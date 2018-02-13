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Тур Омана-2018. Маршрут

Тур Омана-2018. Маршрут

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

  9-й выпуск Тура Омана-2018, велогонки категории 2. HC, пройдёт с 13 по 18 февраля. В гонке примут участие 18 команд, 126 велогонщиков из 28 стран. Как всегда, организаторы предусмотрели этапы для гонщиков разных специализаций. Спринтеры смогут проявить себя на 1-м и 6-м этапах, универсалы, взрывные гонщики – на 2-м, 3-м и 4-м, горняки – на 5-м этапе с финишем на Зелёной горе (Jabal Al Akhdhar) в 5,7 км подъём со средним градиентом 10,5% Общая протяжённость дистанции составит 914,5 км.

  3-й этап будет включать в себя прохождение 800-м подъёма с градиентом, доходящим до 10%. На 4-м этапе придётся преодолеть 3,4 км подъём с 8% градиентом.

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

Credit Photo: A.S.O / K.D. Thorstad

 

 

  Победителем Тура Омана прошлого года стал бельгийский гонщик команды BMC Бен Херманс, который не будет защищать свой титул в этом году, так как перешёл в проконтинентальную команду Israel Cycling Academy, которая не будет принимать участие в гонке.

 

  Одним из фаворитов Тура Омана-2018 будет Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), становившийся победителем гонки в 2016 году. Среди других претендентов на победу – призёр Тура Омана прошлого года Руй Кошта (UAE Team Emirates), Мерхави Кудус (Dimension Data), Николас Роч (BMC), Мигель Лопес, Алексей Луценко и Танел Кангерт (Astana), Натан Хаас (Katusha-Alpecin), Эрос Капекки (Quick Step Floors), Краг Андерсен (Sunweb) и другие.

 

Тур Омана-2018. Маршрут

Credit Photo: A.S.O

 

 

 

 

 

Этапы Тура Омана-2018:

 

 

13.02. Этап 1. Nizwa - Sultan Qaboos University, 162,5 км

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 

14.02. Этап 2. Sultan Qaboos University - Al Bustan, 167,5 км

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 

 

15. 02. Этап 3. German University of Technology - Wadi Dayqah Dam, 179,5 км

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 

 


16. 02. Этап 4. Yiti (Al Sifah) - Ministry of Tourism, 117,5 км

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 

 

 


17. 02. Этап 5. Sama'il - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), 152 км

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 


18. 02. Этап 6. Al Mouj Muscat - Matrah Corniche, 135,5 км

 

Тур Омана-2018. Маршрут

 

 

 

 Стартовый состав:

 

BMC RACING TEAM
1 VAN AVERMAET Greg (Bel)
2 BETTIOL Alberto (Ita)
3 DRUCKER Jean Pierre (Lux)
4 ROCHE Nicholas (Irl)
5 SCHÄR Michael (Sui)
6 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)
7 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp)

UAE - TEAMEMIRATES
11 KRISTOFF Alexander (Nor)
12 DURASEK Kristijan (Cro)
13 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)
14 FERRARI Roberto (Ita)
15 MARCATO Marco (Ita)
16 NIEMIEC Przemyslaw (Pol)
17 TROIA Oliviero (Ita)

BAHRAIN - MERIDA
21 NIBALI Vincenzo (Ita)
22 BOARO Manuele (Ita)
23 BOZIC Borut (Slo)
24 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp)
25 NIBALI Antonio (Ita)
26 PIBERNIK Luka (Slo)
27 VISCONTI Giovanni (Ita)

ASTANA PRO TEAM
31 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)
32 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)
33 HIRT Jan (Cze)
34 KANGERT Tanel (Est)
35 LUTSENKO Alexey (Kaz)
36 CORT NIELSEN Magnus (Den)
37 STALNOV Nikita (Kaz)

TEAM DIMENSION DATA
41 CAVENDISH Mark (GBr)
42 BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael (Eri)
43 DAVIES Scott (GBr)
44 DLAMINI Nicholas (RSA)
45 DOUGALL Nick (Aus)
46 JANSE VAN RENSBURG Jacques (RSA)
47 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)

TEAM SUNWEB
51 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
52 CURVERS Roy (Ned)
53 FRÖHLINGer Johannes (Ger)
54 STAMSNIJDER Tom (Ned)
55 THEUNS Edward (Bel)
56 TUSVELD Martijn (Ned)
57 WALSCHEID Max (Ger)

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
61 HERRADA LOPEZ Jesús (Esp)
62 BOUHANNI Nacer (Fra)
63 CHETOUT Loïc (Esp)
64 EDET Nicolas (Fra)
65 LEMOINE Cyril (Fra)
66 NAVARRO GARCIA Daniel (Esp)
67 VAN LERBERGHE Bert (Bel)

TREK-SEGAFREDO
71 FELLINE Fabio (Ita)
72 BERNARD Julien (Fra)
73 CONCI Nicola (Ita)
74 IRIZAR ARANBURU Markel (Esp)
75 NIZZOLO Giacomo (Ita)
76 REIJNEN Kiel (USA)
77 STETINA Peter (USA)

QUICK STEP FLOORS
81 TERPSTRA Niki (Ned)
82 CAPECCHI Eros (Ita)
83 CAVAGNA Rémi (Fra)
84 DECLERCQ Tim (Bel)
85 DEVENYNS Dries (Bel)
86 JAKOBSEN Fabio (Ned)
87 MARTINELLI Davide (Ita)

VITAL CONCEPT CYCLING CLUB
91 COQUARD Bryan (Fra)
92 BOECKMANS Kris (Bel)
93 DE BACKER Bert (Bel)
94 LE BON Johan (Fra)
95 MANZIN Lorrenzo (Fra)
96 MORICE Julien (Fra)
97 REZA Kévin (Fra)

TEAM KATUSHA-ALPECIN
101 BOSWELL Ian (USA)
102 CRASS Steff (Bel)
103 HAAS Nathan (Aus)
104 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
105 KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)
106 PLANCKAERT Baptiste (Bel)
107 POLITT Nils (Ger)

SPORT VLAANDEREN-BALOISE
111 DE GENDT Aimé (Bel)
112 CAPIOT Amaury (Bel)
113 DECLERCQ Benjamin (Bel)
114 DELTOMBE Kevin (Bel)
115 FARAZIJN Maxime (Bel)
116 VAN ROOY Kenneth (Bel)
117 WARLOP Jordi (Bel)

TEAM FORTUNEO - SAMSIC
121 LUNKE Sindre Skjøstad (Nor)
122 DANIEL Maxime (Fra)
123 GerARD Arnaud (Fra)
124 PERICHON Pierre-Luc (Fra)
125 SVENDGAARD Michael Carbel (Den)
126 VACHON Florian (Fra)
127 WELTEN Bram (Ned)

WANTY – GROUPE GOBERT
131 EIKING Odd Christian (Nor)
132 ANTONINI Simone (Ita)
133 DOUBEY Fabien (Fra)
134 KREDER Wesley (Ned)
135 MCNALLY Mark (GBr)
136 MEURISSE Xandro (Bel)
137 VALLEE Boris (Bel)

AQUA BLUE SPORT
141 BLYTHE Adam (GBr)
142 ARCHBOLD Shane (NZl)
143 CHRISTIAN Mark (GBr)
144 DUNNE Conor (Irl)
145 FENN Andrew (GBr)
146 PEARSON Daniel (GBr)
147 PEDERSEN Casper Phillip (Den)

ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ
151 WEENING Pieter (Ned)
152 GerTS Floris (Ned)
153 LIGTHART Pim (Ned)
154 REINDERS Elmar (Ned)
155 VAN GINNEKEN Sjoerd (Ned)
156 VAN GOETHEM Brian (Ned)
157 WIPPERT Wouter (Ned)

CAJA RURAL-SEGUROS RGA
161 YSSAAD Yannis (Fra)
162 ARANBURU DEBA Alex (Esp)
163 CELANO Danilo (Ita)
164 FERRARI Fabricio (Uru)
165 IRISARRI RINCON Jon (Esp)
166 OIEN Justin (USA)
167 SCHULTZ Nicholas (Aus)

RALLY CYCLING
171 PATE Danny (USA)
172 CARPENTER Robin (USA)
173 DE VOS Adam (Can)
174 HUFF Charles Bradley (USA)
175 MAGNER Tyler (USA)
176 MCNULTY Brandon (USA)
177 YOUNG Eric (USA)

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: veloster
    Не думаю, что такое имело место быть в реальности
    Это правда ,так и было
  • veloster
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
    veloster-Фото

    Не думаю, что такое имело место быть в реальности

  • Astanaforever
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: allb46
    Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...
    Хороший коммент. Респект.
  • allb46
    Луис Леон Санчес приносит «Аст ... (5)
    allb46-Фото

    Всем привет, Алехандро и Луис Леон по жизни большие друзья, и на Вуэльте на 2 этапе Луис не стал возрожать, чтобы выграл Алехандро, это все видели, он прекрасно понимал, что для Алехандро, после его травмы означает этот выгрыш, а в Мурсии , Алехандро, как большой друг Луиса, тоже не стал возрожать победе Луиса, это нормально, раньше таким был Альберто, теперь таким становиться Луис, джентельменом пелатона, так поступают только великие гонщики, за это все болельщики в не зависимости от своих симпатий конкретным командам любят их...

  • дрокер
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (16)
    дрокер-Фото
    Не все так плохо, 200 человек- любителей, выходящих на старт "Мемориала Дмитрия Нелюбина" каждый год в нашем городе и есть велокультура.
  • Александра
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (16)
    Александра-Фото

    Цитата: Pavel
    С базой все понятно, действительно в России нет условий для подготовки профессиональной команды.
    Но какие-то мероприятия для популяризации велоспорта можно было бы проводить. Например, ту же презентацию команды вместо Италии можно было бы провести в Москве или в Питере. 
    Ренату и команде удачи!

     

    Зашла, чтобы сказать то же самое.

    Да, у нас нет дорог, нет условий, у нас велосипед в сознании чиновников и обывателей - игрушка для прогулок по парку. У нас нет велоструктуры, нет велокультуры... Но у нас есть болельщики!

    Уже несколько лет я пишу в своем блоге о самых ярких и трагических моментах гонок, так уже даже те читатели, кто ни разу в жизни не сидел на велосипеде, стали болеть и различать гонщиков.

    Сделайте презентацию в России, в Москве или в Питере, дайте хорошую рекламу, пригласите грандов советского и российского велоспорта, покажите, что вам не безразличны российские любители и болельщики. Мы же любим велошоссе, любим нашу команду. Мы придем, вы только позовите!

  • axel
    Эган Берналь – победитель Colo ... (1)
    axel-Фото
    по тарелке. Риго из общего ряда выпадает.
  • Earl57
    Trofeo Laigueglia-2018 (5)
    Earl57-Фото

    Несколько гонщиков, чьи команды не участвовали в этой гонке, объединились в сборную Италии. Правила это позволяют. Кроме Морено Мозера, в сборную вошли Николо Бонифацио, Джанлука Брамбилла и др.

    Вполне обычная практика. Например, Элиа Вивиани так несколько лет в Аргентину в январе ездил, на Сан-Луис, а в прошлом году на Сан-Хуан.

  • GTX
    Trofeo Laigueglia-2018 (5)
    GTX-Фото
    Цитата: ktilp-12
     Нет он не ушел, участвовал  как представитель Италии. Команды высшей лиги не принимали участие. Соревнование походило на родине Скарпони, было открытие мемориала или памятника.
    Всмысле команды высшей лиги не принимали? Гонка же категории 1.HC
  • Андрон
    Элиа Вивиани – победитель Тура ... (5)
    Андрон-Фото

      Катуша стала пансионатом отдыха для спринтеров?

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