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Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал

 

  Традиционно по всей Европе в последнюю декаду июня проходят национальные чемпионаты по велоспорту. Украина, естественно, также не отступает от этой традиции и чемпионат страны пройдет с 20 по 25 июня в Буковеле. Причем, второй год подряд.

«В прошлом году мы впервые провели чемпионат Украины в Буковеле, в первую очередь как отбор на Олимпиаду в Рио, где также была очень непростая трасса. В целом этот эксперимент был признан успешным, и мы в Федерации решили, а почему бы не провести и следующий чемпионат там же?» - говорит президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко. «Тем более один из совладельцев Буковеля Александр Шевченко оказывает нам в этом деле всяческое содействие и поддержку. Многие, наверняка, помнят, что в прошлые годы чемпионат Украины проводился то в чистом поле в Крыму, то в различных селах в Киевской области. Но чемпионат в Буковеле – это принципиально иной уровень. Прекрасная природа, отличная инфраструктура, интересная и селективная трасса, в конце концов наличие потенциальных зрителей, без которых любой спорт не может существовать. Лучшего места для чемпионата Украины по велоспорту сейчас попросту не найти»

 

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовалЧемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал



   Согласен с президентом Федерации и совладелец Буковеля народный депутат Украины Александр Шевченко и отдельно отмечает социальную роль в проведении чемпионата именно в Буковеле:

   «Для нас большая честь принимать чемпионат Украины по велоспорту во второй раз кряду. Мы всегда позиционируем Буковель как главный спортивный центр всей Украины: горнолыжный спорт, сноубординг, соревнования по даунхиллу на велосипеде, а с недавних пор и шоссейный велоспорт. К тому же для нас чемпионат Украины - это дополнительный стимул улучшать качество дорог вокруг всего комплекса. Это, действительно, взаимовыгодное сотрудничество. Плюс не забывайте о социальной роли данного соревнования. Сейчас в Буковеле много детей, которые все впитывают как губка. Вполне возможно, что кто-то из них, увидев пролетающих на высокой скорости велосипедистов, поймет, что это классно, и решит и сам и заняться велоспортом. Продвижение спорта и здорового образа жизни – это то, что всегда является для нас приоритетом»

 

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовалЧемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал

 

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовалЧемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал



  Что касается самих соревнований, то программа первого дня была весьма насыщенной. Первыми на старт индивидуальной гонки с раздельного старта на 25 километров вышли женщины. Главные фаворитки стартовали в самом конце, и так вышло, что тройка призеров вышла абсолютно такой же, как и год назад: Высоцкая, Соловей, Рябченко. Отдельно отмечаем Евгению Высоцкую, которая прекрасно чувствует себя на горной трассе и в прошлом году стала здесь абсолютной чемпионкой страны. А в этом году уже повторила успех в разделке. И несмотря на то, что ей уже 41 год, Евгения Высоцкая по-прежнему входит в число лучших велосипедисток страны и даст фору многим молодым.

 

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовалЧемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал


   Анна Соловей также провела неплохую гонку и сумела по ходу дистанции догнать и обойти Татьяну Рябченко. Но для победы этого не хватило. «Конечно, всегда хочется побеждать, но и второе место - это хороший результат. Евгения Высоцкая сегодня провела сильную гонку и заслуженно выиграла. Эта горная трасса идеально ей подходит, на равнине у меня было бы больше шансов. Но и я могу быть довольна своим результатом, по крайней мере сегодня чувствовала себя гораздо лучше, нежели год назад на этой же трассе» - сказала призерка чемпионата мира 2014 года Анна Соловей.

Результаты у женщин:

1. Евгения Высоцкая (Одесская обл.) – 36:38
2. Анна Соловей (Львовская обл.)  +0.28
3. Татьяна Рябченко (Житомирская обл.) + 1.30

  Вслед за женщинами ту же дистанцию проходили и юниоры. И здесь случилась настоящая спортивная драма: Даниил Никулин выиграл у Ярослава Паращака менее 2 секунд. Плотность, которой могут позавидовать и на гонках уровня Тур де Франс.

 

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовалЧемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал


Результаты у юниоров:

1. Даниил Никулин (Донецкая обл.) – 32:21
2. Ярослав Паращак (Львовская обл.) +0.02
3. Богдан Повалюк (Ровно) +0.22

  Не менее плотной была гонка и у андеров (гонщиков до 23 лет). Главным фаворитом считался действующий чемпион в разделке Марк Падун, который недавно выиграл этап и занял 5-е место в общем зачета молодежной версии Джиро Д’Италия. Но ему не удалось попасть даже в тройку призеров. А победителем стал прошлогодний чемпион Украины в групповой гонке среди андеров Тимур Малеев.  «В прошлом году я выиграл здесь же групповую гонку, но в разделке был только 5-м. В этот раз я изучил трассу намного лучше, знал где можно чуть отдохнуть, а где нужно работать на 100%, также намного увереннее и быстрее прошел спуски. В этом году я много тренировался в горах и, как видим, это дало свои результаты. С другой стороны, победа отчасти стала для меня неожиданной, ведь я три недели проболел. Рад, что несмотря на это, к чемпионату Украины удалось набрать оптимальную форму» - сказал новоиспеченный чемпион.

Результаты у андеров:

1. Тимур Малеев (Донецкая обл.) – 32:14
2. Виктор Шевцов (Николаевская обл.) +0.10
3. Владислав Салтасюк (Николаевская обл.) +0.17

Отметим, что чемпионат Украины будет проходить еще 5 дней, все гонки будут начинаться каждый день ровно в 10 утра:

21 июня: индивидуальная гонка (мужчины, юниорки)
22 июня: групповая гонка (юниоры)
23 июня: групповая гонка (андеры)
24 июня: групповая гонка (женщины, юниорки)
25 июня: групповая гонка (мужчины)

 


 
Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

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Теги к статье: велоспорт Велоспорт Украины Чемпионат Украины по велоспорту

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 11:44 | Регистрация: 4.01.2015

    Через мой город как раз этой весной делали отличную дорогу до Буковеля (до самого горного курорта от моего места жительства 85 км.).

    Эх если бы не работа поехал бы посмотреть воочию, так сказать, какие дела сейчас в нашем родном шоссейном велоспорте.

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Украины по велоспорт ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Через мой город как раз этой весной делали отличную дорогу до Буковеля (до самого горного курорта от моего места жительства 85 км.).

    Эх если бы не работа поехал бы посмотреть воочию, так сказать, какие дела сейчас в нашем родном шоссейном велоспорте.

  • GTX
    Национальные чемпионаты по шос ... (3)
    GTX-Фото
    Цитата: MSG
    А какие гонки Еврик покажет?
    В том году только обзор был
  • Znak
    Предварительные составы команд ... (30)
    Znak-Фото
    Спасибо за содержательный ответ! Может быть, есть подобная информация о BMC. Интересует в плане перспектив в ней Порта. Опять же очень раздражало двойное капитанство на прошлогоднем Туре.
  • Deathislife
    Предварительные составы команд ... (30)
    Deathislife-Фото

    Спонсор команды SKY - телекомуникационная компания British Sky Broadcasting, которая является одним из основных трансляторов спортивных соревнований в Британии. В конце нулевых годов они потеряли право трансляции футбола вследствии каких-то там антимонопольных разборок. После чего решили сделать ставку на велоспорт, который в Британии тогда был не особо так популярен. 
    Только в отличии от "бизнес-проекта" Тинькова, который тупо купил команду, потому что может себе позволить(с), SKY вложили огромные суммы денег в развитие и велошкол, и олимпийской сборной, и вообще общую популяризацию велоспорта в Британии. В частности в рамках этого и была создана Team Sky, собранная вокруг ядра из лучих британских гонщиков.

    Взамен SKY получили право трансляции всех велосоревновний, центровым из которых является, естественно, TDF. А эти трансляции, учитывая рекламу и прочее, приносят огого какую прибыль.
    И естественно, в их интересах, чтобы на Туре на первых ролях в их команде был именно британский гонщик, так как это привлекает еще больше зрителей.

    Так что ни о каком "национальном проекте" речь не может идти, такие команды в наше время неконкурентоспособны и в ближайщие пару сезонов сойдут на не или продадутся как Катюша 

  • MSG
    Национальные чемпионаты по шос ... (3)
    MSG-Фото

    А какие гонки Еврик покажет?

  • Znak
    Предварительные составы команд ... (30)
    Znak-Фото

    Цитата: motte
    Бизнес-прект "Скай"

    Цитата: VeloVelo
    Бизнес-проект Скай:

     

    Ну вот опять "Бизнес-проект Скай". Уже задавал вопрос, на который не получил ответ. А в чем бизнес? Между тем вопрос  не праздный.


    Бизнес-проект  по своей сути предполагает сроки окупаемости и выход на прибыль. Олег Тиньков в прошлом году убедительно нам рассказал, что вложения в велоспорт в его нынешнем состоянии являются убыточными. При этом Олег заявлял, что вполне удовлетворен результатом, т.к. команда  помогла  в продвижении бренда. Тема вменяемая и очень распространенная. Но для "Скай" неочевидна  ценность  его  как бренда.


    В свое время здесь много писали, что у Порта нет перспектив на генерал в Скай, из-за его национальной принадлежности (неанглийского гражданства), тоже самое потом писли о Ланде.  И, что удивительно (или неудивительно), эти предсказания раз за разом подтверждались. Чего только стоит двуличная  тактика Скай двух  капитанов на Джире.

     

    "Скай" очень похожа на национальный проект. И вдруг раз за  разом "бизнес-проект". Неужели есть основания писать о "Скай" как о бизнесе?

  • evgeny1330
    Роан Деннис не уверен, что буд ... (5)
    evgeny1330-Фото
    Деннис пока явно на генерал ГТ не тянет, при всем уважении к нему.
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (18)
    evgeny1330-Фото
    А вот и нет, я бодр и весел, чего и всем желаю, Сагану в том числе.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Бизнес-проект Скай:
    "Скупить всех таланливых гонцов со всего мира
    и выжать из них все соки ради победы британского гонщика на ТДФ". Сколько уже талантов прошло через эту мясорубку Скай. И сколько еще пройдет и уйдет навсегда в никуда.
    Посмотрите, посчитайте.

  • VeloVelo
    Командам Sky и Movistar предст ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Скай в своем выборе состава (стратегии) будет ориентироваться на результат Фрума на ТДФ.
    Поэтому врядли они кого подпишут до конца Тура.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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