 км (Финал)
Женщины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Мужчины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 25 км)
Мужчины - Спринт (Финал)

Воскресенье, 4 марта                                  
Женщины - Гонка по очкам 25 км (Финал)
Мужчины - Гит 1 км (Финал)  
Женщины - Кейрин (Финал 1-6)
Мужчины - Мэдисон 50 км (Финал)

 

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Теги к статье: UCI Track Cycling World Championships Чемпионат мира по велоспорту на треке трек Командная гонка преследования Индивидуальная гонка Скретч спринт командный спринт Апельдорн

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 24.12.2017

    Ну что ждём 4 мин 13 секунд с чемпионата России. В апельдорне быстрее толжны дать.

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • Zhanzhak
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (13)
    Zhanzhak-Фото
    Стартует! Луценко капитан!
  • Earl57
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (13)
    Earl57-Фото
    Ну, Конта сошел позже, на 10-м этапе. А в тот день он финишировал 37-м, с отставанием 2-54.
    Это так, справедливости ради.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Кое-кто молодость вспомнит... как розовую майку потерял в тот день

    За то на туре по маршруту Рубе защитил, а Конта и форум даже до брусчатки не доехали в тот день. Как сказал один великий cesare e di cesare ...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну что ждём 4 мин 13 секунд с чемпионата России. В апельдорне быстрее толжны дать.
  • EL-Fenomeno
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: GTX
    Как и под Ван Авермата, Жильбера, Терпстру, Штыбара ище ряд гонцов...

    Короче на итальянской классике погода под бельгийцев и голландцев) а победит Саган ибо Бора дала добро на его участие)

  • Earl57
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (28)
    Earl57-Фото
    Да ладно вам. Сначала падение на первом или втором этапе и дальнейшая гонка с перебинтованной рукой. Потом на четвертом этапе отказал переключатель передач, из-за чего пришлось менять велосипед. Потеря времени, которую на такой короткой дистанции отыграть невозможно. А ведь это был его первый официальный старт в радужной майке и естественно он хотел в этой майке победить в своей коронной дисциплине. И наконец на пятом этапе снова механические проблемы. Такая череда неудач любого нормального человека выведет из равновесия. Он же не биоробот, простой голландский парень.
  • Shalam s Urala
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (28)
    Shalam s Urala-Фото
    https://www.instagram.com/p/Bfn1DJIAY15/
  • Earl57
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (13)
    Earl57-Фото

    Кое-кто молодость вспомнит... как розовую майку потерял в тот день

  • veloster
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (28)
    veloster-Фото
    Уже задним числом, мне теперь кажется, что неспроста перед гонкой он обмолвился, что по ходу гонки посмотрят, кто будет себя чувствовать лучше (Том или Вилко), на того и будут работать. Полагаю, что уже тогда у них было ощущение, что Том сейчас не супер.
  • rude_rider
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (28)
    rude_rider-Фото
    Тома посмотрим на Джиро там будут новые соперники Ланда Ару и Лопес может они будут посмелее Нибали и Кинтаны

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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