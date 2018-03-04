Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. Женщины

EL-Fenomeno

Страде Бьянке-2018. Результаты (20) Не лёгкая у нашего брата работёнка 5 часов в такую холодину и постоянный грязевой душ чтобы не расслаблялись. Ван Аэрт наверное сам удивлён своему 3 месту (устоял), а как же рады в его команде такому успеху.

А Тьеси теперь чё новый король дождевых гонок?

И сколько же велогонщиков вне лимита (на Страде впервые такое количетсву вижу) Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО насколько Ломбардия яркая по краскам гонка,так настолько же Страде Бьянке напоминало иногда черно белую хронику 60 годов)

Тут в превью маршрута каг бэ заказывали))

Цитата: RVL А так да... может эпично получиться

Сейтмеметов сейтхалил

Чемпионат мира по велоспорту н ... (1) Дааа шестеренка слева какое значение имеет а ?

Сейтмеметов сейтхалил

Страде Бьянке-2018. Женская ве ... (1) Молодцы девочки! Тяжелее чем у мужиков было , но девченки все модницы ,старт в 9 утра дождь проливной ,но все в велотрусах!!! В отличии от мужиков которых 70% было в штанах и чулках. А когда мужики раздевается начали , то видно было и ветровки и термики снизу жилетка майка с длинным рукавом

Александра

Страде Бьянке-2018. Результаты (20) Классная гонка! Красиво и мало предсказуемо, для меня, честно говоря, оказалсь вообще не предсказуемо. Гонщик из Лотто - темная лошадка, Барде... как этот субтильный горняк уделал всех фаворитов?! Вальверде просто берегов не видит.)) Наконец-то в эфире Курдюков, и мы слышим комментарий азартного, увлеченного человека, а не унылый закадровый речетатив. И, конечно, не без перлов, мне особенно понравилось "Штыбар любит грязь" и "трясет, как грешную душу".))

0x5F375A86

Страде Бьянке-2018. Результаты (20) На самом деле пришлось. На финальном подъеме он неудачно переключил передачу, встал и пробежал самый крутой участок горы пешком.

RVL

Организаторы Тур де Франс могу ... (36) Дамы и господа минусующие, просто поверьте-он не знает что такое феминистки, вокруг него их нет. но он мегагалантен и щедр))

ну вот такой мужчина, может бесить всех феминисток. и я не видел ни одной крутой феминистки. все замужем.

RVL

Организаторы Тур де Франс могу ... (36) что за гвоздь?

Что за общепринятые стандарты?

поясните, Николай Степаныч

дрокер

Страде Бьянке-2018. Результаты (20) Это была Олдскульная Гонка! Погодный протокол? Не ни разу не слышал... Скай? Не ни разу не слышал... Кто там шаманил на Димулена? :)

Александра

Организаторы Тур де Франс могу ... (36) Цитата: Sezar Это непростой вопрос.

Да, согласна. К какой бы социальной или политической группе ни относились люди, они остаются людьми. Требовать от людей (от нас всех) не впадать в крайности или хотя бы ждать взвешенности всех суждений, было бы идеализмом.) Но то, что острые вопросы обсуждаются, и обсуждаются иногда вполне цивилизованно, а не решаются методом огня и меча, как в старые недобрые времена, это уже, на мой взгляд, большое достижение цивилизации. Лучше сложные вопросы, чем черное и белое, чем простая война.

Сейтмеметов сейтхалил

Страде Бьянке-2018. Результаты (20) Цитата: 0x5F375A86 Кто-нибудь ожидал этих людей на подиуме?) А почему не ожидал ? Как барде спускается знаем все один из лучших спусковиков в истории ,после савольделли и комессо. Зимой ездит кроссы во Франции .10 дней назад уехал за 24 км сам, так и приехал . победитель не угадал думал будет Вальверде. А ван аэрт я даже и не сомневался что будет на подиуме. Мальчик в прошлом году Тони Мартина на разделке наказал в бельгии или Голландии не помню почти 53 средняя была . это не брусчатка ,отличия есть , проФики и женщины чуть ли не по шоссе ехали , очень скользко правда , но это дело техники и покрышек которые выбрали, то куда андеров заводят им и не снилось . мой подиум был 1 Вальверде или Висконти 2 ван аэрт и 3 барде( по поводу барде , это лучший ответ. О целесообразности стартовать или нет такие гонки, до этого была на сайте дискуссия, я суеверный как все велики поэтому о больном ни слова.) А почему не ожидал ? Как барде спускается знаем все один из лучших спусковиков в истории ,после савольделли и комессо. Зимой ездит кроссы во Франции .10 дней назад уехал за 24 км сам, так и приехал . победитель не угадал думал будет Вальверде. А ван аэрт я даже и не сомневался что будет на подиуме. Мальчик в прошлом году Тони Мартина на разделке наказал в бельгии или Голландии не помню почти 53 средняя была . это не брусчатка ,отличия есть , проФики и женщины чуть ли не по шоссе ехали , очень скользко правда , но это дело техники и покрышек которые выбрали, то куда андеров заводят им и не снилось . мой подиум был 1 Вальверде или Висконти 2 ван аэрт и 3 барде( по поводу барде , это лучший ответ. О целесообразности стартовать или нет такие гонки, до этого была на сайте дискуссия, я суеверный как все велики поэтому о больном ни слова.)