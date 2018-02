Тур Омана-2018. Этап 4 Категория:

Дата:

Сегодня, 14:17



Yiti (Al Sifah) - Ministry of Tourism, 117,5 км 1 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 2:57:36 2 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 3 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 5 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 6 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 7 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 8 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 9 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 10 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 11 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 12 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 13 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 14 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 15 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 16 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 17 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 18 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 19 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 20 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 21 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 22 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:08 23 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:18 24 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 0:00:54 25 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:01:37 26 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 27 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 28 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 29 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 30 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 31 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 32 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 33 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 34 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 35 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 36 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 37 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 38 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 39 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 40 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 41 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Oscaro 42 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Oscaro 43 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 44 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 45 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 46 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo-Oscaro 47 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 48 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 49 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 50 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 51 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 52 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 53 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:26 54 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 55 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 56 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 57 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 58 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 59 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Oscaro 60 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 61 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 62 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 63 Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert 0:06:58 64 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 65 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 66 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:43 67 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 68 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 69 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 70 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 71 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 72 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 73 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 74 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 75 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 76 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 77 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 78 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 79 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 80 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 81 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:52 82 Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 0:10:50 83 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club 0:10:56 84 Michael Carbel (Den) Fortuneo-Oscaro 85 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 86 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 87 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 88 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 89 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 90 Justin Oien (Usa) Caja Rural-Seguros RGA 91 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 92 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 93 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 94 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 95 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 96 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA 97 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 98 Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 99 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 100 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 101 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Oscaro 102 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 103 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 104 Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 105 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 106 Mark McNally (Gbr) Wanty-Groupe Gobert 107 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 108 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 109 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 110 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 111 Eric Young (Usa) Rally Cycling 112 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:16:35 113 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 114 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Oscaro 115 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 116 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 117 Boris Vallee (Bel) Wanty-Groupe Gobert 118 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 119 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 120 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 121 Brad Huff (Usa) Rally Cycling 122 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 123 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 124 Julien Morice (Fra) Vital Concept Club 125 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Club Генеральная классификация после 4 этапа 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 15:54:20 2 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:09 3 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:00:13 4 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:16 5 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:24 6 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:00:25 7 Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert 8 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 9 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 10 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:33 11 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 12 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Groupe Gobert 13 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 0:00:38 14 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:51 15 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:05 16 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:18 17 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 19 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:01:24 20 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 21 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:01:43 22 Alberto Bettiol (Ita) BMC Racing Team 0:01:45 23 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 0:01:54 24 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:02:17 25 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:02:31 26 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:02:45 27 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:02:55 28 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 29 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo-Oscaro 30 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 0:03:01 31 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:07 32 Ian Boswell (Usa) Katusha-Alpecin 0:03:10 33 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:03:19 34 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:25 35 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 36 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Oscaro 37 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:03:31 38 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:03:36 39 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:03:45 40 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:03:47 41 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:04:06 42 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 0:04:18 43 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:05:01 44 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:20 45 Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:05:24 46 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 0:05:39 47 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:05:50 48 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:05:55 49 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:06:12 50 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:06:15 51 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:07:40 52 Elmar Reinders (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:03 53 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:08:07 54 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:08:15 55 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:08:55 56 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 0:09:01 57 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:09:26 58 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:10:18 59 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:10:19 60 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:10:24 61 Simon Antonini (Ita) Wanty-Groupe Gobert 0:10:29 62 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:06 63 Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:11:11 64 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Club 0:11:29 65 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:11:44 66 Brandon McNulty (Usa) Rally Cycling 0:12:04 67 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:12:32 68 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:13:09 69 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:12 70 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:13:38 71 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 0:13:50 72 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:13:52 73 Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 0:14:01 74 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:14:21 75 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 0:14:49 76 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 0:15:33 77 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:16:08 78 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:16:10 79 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Oscaro 0:16:14 80 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:16:17 81 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:16:21 82 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 0:16:34 83 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:16:39 84 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:17:37 85 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 0:17:40 86 Mark McNally (Gbr) Wanty-Groupe Gobert 0:18:09 87 Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert 88 Michael Carbel (Den) Fortuneo-Oscaro 0:18:12 89 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 0:18:44 90 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:19:17 91 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:19:37 92 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 93 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:19:38 94 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:20:08 95 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:21:14 96 Danny Pate (Usa) Rally Cycling 0:23:07 97 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:23:32 98 Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:23:48 99 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:25:27 100 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:25:45 101 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 0:26:09 102 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club 0:26:11 103 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 0:26:27 104 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:27:23 105 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:26 106 Justin Oien (Usa) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:39 107 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:05 108 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:30:03 109 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:30:34 110 Eric Young (Usa) Rally Cycling 0:30:36 111 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:30:50 112 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:31:12 113 Tyler Magner (Usa) Rally Cycling 0:31:20 114 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 0:31:51 115 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:31:56 116 Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:32:23 117 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 0:34:28 118 Julien Morice (Fra) Vital Concept Club 0:35:42 119 Bram Welten (Ned) Fortuneo-Oscaro 0:36:15 120 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:36:25 121 Brad Huff (Usa) Rally Cycling 0:38:03 122 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:38:10 123 Boris Vallee (Bel) Wanty-Groupe Gobert 0:41:39 124 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Club 0:41:56 125 Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:45:50 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Омана Tour of Oman Asia Tour



