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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командный спринт. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командный спринт. Женщины

 Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018Командный спринт. Женщины 

1. Германия 
2. Нидерланды 
3. Россия 
4. Китай

 

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships Командный спринт трек женский велоспорт Германия

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Ближайшие старты

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • Гонщик
    Команда Sunweb: «Том Дюмулин б ... (29)
    Гонщик-Фото

    Димуля единственный кто способен дёрнуть Фрумыча , Ары - Лопесы просто дети против них .

  • Гонщик
    Алехандро Вальверде – победите ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в 50 лет окончательно раскроется Вальверде и выиграет ТДФ)
    если вада не одумается и не раскроет его раньше .

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    первый раз пошаманю за Дюмулана.

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (2)
    Earl57-Фото

    Единственным двукратным победителем классики является завершивший карьеру Фабиан Канчеллара, побеждавший на гонке в 2012 и 2016 годах.

    Судя по приведенной выше картинке, Канчеллара побеждал три раза - в 2008, 2012 и 2016 гг, а Квятковский два раза - в 2014 и 2017.

    И в составах некоторых команд есть изменения. Например, у Бахрейна вместо Гаспаротто будет Марк Падун, у Скай - вместо Тао Геогеган Харта и Диего Розы - Лукаш Вишневский и Леонардо Бассо. 

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    настой от Очовича лучший продукт мирового велоспорта.так что не волнуемся)

  • velostar
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    velostar-Фото

    Да че-за спорт такой. Постоянно от спонсоров все зависит

  • uran
    Le Samyn-2018 (1)
    uran-Фото

    Театр одного актера

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да спасибо что поправили , был уверен на этом именно.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джим Очович: «У команды BMC ес ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дай бог, очович старый волк человек который имел команду в 80х у которого была севен элевен , во многом определившая развитие всего велоспорта в США. Человек который нашёл Армстронга и ,по слухам , он же его и похоронил.надеюсь все будет хорошо .
  • Zhanzhak
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Стартует! Луценко капитан!

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2 марта

Igor Anton (Dimension Data)

Jasper Philipsen (Hagens Berman - Axeon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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