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Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины

Александр Поливода - чемпион Украины в гонке с раздельного старта

 

Во второй день чемпионата Украины по велоспорту в Буковеле состоялась одна из главных гонок всего чемпионата – индивидуальная гонка с раздельного старта у мужчин. И Украина получила нового чемпиона в этой дисциплине. Впрочем, обо всём по порядку.

 

Утром в Буковеле шел сильный дождь, что ставило под сомнение безопасность гонщиков. К счастью, он быстро закончился, хотя трасса и оставалась относительно мокрой, что вынуждало многих ехать гораздо осторожнее.

Первыми на старт вышли девушки-юниорки, и, хотя дистанция была относительно короткой, легко не было никому. Победу очень уверенно одержала Ольга Кулинич, своей ближайшей сопернице она привезла аж полторы минуты.

  

Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины

 

Итоговые результаты индивидуальной гонки у юниорок:

1.            Ольга Кулинич (Киевская обл.)

2.            София Шевченко (Киевская обл)

3.            Вероника Шуть (Хмельницкая обл.)

 

Ну а после началось главное - разделка у мужчин. Гонщиков ждала очень тяжелая трасса с множеством подъемов, градиенты на которой порой достигали 14%. И  неудивительно, что даже сильнейшим на преодоление это дистанции понадобилось больше часа. В отсутствии самого известного гонщика Украины Андрея Гривко, который готовится к Тур де Франс, абсолютными фаворитами разделки выглядели гонщики команды Kolss. И именно они и разыграли победу. Первые 5 мест остались за гонщиками киевской команды. Единственным, кто пытался бросить им вызов был представитель Донецкой области Максим Васильев, но он стал 6-м. Долгое время ориентиром для всех был чемпион Украины 2015 года Сергей Лагкути, но в конце тройка фаворитов его обошла. Причем на середине дистанции лидировал прошлогодний чемпион Андрей Василюк и выигрывал 3 секунды у Александра Поливоды, но вторую половину Поливода прошел быстрее и выиграл более 10 секунд. Третьим стал Александр Превар, для которого этот года пока самый успешный в его карьере.

 

Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины

 

Свежеиспеченный чемпион Украины в гонке с раздельного старта Александр Поливода поделился своими впечатлениями от гонки:

«Трасса была очень сложная. Даже тяжелее, чем в прошлом году, из-за того, что убрали один равнинный кусок. В принципе, эту гонку вполне можно даже назвать горной разделкой. На первый взгляд средняя скорость победителя 32 км/час - это не очень много. Но на самом деле это адекватная скорость для такой трассы.

Нам еще повезло, что дождь, который был утром, все же закончился перед нашим стартом. Хотя всё равно приходилось ехать аккуратнее и немного притормаживать на виражах. Но на прямиках можно было разгоняться и до 100 км/час. Тем более у нашей команды очень хорошие дождевые покрышки.

Я догадывался, что после первой отсечки проигрывал пару секунд Андрею Василюку, но ехал своим темпом. Это такая трасса, где нельзя слишком взрываться в середине дистанции. Иначе на последнем подъеме можно проиграть очень много. У меня так и вышло в прошлом году, из-за чего я и стал только пятым.  Хотя, если честно, тогда я готовился больше к групповой гонки и в итоге ее и выиграл. Как будет в этом году? Не буду скрывать, что команда Kollsставит задачу не просто выиграть групповую гонку, но и взять весь подиум, да и вообще как можно больше мест в ТОП-10. У нас в команде часто шутят, что Николай Николаевич Скоренко (генеральный директор команды Kolss – прим.) итоговый протокол распечатывает еще за день до групповой гонки и мы должны доехать согласно ему. Но пока еще не знаем, на кого будем работать. Да и заранее делить первое место всё же немного неправильно». 

 

Итоговые результаты гонки с раздельного старта у мужчин:

1.            Александр Поливода (Одесская обл., Kolss) – 1:05:54

2.            Андрей Василюк (Киев, Kolss) + 0:13

3.            Александр Превар (Киев, Kolss) +0:28

4.            Андрей Братащук (Киев, Kolss +1:24

5.            Сергей Лагкути (Киев, Kolss) + 1:40

6.            Максим Васильев (Донецкая обл.) + 1.58

 

Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины
 

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

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Теги к статье: Велоспорт Украины Чемпионат Украины по велоспорту Александр Поливода индивидуальная гонка на время разделка Kolss Cycling Team

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • Student
    Предварительные составы команд ... (45)
    Student-Фото
    Ох, опять зависть Скай. Батончики дорогие, машины качественные, куда мир то катится. Хоть бы бюджеты команд сравнить, так данных же нет, не кто не публикует.
  • Berdok
    Предварительные составы команд ... (45)
    Berdok-Фото
    спасибо, посмеялся
  • Student
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (2)
    Student-Фото
    Не плохо должны выступить, сбалансированная команда.
  • Student
    Командам Sky и Movistar предст ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: archi
    Ландой интересуются Мувики и Бахрейн. Баск отклонил предложения БМС и Эмиратов. Возможность возвращения в Астану исключена. 
    Видимо таскание Ару на Джиро, встало поперек печени
    Та он и не собирался не куда возвращаться, это только в фантазии глоров Астаны.
  • archi
    Предварительные составы команд ... (45)
    archi-Фото

    Цитата: Meilleur
    О чьих загубленных карьерах шла речь я так и не понял

    Господин Meiller, всем уже известный "адвокат" Скай и в особенности господина Фрума. Непробиваемный 

  • archi
    Командам Sky и Movistar предст ... (7)
    archi-Фото

    Ландой интересуются Мувики и Бахрейн. Баск отклонил предложения БМС и Эмиратов. Возможность возвращения в Астану исключена. 

    Видимо таскание Ару на Джиро, встало поперек печени

  • Denis Pashkov
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Denis Pashkov-Фото

    Насколько рентабельно использовать Кизе на туре, вуэльту он уже явно не поедет, хотя показал что может находиться с Ильнуром до конца почти, сомнительное решение

    лучше бы молодому Матису или Мадсу дали попробовать свои силы на многодневке, да и Бирманс мог бы в бесполезном поезде Кристофа поработать 

     



    Почему Морков не едет?

  • Camel
    Состав команды Bora-hansgrohe ... (2)
    Camel-Фото

    ...Энрико Пойтшке, спортивный директор BORA – hansgrohe: «В этом году на Тур де Франс мы стартуем сильным составом»...

     

    Особенно "силён" Юрай Саган.

  • Александра
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Александра-Фото

    Цитата: levonardo
    Да хотя бы с того, что их в этой команде столько же сколько и в остальных командах про-тура.
    Так и я про то же. Катюша - такая же команда про-тура, как и остальные, т.е. не российская.

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото

    Цитата: Александра

    Ну, если подумать, с чего бы нам ожидать российских гонщиков в швейцарской команде?..

    Да хотя бы с того, что их в этой команде столько же сколько и в остальных командах про-тура. Имхо, Катюша готовиться на везти Закарина на Вуэльту. И Таарамяе с Мамыкиным будут главным помощниками в горах, а остальных надо брать с учётом командной разделки.

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