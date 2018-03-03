- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:42
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командная гонка преследования. Мужчины
Командная гонка преследования. Мужчины
1. Великобритания 3:53.389
2. Дания 3:55.232
3. Италия 3:54.606
4. Германия 3:56.594
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