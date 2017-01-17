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Тур Даун Андер-2017. Превью

Тур Даун Андер-2017. Маршрут и претенденты

Тур Даун Андер-2016

   17 января в Австралии стартует многодневная гонка Тур Даун Андер (Santos Tour Down Under), входящая в календарь Мирового Тура 2017 года (UCI World Tour). Тур Даун Андер-2017 состоит из 6 этапов.

 

  15 января, за два дня до начала Тура Даун Андер, по традиции, состоялся критериум People's Choice Classic, маршрут протяжённостью в 51 км проложен по улицам Аделаиды. Победителем критериума стал австралийский гонщик Калеб Юэн из команды Orica-GreenEdge, а 3-м финишировал словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe.

 

  Тур Даун Андер состоит из 6 этапов, из которых лишь последний можно назвать совершенно плоским, так как остальные этапы проложены по пересечённому рельефу.

 

  Прошлогодний победитель гонки австралиец Саймон Герранс из команды Orica-Scott будет защищать свой титул, при поддержке Эстебана Чавеса.

  Австралиец Ричи Порт, ставший 2-м в прошлом году при поддержке Роана Денниса, который в этом году стал чемпионом Австралии в гонке с раздельным стартом, будет бороться за победу в генеральной классификации.

  Колумбиец Серхио Энао из команды Sky при поддержке британца Геранта Томаса, также будет бороться за победу.

  Но, пожалуй, главной звездой гонки станет действующий чемпион мира в групповой гонке - словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, которого будет поддерживать австралиец Джей Маккарти, занявший в прошллом году 4-е место.

  Также отметим канадца Майкла Вудса (Michael Woods) из команды Cannondale-Drapac, ставшего 5-м в прошлом году.

 

  На старт гонки выйдут 18 команд Мирового Тура и австралийская команда UNISA - Australia, в составе каждой команды будет по 7 гонщиков.

 

Итоговая генеральная классификация Тур Даун Андер-2016, топ-10:
1 Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge 19:11:33
2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:09
3 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:11
4 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff 0:00:20
5 Michael Woods (Can) Cannondale
6 Ruben Fernandez (Esp) Team Movistar 0:00:28
7 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale
8 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto Soudal 0:00:36
9 Steve Morabito (Sui) FDJ 0:00:49
10 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale 0:00:50

 

Профили этапов Тур Даун Андер-2016 

 

 17.01. Этап 1: Unley - Lyndoch, 145 км

Тур Даун Андер-2017. Превью


18.01. Этап 2: Stirling - Paracombe, 148.5 км

 Тур Даун Андер-2017. Превью


19.01. Этап 3: Glenelg - Victor Harbor, 144 км


20.01. Этап 4: Norwood - Campbelltown, 149.5 км


21.01. Этап 5: McLaren Vale - Willunga Hill, 151.5 км


22.01. Этап 6: Adelaide, 90 км

 

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Теги к статье: Тур Даун Андер Мировой Тур многодневная гонка Австралийский Тур UCI WorldTour превью

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Комментарии

  • Mamyr01
    В двух шагах от черной дыры (10)
    Mamyr01-Фото
    Хорошая статья, и четкие фотки!!))
  • Patriotkz
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    Patriotkz-Фото
    Мдааа. Спартак ушел, терь Том. Дальше уже без их очной борьбы как без Конты и Шлека как когда то...
  • VeloVelo
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Том, сделай это. А мы уж поддержим, как сможем. Удачи.

  • Avrora
    В двух шагах от черной дыры (10)
    Avrora-Фото

    Как и большинство материалов Н.Парилина, эту статью хочется многократно и внимательно перечитывать. Некоторые интересные моменты с первого раза не замечаешь даже. Фотографиями В.Богомолова не перестаешь восхищаться, среди них есть просто невероятные))) Спасибо ещё раз 

  • rossa2005
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    rossa2005-Фото

    Цитата: AAA
    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

    тайное мировое правительство одобряет!

  • Sezar
    Альберто Контадор о маршруте В ... (5)
    Sezar-Фото

    Результаты тестов, наверно, офигенны, но 42 км разделки это много. И это на Вуэльте. Вот и читай между строк что он реально думает о своих возможностях.

  • AAA
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    AAA-Фото

    давай ТОМИ! Это будет красиво! Ты пахал без моторчика! Чистая победа на ПР это  сияние! 

  • Cyrill
    Том Боонен: «Париж-Рубэ будет ... (5)
    Cyrill-Фото

    Томи удачи. Как уже писал - это будет действительно ПОТЕРЯ... Уйдёт человек, который боролся ВСЕГДА, при любых раскладах и до последнего метра....

  • innusimaxi
    В двух шагах от черной дыры (10)
    innusimaxi-Фото
    Футбол футболом, а надо строить велоспорт!!! Отличные статья и фото!!! Спасибо дядя Коля ;) и Влад!!! Пропустила первый блок бесжалостоно ((но с большим сожалением, а так хотелось покричать с трибуны)) оторвусь на основном блоке точно ??
  • motte
    Вуэльта Испании-2017. Презента ... (15)
    motte-Фото
    Мое искреннее уважение....Англиру..98 год...это..это словами не передать...завидую здоровой завистью...сильно!

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