Kolls забирает весь подиум в индивидуальной разделке на чемпионате Украины

Александр Поливода - чемпион Украины в гонке с раздельного старта

Во второй день чемпионата Украины по велоспорту в Буковеле состоялась одна из главных гонок всего чемпионата – индивидуальная гонка с раздельного старта у мужчин. И Украина получила нового чемпиона в этой дисциплине. Впрочем, обо всём по порядку.

Утром в Буковеле шел сильный дождь, что ставило под сомнение безопасность гонщиков. К счастью, он быстро закончился, хотя трасса и оставалась относительно мокрой, что вынуждало многих ехать гораздо осторожнее.

Первыми на старт вышли девушки-юниорки, и, хотя дистанция была относительно короткой, легко не было никому. Победу очень уверенно одержала Ольга Кулинич, своей ближайшей сопернице она привезла аж полторы минуты.





Итоговые результаты индивидуальной гонки у юниорок:

1. Ольга Кулинич (Киевская обл.)

2. София Шевченко (Киевская обл)

3. Вероника Шуть (Хмельницкая обл.)

Ну а после началось главное - разделка у мужчин. Гонщиков ждала очень тяжелая трасса с множеством подъемов, градиенты на которой порой достигали 14%. И неудивительно, что даже сильнейшим на преодоление это дистанции понадобилось больше часа. В отсутствии самого известного гонщика Украины Андрея Гривко, который готовится к Тур де Франс, абсолютными фаворитами разделки выглядели гонщики команды Kolss. И именно они и разыграли победу. Первые 5 мест остались за гонщиками киевской команды. Единственным, кто пытался бросить им вызов был представитель Донецкой области Максим Васильев, но он стал 6-м. Долгое время ориентиром для всех был чемпион Украины 2015 года Сергей Лагкути, но в конце тройка фаворитов его обошла. Причем на середине дистанции лидировал прошлогодний чемпион Андрей Василюк и выигрывал 3 секунды у Александра Поливоды, но вторую половину Поливода прошел быстрее и выиграл более 10 секунд. Третьим стал Александр Превар, для которого этот года пока самый успешный в его карьере.

Свежеиспеченный чемпион Украины в гонке с раздельного старта Александр Поливода поделился своими впечатлениями от гонки:

«Трасса была очень сложная. Даже тяжелее, чем в прошлом году, из-за того, что убрали один равнинный кусок. В принципе, эту гонку вполне можно даже назвать горной разделкой. На первый взгляд средняя скорость победителя 32 км/час - это не очень много. Но на самом деле это адекватная скорость для такой трассы.

Нам еще повезло, что дождь, который был утром, все же закончился перед нашим стартом. Хотя всё равно приходилось ехать аккуратнее и немного притормаживать на виражах. Но на прямиках можно было разгоняться и до 100 км/час. Тем более у нашей команды очень хорошие дождевые покрышки.

Я догадывался, что после первой отсечки проигрывал пару секунд Андрею Василюку, но ехал своим темпом. Это такая трасса, где нельзя слишком взрываться в середине дистанции. Иначе на последнем подъеме можно проиграть очень много. У меня так и вышло в прошлом году, из-за чего я и стал только пятым. Хотя, если честно, тогда я готовился больше к групповой гонки и в итоге ее и выиграл. Как будет в этом году? Не буду скрывать, что команда Kollsставит задачу не просто выиграть групповую гонку, но и взять весь подиум, да и вообще как можно больше мест в ТОП-10. У нас в команде часто шутят, что Николай Николаевич Скоренко (генеральный директор команды Kolss – прим.) итоговый протокол распечатывает еще за день до групповой гонки и мы должны доехать согласно ему. Но пока еще не знаем, на кого будем работать. Да и заранее делить первое место всё же немного неправильно».

Итоговые результаты гонки с раздельного старта у мужчин:

1. Александр Поливода (Одесская обл., Kolss) – 1:05:54

2. Андрей Василюк (Киев, Kolss) + 0:13

3. Александр Превар (Киев, Kolss) +0:28

4. Андрей Братащук (Киев, Kolss) +1:24

5. Сергей Лагкути (Киев, Kolss) + 1:40

6. Максим Васильев (Донецкая обл.) + 1.58





Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины