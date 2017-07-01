VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

 Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

 

На чемпионате Украины по велоспорту пришло время самого главного – групповых гонок у элиты. В воскресенье состоится гонка у мужчин, а сегодня звание чемпионки страны определяли женщины.

 

Украинским спортсменкам предстояло проехать 90 километров (5 кругов по 18 километров). С учетом сложности трассы такая длина выглядела оптимальной. Еще до старта гонки было очевидно, что за победу будут бороться три гонщицы: действующая чемпионка Евгения Высоцкая, а также Татьяна Рябченко и Анна Соловей. Они заняли пьедестал почета и в прошлом году, и уже в этом году на гонке с раздельного старта во вторник. 

 

Скажем сразу – прогнозы оправдались, но не на 100%, так как Анна Соловей заняла лишь 6-е место. «Чувствовала себя сегодня похуже, чем во вторник. На первом круге у меня был прокол, но на самом деле это никак не сказалось на итоговом результате. Просто не потянула, первые 5 спортсменок были сильнее. День на день не приходится. Скоро поеду на многодневку в Чехии, там будет разделка. Может быть сумею показать хороший результат» - так прокомментировала свое выступление призерка чемпионата мира-2014 Анна Соловей.

 

Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

 

Ну а за золото ожидаемо развернулась борьба между Евгенией Высоцкой и Татьяной Рябченко. На третьем круге они уехали ото всех и стало ясно, что именно они разыграют золото. В прошлом году Высоцкой удалось уехать от Рябченко на последнем подъеме и финишировать в гордом одиночестве. В этом году Татьяна сумела ответить на все атаки многоопытной Высоцкой и на вершине подъема они были вместе. Так вдвоем они и приехали на финиш, но там Высоцкая лучше вошла в последний поворот и это и принесло ей победу. Евгения Высоцкая второй год подряд становится абсолютной чемпионкой в Буковеле, выиграв и разделку и групповую гонку! 

 

Впрочем, по словам Татьяны Рябченко не всё на финише было так однозначно: «Перед финишем Евгения Высоцкая занималась кроссингом, перекрывала мне траекторию, я не могла ее обойти ни справа, ни слева. Пусть судьи решают, было это в рамках правил или нет. А так то гонкой я довольна. В отличии от прошлого года, когда она уехала от меня на финальном подъеме, в этот раз я сумела удержаться. Высоцкая – сильная горная гонщица, ну так и я не слабая. Хотя на самом деле я сейчас еще не в 100% готовности. Планирую быть на пике где-то через неделю, когда выйду на старт женской версии Джиро Д`Италия. Я уже несколько раз была там 12-й, в этот раз твердо намерена попасть в ТОП-10 общего зачета. Что касается чемпионата Украины в Буковеле, то трасса, действительно, очень сложная. Ни на одном национальном чемпионате в Европе нет таких трасс. Когда я возвращаюсь в свою команду (Татьяна Рябченко с этого года выступает за бельгийскую команду Lensworld – Kuota – прим.) и рассказываю какие подъемы нам приходится преодолевать, причем по 5-6 раз, то они пребывают просто в шоке от этого».

 

Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

Евгения Высоцкая 2-й год подряд становится абсолютной чемпионкой Украины

 

Ну а третье место заняла Ольга Шекель, для нее это первый подиум чемпионатов Украины и на финише она выглядела счастливее всех: «В самом начале гонки у меня случился прокол и мне пришлось догонять. Но большой проблемы это не составило. От тренера я получила указание ехать в отрыв, чтобы вынуждать соперниц догонять меня и тратить силы. Таким образом я работала на Татьяну Рябченко. Считаю, что получилось неплохо. Ну и конечно для меня лично третье место - это большое достижение. Тем более я не являюсь горной гонщицей, не прохожу какой-либо специальной горной подготовки. Но сегодня чувствовала себя очень хорошо и очень рада, что на такой тяжелой трассе сумела взять бронзу».

 

Отметим, что в тот же день прошла гонка и у девушек-юниорок и вновь очень уверенную победу с большим запасом одержала Ольга Кулинич, которая на данный момент является абсолютно сильнейшей юниоркой страны.

 

Результаты групповой гонки у женщин:

  1. Евгения Высоцкая (Одесская обл.) – 3:27:45
  2. Татьяна Рябченко (Житомирская обл.) + 0.05
  3. Ольга Шекель (Житомирская обл.) +4:05

 

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Евгения Высоцкая Анна Соловей Ольгa Шекель Татьяна Рябченко Велоспорт Украины Чемпионат Украины по велоспорту групповая гонка женский велоспорт

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото
    Так все о чем мы говорим-это только предположения. Более того-решения принимаются на основе таких же предположений. Не предполагаешь-значит не думаешь, тут уж кому что ближе. Пулс-грегари проверенный, с высокой самоотдачей, который работает не за страх, а за совесть. Которому ничего особо не светит на Вуэльте. И которого жалко терять. И Ланда. После Джиро, на прошлом Туре был самым слабым грегари. И который, в то же время имеет шансы быть в отличной форме на Вуэльте.
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    VeloVelo-Фото
    да, кстати, удивляет отсутствие ван Эмдена в призах.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Никиас Арндт под капитанским номером в Санвеб. Баргий под 2-м.
    Ошибка или "тактический ход"? )

  • LLL
    Состав команды Trek – Segafred ... (22)
    LLL-Фото
    Ни в Кинтану, ни в Вальверде я не верю, но кто его знает(уже писала про форсмажоры)...и тому и другому удавалось заехать на подиум. Понимаю, что Кинтана после Джиро, на которой он не очень себя проявил, а Вальверде ...хм?
  • sstasuk
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    sstasuk-Фото

    Жду его на Вуэльте, причем капитаном. Тем как он последние годы работает на туре на Фрума он заслужил мое(и не только) глубочайшее уважение. 

  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (72)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, ЮСиАЙ что-тот там решило с финишными временными отставниями от победителя этапов, по времени на гонках начианя с 2018 года (см.ссылку)

    http://inrng.com/2017/06/widening-the-gap/
    Я так понял, что теперь чтобы получить время победителя нужно финишировать действительно "вровень" с ним (интересная там табличка скоростей и метров - оцените).

    Изменения будут касатся только спринтерских этапов, так что горнякам/генеральщикам пожалуй придётся по немножку забывать о правиле "нейтрализации" 3 км.

  • Shega
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (5)
    Shega-Фото
    На сколько я помню обещание было не писать своего мнения о велогонках. И это обещание не нарушено.
  • Camel
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Camel-Фото

    Набрал бы - не набрал бы... Это всё предположения. Пулс в этом году действительно слаб. А Фруму нужна 4-я победа. Зачем ему ТАКОЙ Пулс?

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин на ITT очень легко, а вот в Италии..хм...новый "разделочный чемп"

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото

    Думаю, это промах Брейлсфорда. На 3 неделе Пулс набрал бы форму. Совсем мне действ я Скай не нравятся в этои году.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 июня

William Bonnet (FDJ)

Yohann Gene (Direct Energie)

Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (136)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)