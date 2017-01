Cadel Evans Great Ocean Road Race-2017

Geelong - Geelong, 174 км

1. Nikias Arndt (Ger) Sunweb

2. Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott

3. Cameron Meyer (Aus) Korda Mentha Real Estate

4. Jhonatan Restrepo (Spa) Katusha-Alpecin

5. Luke Rowe (GBr) Sky

6. Petr Vakoc (Cze) Quick-Step-Floors

7. Nathan Haas (Aus) Team Dimension Data

8. Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step-Floors

9. Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe

10. Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo

And it's Nikias Arndt (@TeamSunweb) who takes the win! #CadelRoadRace pic.twitter.com/fh3dj9dc50