 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018. Программа соревнований

Да ладно вам. Сначала падение на первом или втором этапе и дальнейшая гонка с перебинтованной рукой. Потом на четвертом этапе отказал переключатель передач, из-за чего пришлось менять велосипед. Потеря времени, которую на такой короткой дистанции отыграть невозможно. А ведь это был его первый официальный старт в радужной майке и естественно он хотел в этой майке победить в своей коронной дисциплине. И наконец на пятом этапе снова механические проблемы. Такая череда неудач любого нормального человека выведет из равновесия. Он же не биоробот, простой голландский парень.