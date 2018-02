Тур Омана-2018. Маршрут

9-й выпуск Тура Омана-2018, велогонки категории 2. HC, пройдёт с 13 по 18 февраля. В гонке примут участие 18 команд, 126 велогонщиков из 28 стран. Как всегда, организаторы предусмотрели этапы для гонщиков разных специализаций. Спринтеры смогут проявить себя на 1-м и 6-м этапах, универсалы, взрывные гонщики – на 2-м, 3-м и 4-м, горняки – на 5-м этапе с финишем на Зелёной горе (Jabal Al Akhdhar) в 5,7 км подъём со средним градиентом 10,5% Общая протяжённость дистанции составит 914,5 км.

3-й этап будет включать в себя прохождение 800-м подъёма с градиентом, доходящим до 10%. На 4-м этапе придётся преодолеть 3,4 км подъём с 8% градиентом.

Credit Photo: A.S.O / K.D. Thorstad

Победителем Тура Омана прошлого года стал бельгийский гонщик команды BMC Бен Херманс, который не будет защищать свой титул в этом году, так как перешёл в проконтинентальную команду Israel Cycling Academy, которая не будет принимать участие в гонке.

Одним из фаворитов Тура Омана-2018 будет Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), становившийся победителем гонки в 2016 году. Среди других претендентов на победу – призёр Тура Омана прошлого года Руй Кошта (UAE Team Emirates), Мерхави Кудус (Dimension Data), Николас Роч (BMC), Мигель Лопес, Алексей Луценко и Танел Кангерт (Astana), Натан Хаас (Katusha-Alpecin), Эрос Капекки (Quick Step Floors), Краг Андерсен (Sunweb) и другие.

Credit Photo: A.S.O

Этапы Тура Омана-2018:

13.02. Этап 1. Nizwa - Sultan Qaboos University, 162,5 км

14.02. Этап 2. Sultan Qaboos University - Al Bustan, 167,5 км

15. 02. Этап 3. German University of Technology - Wadi Dayqah Dam, 179,5 км



16. 02. Этап 4. Yiti (Al Sifah) - Ministry of Tourism, 117,5 км



17. 02. Этап 5. Sama'il - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), 152 км



18. 02. Этап 6. Al Mouj Muscat - Matrah Corniche, 135,5 км

Стартовый состав:

BMC RACING TEAM

1 VAN AVERMAET Greg (Bel)

2 BETTIOL Alberto (Ita)

3 DRUCKER Jean Pierre (Lux)

4 ROCHE Nicholas (Irl)

5 SCHÄR Michael (Sui)

6 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)

7 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp)



UAE - TEAMEMIRATES

11 KRISTOFF Alexander (Nor)

12 DURASEK Kristijan (Cro)

13 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por)

14 FERRARI Roberto (Ita)

15 MARCATO Marco (Ita)

16 NIEMIEC Przemyslaw (Pol)

17 TROIA Oliviero (Ita)



BAHRAIN - MERIDA

21 NIBALI Vincenzo (Ita)

22 BOARO Manuele (Ita)

23 BOZIC Borut (Slo)

24 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp)

25 NIBALI Antonio (Ita)

26 PIBERNIK Luka (Slo)

27 VISCONTI Giovanni (Ita)



ASTANA PRO TEAM

31 LÓPEZ MORENO Miguel Ángel (Col)

32 FRAILE MATARRANZ Omar (Esp)

33 HIRT Jan (Cze)

34 KANGERT Tanel (Est)

35 LUTSENKO Alexey (Kaz)

36 CORT NIELSEN Magnus (Den)

37 STALNOV Nikita (Kaz)



TEAM DIMENSION DATA

41 CAVENDISH Mark (GBr)

42 BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael (Eri)

43 DAVIES Scott (GBr)

44 DLAMINI Nicholas (RSA)

45 DOUGALL Nick (Aus)

46 JANSE VAN RENSBURG Jacques (RSA)

47 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri)



TEAM SUNWEB

51 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)

52 CURVERS Roy (Ned)

53 FRÖHLINGer Johannes (Ger)

54 STAMSNIJDER Tom (Ned)

55 THEUNS Edward (Bel)

56 TUSVELD Martijn (Ned)

57 WALSCHEID Max (Ger)



COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS

61 HERRADA LOPEZ Jesús (Esp)

62 BOUHANNI Nacer (Fra)

63 CHETOUT Loïc (Esp)

64 EDET Nicolas (Fra)

65 LEMOINE Cyril (Fra)

66 NAVARRO GARCIA Daniel (Esp)

67 VAN LERBERGHE Bert (Bel)



TREK-SEGAFREDO

71 FELLINE Fabio (Ita)

72 BERNARD Julien (Fra)

73 CONCI Nicola (Ita)

74 IRIZAR ARANBURU Markel (Esp)

75 NIZZOLO Giacomo (Ita)

76 REIJNEN Kiel (USA)

77 STETINA Peter (USA)



QUICK STEP FLOORS

81 TERPSTRA Niki (Ned)

82 CAPECCHI Eros (Ita)

83 CAVAGNA Rémi (Fra)

84 DECLERCQ Tim (Bel)

85 DEVENYNS Dries (Bel)

86 JAKOBSEN Fabio (Ned)

87 MARTINELLI Davide (Ita)



VITAL CONCEPT CYCLING CLUB

91 COQUARD Bryan (Fra)

92 BOECKMANS Kris (Bel)

93 DE BACKER Bert (Bel)

94 LE BON Johan (Fra)

95 MANZIN Lorrenzo (Fra)

96 MORICE Julien (Fra)

97 REZA Kévin (Fra)



TEAM KATUSHA-ALPECIN

101 BOSWELL Ian (USA)

102 CRASS Steff (Bel)

103 HAAS Nathan (Aus)

104 HOLLENSTEIN Reto (Sui)

105 KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)

106 PLANCKAERT Baptiste (Bel)

107 POLITT Nils (Ger)



SPORT VLAANDEREN-BALOISE

111 DE GENDT Aimé (Bel)

112 CAPIOT Amaury (Bel)

113 DECLERCQ Benjamin (Bel)

114 DELTOMBE Kevin (Bel)

115 FARAZIJN Maxime (Bel)

116 VAN ROOY Kenneth (Bel)

117 WARLOP Jordi (Bel)



TEAM FORTUNEO - SAMSIC

121 LUNKE Sindre Skjøstad (Nor)

122 DANIEL Maxime (Fra)

123 GerARD Arnaud (Fra)

124 PERICHON Pierre-Luc (Fra)

125 SVENDGAARD Michael Carbel (Den)

126 VACHON Florian (Fra)

127 WELTEN Bram (Ned)



WANTY – GROUPE GOBERT

131 EIKING Odd Christian (Nor)

132 ANTONINI Simone (Ita)

133 DOUBEY Fabien (Fra)

134 KREDER Wesley (Ned)

135 MCNALLY Mark (GBr)

136 MEURISSE Xandro (Bel)

137 VALLEE Boris (Bel)



AQUA BLUE SPORT

141 BLYTHE Adam (GBr)

142 ARCHBOLD Shane (NZl)

143 CHRISTIAN Mark (GBr)

144 DUNNE Conor (Irl)

145 FENN Andrew (GBr)

146 PEARSON Daniel (GBr)

147 PEDERSEN Casper Phillip (Den)



ROOMPOT-NEDERLANDSE LOTERIJ

151 WEENING Pieter (Ned)

152 GerTS Floris (Ned)

153 LIGTHART Pim (Ned)

154 REINDERS Elmar (Ned)

155 VAN GINNEKEN Sjoerd (Ned)

156 VAN GOETHEM Brian (Ned)

157 WIPPERT Wouter (Ned)



CAJA RURAL-SEGUROS RGA

161 YSSAAD Yannis (Fra)

162 ARANBURU DEBA Alex (Esp)

163 CELANO Danilo (Ita)

164 FERRARI Fabricio (Uru)

165 IRISARRI RINCON Jon (Esp)

166 OIEN Justin (USA)

167 SCHULTZ Nicholas (Aus)



RALLY CYCLING

171 PATE Danny (USA)

172 CARPENTER Robin (USA)

173 DE VOS Adam (Can)

174 HUFF Charles Bradley (USA)

175 MAGNER Tyler (USA)

176 MCNULTY Brandon (USA)

177 YOUNG Eric (USA)