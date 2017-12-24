Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Мужчины

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 22:33
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования, 4 км. Мужчины
Индивидуальная гонка преследования, 4 км. Мужчины
1. Filippo Ganna (Ita) 4:13.607
2. Ivo Oliveira (Por) 4:15.428
3. Alexander Evtushenko (Rus) 4:13.786
4. Charlie Tanfield (Gbr) 4:15.930
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