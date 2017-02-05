Тур Дубая-2017. Перед стартом

Тур Дубая-2017. Презентация команд, маршрут гонки



4-й выпуск Тур Дубая пройдёт с 31 января по 4 февраля. Эта гонка уже зарекомендовала себя как фестиваль спринтеров. Из пяти этапов – четыре идеально подходят для финишного спринта.

Но, как всегда, универсалы тоже смогут себя проявить. 4-й этап – королевский этап Тура Дубая, завершится финишем в подъём до озера Хатта (Hatta Dam), где градиент на последних трёх километрах будет колебаться от 12 до 17%.

Общая протяжённость маршрута Тура Дубая-2017 составит 863 км.

Организаторы обеспечили присутствие на старте 10 из 18 команд Мирового тура, а также пригласили следующие команды: Aqua Blue Sport, Novo Nordisk, Bardiani-CSF, Wilier-Selle Italia, ONE Pro Cycling и сборную ОАЭ - команду UAE.

В день перед стартом Тура Дубая-2017 внимание было приковано к главным героям гонки - победителю Тура Дубая прошлого года Марселю Киттелю, победителю Тура Дубая-2015 Марку Кэвендишу, победителям этапов Тура Дубая Элиа Вивиани, Джону Дегенкольбу, а также к многократному победителю чемпионата ОАЭ в групповой гонке Юсифу Мирзе.

Презентация команд и торжественная церемония открытия Тура Дубая прошла в амфитеатре под открытым небом в пятизвёздочном курортном комплексе Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina.

Марсель Киттель (Quick-Step Floors): «Мне всегда нравилось участвовать в гонке Тур Дубая, особенно в прошлом году, когда я стартовал в новой команде. Победа в общем зачёте подарила незабываемые ощущения, поэтому возвращение на эту гонку для меня особенное. Могу только сказать, что я много тренировался. Пришло время определить, нахожусь ли я в достаточно хорошей форме, чтобы снова побеждать».

Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Я приехал сюда ещё на прошлой неделе, и счастлив, что вернулся. Прошлый сезон закончился у меня в ноябре, поэтому я пока не знаю, какой будет моя форма сейчас. Наша команда привезла сюда сильный спринтерский состав, я постараюсь выступить как можно лучше. С каждым годом у этой гонки всё больше болельщиков, мне приятно, что я принимаю в ней участие».

Элиа Вивиани (Sky): «На прошлой неделе я протестировал себя в Аргентине, и очень доволен. Хотя у меня уже три вторых места, надеюсь, что здесь смогу одержать первую победу. Чем больше дней гонки, тем больше у меня шансов. Наша команда будет сосредоточена на спринте, но на генеральную классификацию, на королевский горный этап у нас есть также Джанни Москон».

Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Я очень счастлив вернуться сюда после того, как пропустил гонку в прошлом году. В 2015 я отлично начал сезон на Туре Дубая, тот сезон стал для меня самым успешным в карьере. Так что теперь я с нетерпением жду старта гонки. Хочу хорошо проявить себя в спринте и получше узнать моих новых товарищей по команде. Этап до дамбы озера Хатта особенный, я выиграл его два года назад».

Юсиф Мирза (UAE Abu Dhabi): «Я рад, что являюсь гонщиком новой команды, и это команда Мирового тура. Для меня это новый вызов. Надеюсь хорошо выступить на Туре Дубая. В эти дни я тренировался с Марком Кэвендишем, ездил с ним на озеро Хатта».

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI