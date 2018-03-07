- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 16:19
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Гонка по очкам 25 км. Женщины
Гонка по очкам 25 км. Женщины
1. Kirsten Wild (Ned) 49
2. Jennifer Valente (Usa) 43
3. Jasmin Duehring (Can) 30
4. Gulnaz Badykova (Rus) 29
5. Charlotte Becker (Ger) 25
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