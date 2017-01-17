 Тур Даун Андер-2017. Превью

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- Дата:
- Сегодня, 13:24
Тур Даун Андер-2017. Маршрут и претенденты
17 января в Австралии стартует многодневная гонка Тур Даун Андер (Santos Tour Down Under), входящая в календарь Мирового Тура 2017 года (UCI World Tour). Тур Даун Андер-2017 состоит из 6 этапов.
15 января, за два дня до начала Тура Даун Андер, по традиции, состоялся критериум People's Choice Classic, маршрут протяжённостью в 51 км проложен по улицам Аделаиды. Победителем критериума стал австралийский гонщик Калеб Юэн из команды Orica-GreenEdge, а 3-м финишировал словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe.
Тур Даун Андер состоит из 6 этапов, из которых лишь последний можно назвать совершенно плоским, так как остальные этапы проложены по пересечённому рельефу.
Прошлогодний победитель гонки австралиец Саймон Герранс из команды Orica-Scott будет защищать свой титул, при поддержке Эстебана Чавеса.
Австралиец Ричи Порт, ставший 2-м в прошлом году при поддержке Роана Денниса, который в этом году стал чемпионом Австралии в гонке с раздельным стартом, будет бороться за победу в генеральной классификации.
Колумбиец Серхио Энао из команды Sky при поддержке британца Геранта Томаса, также будет бороться за победу.
Но, пожалуй, главной звездой гонки станет действующий чемпион мира в групповой гонке - словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, которого будет поддерживать австралиец Джей Маккарти, занявший в прошллом году 4-е место.
Также отметим канадца Майкла Вудса (Michael Woods) из команды Cannondale-Drapac, ставшего 5-м в прошлом году.
На старт гонки выйдут 18 команд Мирового Тура и австралийская команда UNISA - Australia, в составе каждой команды будет по 7 гонщиков.
Итоговая генеральная классификация Тур Даун Андер-2016, топ-10:
1 Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge 19:11:33
2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:09
3 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:11
4 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff 0:00:20
5 Michael Woods (Can) Cannondale
6 Ruben Fernandez (Esp) Team Movistar 0:00:28
7 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale
8 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto Soudal 0:00:36
9 Steve Morabito (Sui) FDJ 0:00:49
10 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale 0:00:50
Профили этапов Тур Даун Андер-2016
17.01. Этап 1: Unley - Lyndoch, 145 км
18.01. Этап 2: Stirling - Paracombe, 148.5 км
19.01. Этап 3: Glenelg - Victor Harbor, 144 км
20.01. Этап 4: Norwood - Campbelltown, 149.5 км
21.01. Этап 5: McLaren Vale - Willunga Hill, 151.5 км
22.01. Этап 6: Adelaide, 90 км
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