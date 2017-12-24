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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования, 4 км. МужчиныЧемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018

Индивидуальная гонка преследования, 4 км. Мужчины 

1. Filippo Ganna (Ita) 4:13.607
2. Ivo Oliveira (Por) 4:15.428
3. Alexander Evtushenko (Rus) 4:13.786
4. Charlie Tanfield (Gbr) 4:15.930

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Теги к статье: индивидуальная гонка преследования Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек Филиппо Ганна

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодец евтушенко ,очень надеялся что время покажет такое, вот что то думал правда что он в золотом финале будет, но ничего, надеюсь в следующий раз.

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • Sezar
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Sezar-Фото

    1. Какое-то глупое решение. Если чьи-то ценности задеты-давайте запретим. Эдак все можно запретить. А по-моему все должно быть наоборот. Пусть девочки целуют мальчиков. А мальчики -девочек. А редискаьные леваки пусть сами с собой чего хотят то и делают.

  • motte
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    motte-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    есть ссылочки на трансляцию? пока вижу только по Евроспорт Голду показ финишных километров.
    начало в 16.00 Москвы.

    Посмотрел по погоде, а прямая трансляцич на

    www.tiz-cycling.racing/stream-live

    Но там начнется не скоро

    А старт в 11 час мск, сейчас уже, но не знаю где есть линк видеть этот старт, ребята подскажут, надеюсь

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    есть ссылочки на трансляцию? пока вижу только по Евроспорт Голду показ финишных километров.

    начало в 16.00 Москвы.

  • motte
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (33)
    motte-Фото

    40 минут до старта, а там с погодой ой ля ля...

  • Adriano
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Adriano-Фото

    Надо уже вводить новые правила,ну чтобы соответствовать современным тенденциям антисексизма, и других анти.

     

    Короче подиумгерл 21 века это-черный парень гей. 

     

     

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец киргизка ,родина может гордится
  • Андрон
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Андрон-Фото
    100 лет назад точно были. Одеты были, правда, не вызывающе. Но цветы подносили. Насчет поцелуев не знаю, врать не буду. Наверно зависело от национальных обычаев.
  • Yuriy 17
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    А, например, на ТДФ лет 90 тому назад и более не было подиумных девушек? 

    Если не было, то теперь это будет просто возвращение к первозданным истокам.
     

  • Shalam s Urala
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: BaTman
    Все мы продаём себя за деньги. Вы тоже.
    тяжело, наверное, живётся с такими мыслями.. ещё и решаете за всех. а нельзя ли относиться к этому проще? вот я не продаю себя. всегда сам у себя в наличии. да, продаю свой труд (проф. навыки Х время) за деньги. Но, ведь, - чтобы иметь возможность приобрести потом на эти деньги результаты чужого труда?

    следуя этой простой логике - эти девушки продают ровно те "проф. качества", за которые их и прихватывают некоторые шалуны.

    в целом - ни ЗА девушек (абсолютно равнодушен к подиумному гламуру). ни ПРОТИВ, раз кому-то нравится (что важно - с обеих сторон). вообще, вот даже не заметил, что они (девушки) уже гдето пропали ))

    да, сам тоже предпочёл бы Ино, Меркса или Майкла Джексона )))

  • AAA
    Организаторы Тур де Франс могу ... (21)
    AAA-Фото

    Ну да, по европейской справедли на одном этапе девушки целуют, на другом геи, на третем Бернар Ино.

     

    Интересно кто на втором этапе будет к победе рваться.-)))

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Jhonatan Narvaez (Quick-Step Floors)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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