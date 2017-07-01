VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Даниил Никулин - чемпион Украины в групповой гонке у юниоров

Украинский юниор выигрывает чемпионат в стиле Тони Мартина

 

  В Буковеле продолжается чемпионат Украины по велоспорту. В предыдущие два дня проходили гонки с раздельным стартом, а сегодня уже пришло время групповых гонок. Первыми на старт вышли юниоры, и зрители стали свидетелями по-настоящему выдающейся индивидуальной победы.

 

  Юниорам предстояло проехать 108 километров (6 кругов по 18 километров). Дистанция небольшая, но учитывая, что каждый круг состоял из 4 весьма длинных подъемов, очевидно, что трасса была по-настоящему сложной, особенно для юных велосипедистов. (О сложности трассы красноречиво говорит тот факт, что гонщик занявший седьмое место, по итогу проиграл победителю более 12 минут). Уже на первом круге пелотон разорвался в клочья, а на втором в одиночный отрыв пошел победитель разделки – 18-летний Даниил Никулин. На тот момент это казалось авантюрой, ведь проехать 90 километров в одиночку порой не под силу даже опытным профи. Но с каждым кругом Никулин понемногу увеличивал перевес, который максимально достигал более 2 с половиной минут. И когда уже казалось, что победа никуда не денется, судьба подбросила Даниилу новое испытание. Прокол на предпоследнем круге не только забрал время, но и сбил Никулина с ритма. На последнем круге этим едва не воспользовался Ярослав Марущак из Львовской области. За один круг он отыграл почти две минуты, но Никулин все же удержал перевес, хотя в итоге от него осталось лишь 8 секунд. 

 

Даниил Никулин - чемпион Украины в групповой гонке у юниоров

Даниил Никулин - чемпион Украины в групповой гонке у юниоров

 

Очень драматическая гонка у юниоров. А ведь не будем забывать, что в разделке Никулин выиграл у Марущака менее 2 секунд!  Впрочем, заслуженность победы Никулина в групповой гонке сомнению не подлежит – он был сильнейшим. Пройти почти 100 километров в одиночку и финишировать первым – победа, которой могли бы позавидовать и выдающиеся мастера отрывов вроде Александра Винокурова, Йенса Фохта, Тони Мартина или Стива Каммингса.

 

Даниил Никулин поделился своими впечатлениями от гонки:

«Я с самого начала уехал в отрыв. В первую очередь это был совет моего тренера. Да и лично мне на такой трассе одному ездить комфортнее, чем в группе. Как вы видели, в самом конце предпоследнего круга у меня случился прокол. Даже не знаю, как это произошло. В итоге на замену колеса понадобилось примерно 45 секунд. Ну хуже было то, что с новым колесом переключать передачи было намного сложнее. Приходилось ехать в гору на тяжелой передаче, из-за этого даже судороги хватали на последнем круге.  Но к счастью того перевеса, что у меня был, хватило, чтобы додержаться. Вдвойне приятно стать абсолютным чемпионом по юниорам еще и потому, что пару недель назад очень неприятно упал во Львове на треке и после этого три дня совсем не мог тренироваться. В этом году также хотелось бы поучаствовать на чемпионате Европы и мира среди юниоров. Но пока не знаю, позволят ли финансы. Это ведь надо добираться за свой счет. Лететь на самолете очень дорого, а если ехать на машине трое суток, то потом очень тяжело восстановиться и показать хороший результат. Посмотрим, не буду загадывать наперед».

 

Результаты групповой гонки у юниоров:

  1. Даниил Никулин (Донецкая обл.) – 3:51:17
  2. Ярослав Паращак (Львовская обл.) +0:08
  3. Ярослав Гнидашев (Киев) + 2:39

Даниил Никулин - чемпион Украины в групповой гонке у юниоров

 

Пресс-служба Федерации велосипедного спорта Украины

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Велоспорт Украины Чемпионат Украины по велоспорту групповая гонка юниоры Даниил Никулин

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 июня

Victor De La Parte (Movistar Team)

Thomas Voeckler (Direct Energie)

Jeremy Roy (FDJ)

Hernando Bohorquez (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (124)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)