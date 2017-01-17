 Тур Даун Андер-2017. Превью

Тур Даун Андер-2017. Маршрут и претенденты



17 января в Австралии стартует многодневная гонка Тур Даун Андер (Santos Tour Down Under), входящая в календарь Мирового Тура 2017 года (UCI World Tour). Тур Даун Андер-2017 состоит из 6 этапов.

15 января, за два дня до начала Тура Даун Андер, по традиции, состоялся критериум People's Choice Classic, маршрут протяжённостью в 51 км проложен по улицам Аделаиды. Победителем критериума стал австралийский гонщик Калеб Юэн из команды Orica-GreenEdge, а 3-м финишировал словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe.

Тур Даун Андер состоит из 6 этапов, из которых лишь последний можно назвать совершенно плоским, так как остальные этапы проложены по пересечённому рельефу.

Прошлогодний победитель гонки австралиец Саймон Герранс из команды Orica-Scott будет защищать свой титул, при поддержке Эстебана Чавеса.

Австралиец Ричи Порт, ставший 2-м в прошлом году при поддержке Роана Денниса, который в этом году стал чемпионом Австралии в гонке с раздельным стартом, будет бороться за победу в генеральной классификации.

Колумбиец Серхио Энао из команды Sky при поддержке британца Геранта Томаса, также будет бороться за победу.

Но, пожалуй, главной звездой гонки станет действующий чемпион мира в групповой гонке - словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe, которого будет поддерживать австралиец Джей Маккарти, занявший в прошллом году 4-е место.

Также отметим канадца Майкла Вудса (Michael Woods) из команды Cannondale-Drapac, ставшего 5-м в прошлом году.

На старт гонки выйдут 18 команд Мирового Тура и австралийская команда UNISA - Australia, в составе каждой команды будет по 7 гонщиков.

Итоговая генеральная классификация Тур Даун Андер-2016, топ-10:

1 Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge 19:11:33

2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:09

3 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:00:11

4 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff 0:00:20

5 Michael Woods (Can) Cannondale

6 Ruben Fernandez (Esp) Team Movistar 0:00:28

7 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale

8 Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto Soudal 0:00:36

9 Steve Morabito (Sui) FDJ 0:00:49

10 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale 0:00:50

Профили этапов Тур Даун Андер-2016

17.01. Этап 1: Unley - Lyndoch, 145 км



18.01. Этап 2: Stirling - Paracombe, 148.5 км



19.01. Этап 3: Glenelg - Victor Harbor, 144 км



20.01. Этап 4: Norwood - Campbelltown, 149.5 км



21.01. Этап 5: McLaren Vale - Willunga Hill, 151.5 км



22.01. Этап 6: Adelaide, 90 км