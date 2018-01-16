Андре Грайпель – победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2018

Андре Грайпель, Калеб Юэн, Петер Саган, Элиа Вивиани о 1-м этапе Тура Даун Андер-2018

Андре Грайпель (Andre Greipel) одержал победу на 1-м этапе Тура Даун Андер-2018, вернувшись на гонку после трёхлетнего отсутствия. Впервые немецкий гонщик команды Lotto Soudal выиграл этап Тура Даун Андер в 2008, а этот этап стал 17-м, выигранным им на австралийской гонке.

Для Андре Грайпеля 2017 год стал очень тяжёлым, он потерял мать, скончавшуюся в декабре после продолжительной тяжёлой болезни. Весь прошлый год, когда её состояние резко ухудшилось, Андре Грайпель постоянно проезжал сотни километров, помогая своей сестре заботиться о матери.

Перед стартом Тура Даун Андер-2018 немецкий гонщик, который не искал оправданий за недостаточно высокие результаты прошлого сезона, сказал: «Я понял, что в жизни есть более важные вещи, чем побеждать в гонках. Семья – это взаимопомощь и поддержка. Я бы никогда не сказал, что болезнь моей мамы повлияла на мои гонки. Я не смотрю на это таким образом, не ситуация отвечает за мои результаты. Я в достаточной степени являюсь профессионалом, чтобы стараться делать всё, что в моих силах.

Но в то же время я человек, и не могу просто всё отодвинуть в сторону. Год был тяжёлым, но пора смотреть в будущее. Я наслаждаюсь, когда еду на велосипеде, мне нечего доказывать, но я снова хочу бросать вызов самому себе. Велосипед мне помогает, так было всегда. Я вернулся на Тур Даун Андер, потому что когда стартовал на этой гонке в прошлом, мой сезон проходил успешно».

1-й этап Тура Даун Андер-2018 развивался по классическому сценарию спринтерского, когда отрыв дня был пойман пелотоном за 10 км до финиша.

35-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal в финале обошёл австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Калеба Юэна и чемпиона мира, победителя критериума People's Choice Classic-2018 Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Элиа Вивиани, дебютировавший в этом сезоне в составе команды Quick Step Floors, занял 4-е место.

Photo © Tour Down Under / John Veage

Андре Грайпель: «Спринт был быстрым, но мне удалось выжидать так долго, как и планировал. Приятно так вернуться на гонку после нескольких лет отсутствия. Из-за жары гонка проходила не слишком напряжённо. В нашей команде не стартовал один гонщик (Бьорг Ламбрехт), но команда отлично провела спринт. Мне также приятно надеть майку лидера».

Калеб Юэн: «Наверное, я поехал немного рано, но обычно я могу удерживать свою скорость так долго. И считаю, если хочу быть конкурентоспособным на крупнейших гонках, то мне надо спринтовать именно так. Думаю, у Грайпеля лучше шла нога, он объехал меня в последнюю минуту. Не думаю, что я слишком стремлюсь начинать спринт заранее. Я хочу натренировать себя, чтобы у меня это получалось. Потому что если я могу начинать спринт только за 150 м, то рискую всегда оказываться в коробочке. Возможно, мне надо стараться над этим работать, просто надо тренироваться удерживать скорость немного лучше.

Очень доволен, что сейчас здесь я лучше прочувствовал спринт, чем в прошлые годы, ведь я собираюсь бороться с этими ребятами на предстоящих более серьёзных гонках (на Тур де Франс), поэтому мне надо понять, как они спринтуют. Буду анализировать спринты, чтобы найти их слабые точки. Я очень рад тому, как отработала команда, они идеально меня развозили, в конце ошибся только я».

Петер Саган: «Хотя на этот раз не было так жарко, как в прошлом году, всё же мы ехали этап в очень жаркий австралийский летний день. Как и ожидалось, этап завершился большим общим спринтом. Возможно, результат не такой хороший, как мы хотели, но всё равно это хороший старт сезона. Я чувствую, что нахожусь в форме, хочу выдать максимум на оставшейся неделе».

Элиа Вивиани: «Я доволен тем, как работал поезд, как всё прошло, но, конечно, разочарован результатом. Хотелось показать результат выше, чем на критериуме. Финал получился хаотичным, но ребята отработали невероятно. Михаэль (Мёркёв) вывез меня и Сабу (Фабио Сабатини) на идеальную позицию. Казалось, тот, кто начнёт спринт первым, выиграет. Я поехал, но в конце они очень быстро накатили сзади. Думаю, мы двигаемся в правильном направлении, надо просто высоко держать голову и продолжать стараться. Уверен, мы повернём ситуацию в нашу пользу».