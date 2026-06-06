Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

Селия Жери обошла Люсинду Бранд в спринте из отрыва на 7-м этапе женской Джиро-2026

Селия Жери (Célia Gery), 20-летняя французская гонщица из команды FDJ United – Suez, одержала победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2026. На последнем из подходивших для спринтеров этапе отрыв опередил пелотон на 8 секунд, разыграв свой спринт. Селия Жери обошла опытную Люсинду Бранд (Lidl-Trek) и 19-летнюю Шанталь Пеголо (Chantal Pegolo) из команды Isolmant - Premac – Vittoria. Причём Шанталь Пеголо была в раннем отрыве и сумела занять призовое место в финале.

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Это третья в карьере победа Селии Жери, и все она одержала в этом сезоне, выиграв также однодневные гонки Brabantse Pijl и GP de Chambéry. Люсинда Бранд завоевала 15-й подиум на этапах «Джиро Донне», и первый с 2021 года (2-е место в Оваде), спустя 15 лет после своего первого подиума (3-е место в Грозотто, 2011).

Победительница двух прошлых выпускв женской Джиро Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini), находившаяся в этом отрыве, выиграла пять секунд у своих соперниц по розовой майке накануне королевского этапа с подъёмами Колле-делле-Финестре (Colle delle Finestre) и Сестриере (Sestriere).

Этап начался с отъезда пяти гонщиц в отрыв. За 53 километра до финиша в пелотоне произошёл массовый завал, в который попала обладательница розовой майки Анна ван дер Брегген (Anna van der Breggen, SD Worx-Protime), Хотя она быстро вернулась на велосипед , ей пришлось отыгрывать полторы минуты, чтобы вернуться в пелотон.

В финале 7-го этапа гонщицам предстояло преодолеть подъём Пьетрагавина (Pietragavina, 9 км с 3,6%) располагался за 27 км до финиша. Пелотон увеличил темп на подъёме, сократив преимущество отрыва всего до 40 секунд. Lidl Trek контролировали ход гонки, поскольку Элиза Бальзамо (Elisa Balsamo) пыталась одержать пятую победу на этой Джиро.

Но на спуске к пятёрке гонщиц отрыва дня переложились Селия Жери, Элиза Лонго Боргини и Сильвия Персико (UAE Team ADQ), Люсинда Бранд (Lidl-Trek). Хотя преимущество нового отрыва сократилось, отрыв продолжал держать просвет. Элисон Джексон, находившаяся в отрыве со старта, задавала скорость вместе с Элизой Лонго Боргини.

Пелотон так и не смог догнать беглецов. Люсинда Бранд, которая обычно является последней развозящей Элизы Бальзамо, на этот раз сама попыталась выиграть этап, но Селия Жери обошла её и одержала победу.

Селия Жери: «Я очень счастлива, для нас это волшебный момент. Атака не планировалась, я хотела просто остаться впереди на спуске, но когда увидела, что Деми Воллеринг больше не на моём колесе и образовался разрыв, я спросила, что мне делать.

Команда дала зелёный свет, и, даже не участвуя в преследовании, я извлекла максимум из ситуации. Мне нужно было действовать расчётливо и не тратить слишком много сил, потому что ситуация выглядела отлично, особенно когда гонщицы UAE Team проводили смены в голове группы. У меня был шанс победить, и я им воспользовалась.

Эта победа – большая и неожиданная. Я сильно прогрессирую, и в этой команде чувствую, что могу полностью раскрыть свой потенциал. Завтра мы все будем работать на Деми, потому что мы приехали сюда выигрывать Джиро, и это остаётся нашей целью».