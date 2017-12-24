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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. МужчиныЧемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018

Мэдисон. Мужчины 

1. Германия 53
2. Испания 45
3. Австралия 37
4. Великобритания 36
5. Австрия 32 

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Теги к статье: мэдисон Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек Германия

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:14 | Регистрация: 24.12.2017

    Клюге родился снова? Молодец! Ожидал депоув и декетеле, на подиуме ну и моркова ,что то датчане подрастроили сильно. Остальное ожидаемо Торрес и ко

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Ближайшие старты

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • uran
    Париж-Ницца-2018. Этап 1. Резу ... (21)
    uran-Фото

    Изагирре вел не так как Демар выбросил, вот и второй.

    А то что француз приложился на результат не повлияло.

  • motte
    Париж-Ницца-2018. Этап 1. Резу ... (21)
    motte-Фото

    Цитата: kwwk
    что-то мне подсказывает что с таким финишным пупырем 3х км зоны не будет

    Видимо так и есть...первый этап и фсё....

  • kwwk
    Париж-Ницца-2018. Этап 1. Резу ... (21)
    kwwk-Фото

    что-то мне подсказывает что с таким финишным пупырем 3х км зоны не будет, потому что возникает вопрос а какое время упавшим поставить?

    Р.С  А вот на оф.сайте гонки Ильнур - 68 с отставанием +1.19

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да для Шимона это конечно вознаграждение, так долго шёл к этому , катал в прошлом году на лавенире банашека , сына президента федерации, а так сам засиял . Так держать.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Dwars door West-Vlaanderen-201 ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Каванья уже вырос , думаю будущий победитель джиры или Вуэльты . хорошо когда гонцы в молодежке растут и после в головную команду уходят.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Босс в своём коронном километре не здается , помню на олимпиаду в Пекин кога ему сделала самый дорогой вел вмире но что то не срослось
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Наконец и крупецкайте в медалях, басову хотелось тоже увидеть на подиуме.ну ничего в следующий раз
  • Сейтмеметов сейтхалил
    GP Industria & Artigianato-201 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну да Висконти как гонщик родился на санбаронто , шинто до гонки ставил его в фавориты. Балерини порадовал , молодец. В принципе кто в Тоскане живёт те результат и показали или жил. Там гонки специфические каждый поворот знать надо.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2018. Этап 1. Резу ... (21)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап и такой жёсткий. Что погода не подарок, что финиш на первом этапе в горку. И всё же финиш групповой

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Клюге родился снова? Молодец! Ожидал депоув и декетеле, на подиуме ну и моркова ,что то датчане подрастроили сильно. Остальное ожидаемо Торрес и ко

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Nils Politt (Team KATUSHA-Alpecin)

Tomasz Marczynski (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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