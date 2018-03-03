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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командная гонка преследования. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командная гонка преследованияМужчины

 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018Командная гонка преследования. Мужчины 

1. Великобритания 3:53.389
2. Дания 3:55.232
3. Италия 3:54.606
4. Германия 3:56.594

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Теги к статье: team pursuit командная гонка преследования Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек Великобритания

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • 3NSN
    Париж-Ницца-2018. Маршрут (2)
    3NSN-Фото

    Пулс уверенно начал сезон(его ускорение в гору очень, впечатляющее было), и окончание прошлого сезона, когда на пару с Фрумом весело ехали в конце Вуэльты в подъёмище. Если без форс мажоров, то думаю, что он. Может Чавес  набрал звенящую форму, но там и разделка есть. Ильнур очень странно встал на горе последнего этапа тура Абу-Даби (расплата за разделку?). 

     

    Интересно, что в начале сезона Вивиани начали интенсивно возить на гонки спринтером, а не Фернандо. Или Фернандо готовят под Гранд туры?

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    вы не занимались велоспортом да?
    чем дальше ты едешь от головы гонки-ТЕМ ОПАСНЕЕ.
    самые завалы происходят не на экранах телевизоров,а именно там,в конце гонки.
    и у тебя просто нет шансов избежать этих завалов.
    впрочем я чувствую,говорю как обычно,в пустоту) на этом умолкаю)
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Париж-Ницца-2018. Маршрут (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    первая ВМЕНЯЕМАЯ неделька сезона.с ОТЛИЧНЫМ маршрутом и звездным составом)

    интересно будет посмотреть на Ильнура и поболеть за Чавито)

  • AvA
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    AvA-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    она наиболее безопасная.
    логично? вот и ответ на ваш вопрос.
    а других просто нет в ЭТОТ период.

    Вспомнился анекдот про логично/нелогично законно/незаконно ))

     

    Конечно, логино!

    А чем опасны Фландрия или Рубэ, если их ехать в качестве предполагемой тренировки и не лезть в условные первые 20-30-40 мест??

     

    Ладно, по Нибсу с "натяжением" убедили: итальянец, домашняя гонка, почти традиция. можно, надо и т.д.

    А что с французом? Я про Бардэ.

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    Удивительного ничего, вопрос - зачем, с точки зрения амбиций на совсем другого уровня гонки?

    Нибали в 16 лет перехал жить в Тоскану, там он вырос как гонщик. Там живут люди, которых он называет своей второй семьей. И чуть ли не в каждой деревушке есть его фан-клубы. Для него Страде Бьянке практически домашняя гонка. 

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    RVL-Фото

    Это было круто!

  • Sm1T
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (2)
    Sm1T-Фото
    Вау
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    она наиболее безопасная.
    логично? вот и ответ на ваш вопрос.
    а других просто нет в ЭТОТ период.
  • SoulThief
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (24)
    SoulThief-Фото
    Как вариант, чтобы тренирующийся генеральщик не занимал место на Фландрии и Рубэ.
  • protur
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (22)
    protur-Фото
    Отличная новость!

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Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert)

Cristian Rodriguez (Caja Rural - Seguros RGA)

4 марта

Enrico Barbin (Bardiani - CSF)

Jhonatan Narvaez (Quick-Step Floors)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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