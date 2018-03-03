Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командный спринт. Женщины

Единственным двукратным победителем классики является завершивший карьеру Фабиан Канчеллара, побеждавший на гонке в 2012 и 2016 годах.

Судя по приведенной выше картинке, Канчеллара побеждал три раза - в 2008, 2012 и 2016 гг, а Квятковский два раза - в 2014 и 2017.

И в составах некоторых команд есть изменения. Например, у Бахрейна вместо Гаспаротто будет Марк Падун, у Скай - вместо Тао Геогеган Харта и Диего Розы - Лукаш Вишневский и Леонардо Бассо.