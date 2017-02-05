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Тур Дубая-2017. Перед стартом

Тур Дубая-2017. Презентация команд, маршрут гонки

 

  4-й выпуск Тур Дубая пройдёт с 31 января по 4 февраля. Эта гонка уже зарекомендовала себя как фестиваль спринтеров. Из пяти этапов – четыре идеально подходят для финишного спринта.

 

  Но, как всегда, универсалы тоже смогут себя проявить.  4-й этап – королевский этап Тура Дубая, завершится финишем в подъём до озера Хатта (Hatta Dam), где градиент на последних трёх километрах будет колебаться от 12 до 17%.

 

Общая протяжённость маршрута Тура Дубая-2017 составит 863 км.

 

  Организаторы обеспечили присутствие на старте 10 из 18 команд Мирового тура, а также пригласили следующие команды: Aqua Blue Sport, Novo Nordisk, Bardiani-CSF, Wilier-Selle Italia, ONE Pro Cycling и сборную ОАЭ - команду UAE.

 

  В день перед стартом Тура Дубая-2017 внимание было приковано к главным героям гонки  - победителю Тура Дубая прошлого года Марселю Киттелю, победителю Тура Дубая-2015 Марку Кэвендишу, победителям этапов Тура Дубая Элиа Вивиани, Джону Дегенкольбу, а также к многократному победителю чемпионата ОАЭ в групповой гонке Юсифу Мирзе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Презентация команд и торжественная церемония открытия Тура Дубая прошла в амфитеатре под открытым небом в пятизвёздочном курортном комплексе Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina.

 

 

 

 

  Марсель Киттель (Quick-Step Floors): «Мне всегда нравилось участвовать в гонке Тур Дубая, особенно в прошлом году, когда я стартовал в новой команде. Победа в общем зачёте подарила незабываемые ощущения, поэтому возвращение на эту гонку для меня особенное. Могу только сказать, что я много тренировался. Пришло время определить, нахожусь ли я в достаточно хорошей форме, чтобы снова побеждать».

 

 

 

 

 Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Я приехал сюда ещё на прошлой неделе, и счастлив, что вернулся. Прошлый сезон закончился у меня в ноябре, поэтому я пока не знаю, какой будет моя форма сейчас. Наша команда привезла сюда сильный спринтерский состав, я постараюсь выступить как можно лучше. С каждым годом у этой гонки всё больше болельщиков, мне приятно, что я принимаю в ней участие».

 

 

  Элиа Вивиани (Sky): «На прошлой неделе я протестировал себя в Аргентине, и очень доволен. Хотя у меня уже три вторых места, надеюсь, что здесь смогу одержать первую победу. Чем больше дней гонки, тем больше у меня шансов. Наша команда будет сосредоточена на спринте, но на генеральную классификацию, на королевский горный этап у нас есть также Джанни Москон».

 

 

  Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo): «Я очень счастлив вернуться сюда после того, как пропустил гонку в прошлом году. В 2015 я отлично начал сезон на Туре Дубая, тот сезон стал для меня самым успешным в карьере. Так что теперь я с нетерпением жду старта гонки. Хочу хорошо проявить себя в спринте и получше узнать моих новых товарищей по команде. Этап до дамбы озера Хатта особенный, я выиграл его два года назад».

 

  Юсиф Мирза (UAE Abu Dhabi): «Я рад, что являюсь гонщиком новой команды, и это команда Мирового тура. Для меня это новый вызов. Надеюсь хорошо выступить на Туре Дубая. В эти дни я тренировался с Марком Кэвендишем, ездил с ним на озеро Хатта».

 

 

 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

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Теги к статье: Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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Ближайшие старты

31 января - 4 февраля 2017

Dubai Tour

1 - 5 февраля 2017

Herald Sun Tour

1 - 5 февраля 2017

Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


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Комментарии

  • Lex
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    Lex-Фото
    А какие вопросы могут быть к человеку с запятнанной репутацией...
  • rossa2005
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    rossa2005-Фото

    Почему именно к скаю или фруму, например человек, на вашей аватаре, подозрительно часто на горных этапах меняет велосипеды. Чем не кандидат в подозреваемые?

  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото
    проверяли, как раз в 2016 Фрум был уязвим на ТДФ, жаль индеец был не в форме
  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото

    рано или поздно правда выплывет, только большие деньги будут мешать этому! ну главные вопросы конечно к Скаю и особенно Фруму....в

  • velodoctor
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    velodoctor-Фото
    Фрума же велосипед проверяли на прошлом ТДФ.
  • ktilp-12
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Одно время разбирались с допингом Амстронга, теперь видимо пришло время разбираться с техническим допингом Ская, которая 3 года подряд доминировала. После долгих разбирательств получим ответ, как абсолютно "чистый Скай" по словам Брейлсфорда побеждал.

  • Avrora
    Ольга Забелинская: «Поначалу м ... (3)
    Avrora-Фото

    Снова убеждаешься, как же нужны и очень важны не только блестящие репортажи с соревнований, но и такие интереснейшие интервью с нашими выдающимися спортсменами! 

    Ольга Забелинская - восхитительный, достойнейший Человек, красавица во всех смыслах! Новых свершений и счастья Ольге и всей её семье)))) 

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    но деньги в кармане и набитый живот не помешал бы :)
  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    хахаха. я не против про уровень жизни :)
  • Kreo69
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Kreo69-Фото
    Достижения страны в спорте и уровень жизни не всегда напрямую взаимосвязаны. В Китае не такой высокий уровень жизни (значительная часть населения живет почти в нищете), но во многих видах спорта китайцы на высоте.

    Касательно велоспорта, есть пример той же самой Колумбии.

    Подход "давайте накормим всех голодных", а потом займемся всем остальным, не приводит к желаемому результату. Людям, чтобы ощущать себя гражданами страны, нужно немного больше чем деньги в кармане и набитый живот.

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