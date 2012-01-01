Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Командная гонка преследования. Женщины

Пулс уверенно начал сезон(его ускорение в гору очень, впечатляющее было), и окончание прошлого сезона, когда на пару с Фрумом весело ехали в конце Вуэльты в подъёмище. Если без форс мажоров, то думаю, что он. Может Чавес набрал звенящую форму, но там и разделка есть. Ильнур очень странно встал на горе последнего этапа тура Абу-Даби (расплата за разделку?).

Интересно, что в начале сезона Вивиани начали интенсивно возить на гонки спринтером, а не Фернандо. Или Фернандо готовят под Гранд туры?