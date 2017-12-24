- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:11
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. Мужчины
Мэдисон. Мужчины
1. Германия 53
2. Испания 45
3. Австралия 37
4. Великобритания 36
5. Австрия 32
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