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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Мэдисон. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018Мэдисон. Женщины 

1. Великобритания 
2. Нидерланды 
3. Италия 

4. Дания
5. Россия

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Теги к статье: мэдисон Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек женский велоспорт Великобритания

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Ближайшие старты

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не лёгкая у нашего брата работёнка 5 часов в такую холодину и постоянный грязевой душ чтобы не расслаблялись. Ван Аэрт наверное сам удивлён своему 3 месту (устоял), а как же рады в его команде такому успеху.
    А Тьеси теперь чё новый король дождевых гонок?
    И сколько же велогонщиков вне лимита (на Страде впервые такое количетсву вижу)

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    насколько Ломбардия яркая по краскам гонка,так настолько же Страде Бьянке напоминало иногда черно белую хронику 60 годов)

    Тут в превью маршрута каг бэ заказывали))

    Цитата: RVL
    А так да... может эпично получиться

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Дааа шестеренка слева какое значение имеет а ?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Страде Бьянке-2018. Женская ве ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодцы девочки! Тяжелее чем у мужиков было , но девченки все модницы ,старт в 9 утра дождь проливной ,но все в велотрусах!!! В отличии от мужиков которых 70% было в штанах и чулках. А когда мужики раздевается начали , то видно было и ветровки и термики снизу жилетка майка с длинным рукавом
  • Александра
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    Александра-Фото

    Классная гонка! Красиво и мало предсказуемо, для меня, честно говоря, оказалсь вообще не предсказуемо.

    Гонщик из Лотто - темная лошадка, Барде... как этот субтильный горняк уделал всех фаворитов?! Вальверде просто берегов не видит.))

    Наконец-то в эфире Курдюков, и мы слышим комментарий азартного, увлеченного человека, а не унылый закадровый речетатив. И, конечно, не без перлов, мне особенно понравилось "Штыбар любит грязь" и "трясет, как грешную душу".))

  • 0x5F375A86
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле пришлось. На финальном подъеме он неудачно переключил передачу, встал и пробежал самый крутой участок горы пешком.
  • RVL
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    RVL-Фото
    Дамы и господа минусующие, просто поверьте-он не знает что такое феминистки, вокруг него их нет. но он мегагалантен и щедр))
    ну вот такой мужчина, может бесить всех феминисток. и я не видел ни одной крутой феминистки. все замужем.
  • RVL
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    RVL-Фото
    что за гвоздь?
    Что за общепринятые стандарты?
    поясните, Николай Степаныч
  • дрокер
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    дрокер-Фото

    Это была Олдскульная Гонка!

    Погодный протокол? Не ни разу не слышал...

    Скай? Не ни разу не слышал...

     

    Кто там шаманил на Димулена? :)

  • Александра
    Организаторы Тур де Франс могу ... (36)
    Александра-Фото

    Цитата: Sezar
    Это непростой вопрос.

     

    Да, согласна. К какой бы социальной или политической группе ни относились люди, они остаются людьми. Требовать от людей (от нас всех) не впадать в крайности или хотя бы ждать взвешенности всех суждений, было бы идеализмом.) Но то, что острые вопросы обсуждаются,  и обсуждаются иногда вполне цивилизованно, а не решаются методом огня и меча, как в старые недобрые времена, это уже, на мой взгляд,  большое достижение цивилизации.

    Лучше сложные вопросы, чем черное и белое, чем простая война.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Страде Бьянке-2018. Результаты (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Кто-нибудь ожидал этих людей на подиуме?)
    А почему не ожидал ? Как барде спускается знаем все один из лучших спусковиков в истории ,после савольделли и комессо. Зимой ездит кроссы во Франции .10 дней назад уехал за 24 км сам, так и приехал . победитель не угадал думал будет Вальверде. А ван аэрт я даже и не сомневался что будет на подиуме. Мальчик в прошлом году Тони Мартина на разделке наказал в бельгии или Голландии не помню почти 53 средняя была . это не брусчатка ,отличия есть , проФики и женщины чуть ли не по шоссе ехали , очень скользко правда , но это дело техники и покрышек которые выбрали, то куда андеров заводят им и не снилось . мой подиум был 1 Вальверде или Висконти 2 ван аэрт и 3 барде( по поводу барде , это лучший ответ. О целесообразности стартовать или нет такие гонки, до этого была на сайте дискуссия, я суеверный как все велики поэтому о больном ни слова.)

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Dion Smith (Wanty - Groupe Gobert)

Cristian Rodriguez (Caja Rural - Seguros RGA)

4 марта

Enrico Barbin (Bardiani - CSF)

Jhonatan Narvaez (Quick-Step Floors)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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