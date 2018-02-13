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Бриан Кокар – победитель 1 этапа Тура Омана-2018

Бриан Кокар и Марк Кэвендиш  о 1-м этапе Тура Омана-2018

 

 

  Бриан Кокар (Bryan Coquard), 25-летний французский велогонщик проконтинентальной команды Vital Concept Cycling Club, стал победителем 1-го этапа Тура Омана-2018, опередив в спринте Марка Кэвендиша (Dimension Data) и Фабио Феллине (Trek-Segafredo).

 

 

Бриан Кокар – победитель 1 этапа Тура Омана-2018

 

Photo © A.S.O./Kåre Dehlie Thorstad

 

 

  Бриан Кокар: «Я проиграл 2-й этап на гонке Etoile de Besseges, потому что начал праздновать победу, а Кристоф Лапорт накатил слева и выиграл. Я всегда смотрю на финишную черту, сегодня я спринтовал до конца, и когда увидел финиш, понял, что выиграл, но не смотрел назад. Здесь много сильных спринтеров, я очень рад, что обошёл их в спринте.

  В этом сезоне у меня было три вторых места и одно третье, мне хотелось взять победу. Здесь у меня был идеальный развозящий поезд, я очень счастлив.

  Я первый год в новой команде. Мы примем участие в большей части классик, стартуем на Амстел Голд Рэйс, для меня это хорошая цель. С этой гонкой у  меня связаны сильные эмоции, потому что я финишировал 2-м в андерах на чемпионате мира в Валькенбурге, я люблю эту гонку, она мне подходит.

 Хотя, если бы в программе гонок были Париж-Ницца и Тур де Франс, то получилось бы идеально. Но мы попробуем получить приглашение на будущий год, если этот сезон команда проведёт хорошо».

 

 

  Марк Кэвендиш: «Я доволен своим спринтом, если бы начал его пораньше, то, возможно, обошёл бы его. Но не смог, я был слишком далеко. Я попросил ребят быть рядом, но ничего для меня не организовывать. Старался сидеть за гонщиками Sunweb, но получилось немного хаотично, и я начал спринтовать слишком поздно, не рассчитал, насколько велика будет скорость в финале».

 

  Ник Дугалл (Dimension Data): «Мы просто присматривали за Кэвендишем и также за Мерхави Кудусом, потому что он будет бороться за общий зачёт. В финале мы просто старались защищать Кэва как можно дольше, но, конечно, не смогли выстроить ему полный развозящий поезд. Он сел за другими командами, переходил от одного их поезда к другому, был на хорошей позиции. Он провёл хороший спринт».

 

 

 

Результаты 1 этапа Тура Омана-2018

 

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Теги к статье: Бриан Кокар Bryan Coquard Тур Омана

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