Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал

Традиционно по всей Европе в последнюю декаду июня проходят национальные чемпионаты по велоспорту. Украина, естественно, также не отступает от этой традиции и чемпионат страны пройдет с 20 по 25 июня в Буковеле. Причем, второй год подряд.



«В прошлом году мы впервые провели чемпионат Украины в Буковеле, в первую очередь как отбор на Олимпиаду в Рио, где также была очень непростая трасса. В целом этот эксперимент был признан успешным, и мы в Федерации решили, а почему бы не провести и следующий чемпионат там же?» - говорит президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко. «Тем более один из совладельцев Буковеля Александр Шевченко оказывает нам в этом деле всяческое содействие и поддержку. Многие, наверняка, помнят, что в прошлые годы чемпионат Украины проводился то в чистом поле в Крыму, то в различных селах в Киевской области. Но чемпионат в Буковеле – это принципиально иной уровень. Прекрасная природа, отличная инфраструктура, интересная и селективная трасса, в конце концов наличие потенциальных зрителей, без которых любой спорт не может существовать. Лучшего места для чемпионата Украины по велоспорту сейчас попросту не найти»

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал





Согласен с президентом Федерации и совладелец Буковеля народный депутат Украины Александр Шевченко и отдельно отмечает социальную роль в проведении чемпионата именно в Буковеле:



«Для нас большая честь принимать чемпионат Украины по велоспорту во второй раз кряду. Мы всегда позиционируем Буковель как главный спортивный центр всей Украины: горнолыжный спорт, сноубординг, соревнования по даунхиллу на велосипеде, а с недавних пор и шоссейный велоспорт. К тому же для нас чемпионат Украины - это дополнительный стимул улучшать качество дорог вокруг всего комплекса. Это, действительно, взаимовыгодное сотрудничество. Плюс не забывайте о социальной роли данного соревнования. Сейчас в Буковеле много детей, которые все впитывают как губка. Вполне возможно, что кто-то из них, увидев пролетающих на высокой скорости велосипедистов, поймет, что это классно, и решит и сам и заняться велоспортом. Продвижение спорта и здорового образа жизни – это то, что всегда является для нас приоритетом»

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал





Что касается самих соревнований, то программа первого дня была весьма насыщенной. Первыми на старт индивидуальной гонки с раздельного старта на 25 километров вышли женщины. Главные фаворитки стартовали в самом конце, и так вышло, что тройка призеров вышла абсолютно такой же, как и год назад: Высоцкая, Соловей, Рябченко. Отдельно отмечаем Евгению Высоцкую, которая прекрасно чувствует себя на горной трассе и в прошлом году стала здесь абсолютной чемпионкой страны. А в этом году уже повторила успех в разделке. И несмотря на то, что ей уже 41 год, Евгения Высоцкая по-прежнему входит в число лучших велосипедисток страны и даст фору многим молодым.

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал



Анна Соловей также провела неплохую гонку и сумела по ходу дистанции догнать и обойти Татьяну Рябченко. Но для победы этого не хватило. «Конечно, всегда хочется побеждать, но и второе место - это хороший результат. Евгения Высоцкая сегодня провела сильную гонку и заслуженно выиграла. Эта горная трасса идеально ей подходит, на равнине у меня было бы больше шансов. Но и я могу быть довольна своим результатом, по крайней мере сегодня чувствовала себя гораздо лучше, нежели год назад на этой же трассе» - сказала призерка чемпионата мира 2014 года Анна Соловей.



Результаты у женщин:



1. Евгения Высоцкая (Одесская обл.) – 36:38

2. Анна Соловей (Львовская обл.) +0.28

3. Татьяна Рябченко (Житомирская обл.) + 1.30



Вслед за женщинами ту же дистанцию проходили и юниоры. И здесь случилась настоящая спортивная драма: Даниил Никулин выиграл у Ярослава Паращака менее 2 секунд. Плотность, которой могут позавидовать и на гонках уровня Тур де Франс.

Чемпионат Украины по велоспорту в Буковеле стартовал



Результаты у юниоров:



1. Даниил Никулин (Донецкая обл.) – 32:21

2. Ярослав Паращак (Львовская обл.) +0.02

3. Богдан Повалюк (Ровно) +0.22



Не менее плотной была гонка и у андеров (гонщиков до 23 лет). Главным фаворитом считался действующий чемпион в разделке Марк Падун, который недавно выиграл этап и занял 5-е место в общем зачета молодежной версии Джиро Д’Италия. Но ему не удалось попасть даже в тройку призеров. А победителем стал прошлогодний чемпион Украины в групповой гонке среди андеров Тимур Малеев. «В прошлом году я выиграл здесь же групповую гонку, но в разделке был только 5-м. В этот раз я изучил трассу намного лучше, знал где можно чуть отдохнуть, а где нужно работать на 100%, также намного увереннее и быстрее прошел спуски. В этом году я много тренировался в горах и, как видим, это дало свои результаты. С другой стороны, победа отчасти стала для меня неожиданной, ведь я три недели проболел. Рад, что несмотря на это, к чемпионату Украины удалось набрать оптимальную форму» - сказал новоиспеченный чемпион.



Результаты у андеров:



1. Тимур Малеев (Донецкая обл.) – 32:14

2. Виктор Шевцов (Николаевская обл.) +0.10

3. Владислав Салтасюк (Николаевская обл.) +0.17



Отметим, что чемпионат Украины будет проходить еще 5 дней, все гонки будут начинаться каждый день ровно в 10 утра:



21 июня: индивидуальная гонка (мужчины, юниорки)

22 июня: групповая гонка (юниоры)

23 июня: групповая гонка (андеры)

24 июня: групповая гонка (женщины, юниорки)

25 июня: групповая гонка (мужчины)





Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины