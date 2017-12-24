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- Дата:
- Сегодня, 13:02
Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018. Программа соревнований
С 28 февраля по 4 марта в Апельдорне (Нидерланды) пройдёт Чемпионат мира по велоспорту на треке 2018. Длина трека 250 м, полотно трека - древесина. Обсуждать и комментировать во время трансляции можно в нашем онлайн-чате.
Результаты соревнований
Среда, 28 февраля
Женщины - Скретч 10 км (Финал)
Женщины - Командный спринт (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Командный спринт (Финал 3-4 & 2-1)
Четверг, 1 марта
Мужчины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Мужчины - Скретч 15 км (Финал)
Мужчины - Кейрин (Финал 1-6)
Женщины - Командная гонка преследования (Финал 3-4 & 1-2)
Пятница, 2 марта
Мужчины - Гонка по очкам 40 км (Финал)
Мужчины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Женщины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 20 км)
Женщины - Спринт (Финал)
Суббота, 3 марта
Женщины - Гит 500 м (Финал)
Женщины - Мэдисон 30 км (Финал)
Женщины - Индивидуальная гонка преследования (Финал)
Мужчины - Омниум IV Финал (Гонка по очкам 25 км)
Мужчины - Спринт (Финал)
Воскресенье, 4 марта
Женщины - Гонка по очкам 25 км (Финал)
Мужчины - Гит 1 км (Финал)
Женщины - Кейрин (Финал 1-6)
Мужчины - Мэдисон 50 км (Финал)
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