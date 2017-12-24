Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

есть ссылочки на трансляцию? пока вижу только по Евроспорт Голду показ финишных километров.

начало в 16.00 Москвы.



Посмотрел по погоде, а прямая трансляцич на

www.tiz-cycling.racing/stream-live

Но там начнется не скоро

А старт в 11 час мск, сейчас уже, но не знаю где есть линк видеть этот старт, ребята подскажут, надеюсь