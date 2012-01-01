- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 23:06
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командная гонка преследования. Женщины
Командная гонка преследования. Женщины
1. США 4:15.669
2. Великобритания 4:16.980
3. Италия 4:20.202
4. Канада 4:23.216
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