Тур Турции-2017 под угрозой отмены

Из-за отсутствия интереса команд Мирового тура Тур Турции-2017 может быть отменён

Тур Турции, который в этом году вошёл в календарь гонок Мирового тура и должен пройти с 18 по 23 апреля, может быть отменён. Как сообщает агентство новостей Турции DHA, всего одна команда Мирового тура на данный момент согласилась принять участие в гонке.

Тур Турции в числе других 11 гонок в этом году вошёл в календарь Мирового тура. Однако, в январе этого года в правила Международного союза велосипедистов (UCI) были внесены изменения, требующие от организаторов всех новых гонок Мирового тура обеспечить участие в гонке 10 команд Мирового тура. В противном случае гонка будет вычеркнута из календаря Мирового тура. Правила UCI также предоставляют командам Мирового тура полную свободу выбора в отношении новых гонок календаря Мирового тура.

Кроме того, что существует сложность в обеспечении безопасности участников, так как высока опасность террористических атак, Туру Турции сложно соперничать с такими гонками Мирового тура как Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж и Тур Романдии, которые также пройдут в конце апреля.

Поэтому организаторы Тура Турции обратились к UCI с просьбой перенести гонку на октябрь или ноябрь. Однако им было отказано из-за конфликта с другими гонками календаря.

Ещё одной причиной отсутствия желающих принять участие в Туре Турции команд Мирового тура стало то, что организаторы слишком поздно составили маршрут гонки.

Тур Турции впервые появился в календаре в 2005 и получил тогда статус гонки категории 2.2, затем в 2008 стал гонкой категории 2.1, а с 2010 – 2.HC.

В прошлом году лишь на старт Тура Турции вышли лишь 2 команды Мирового тура – Lampre-Merida и Lotto Soudal.