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Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

Селия Жери обошла Люсинду Бранд в спринте из отрыва на 7-м этапе женской Джиро-2026

 

 

Селия Жери (Célia Gery), 20-летняя французская гонщица из команды FDJ United – Suez, одержала победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2026. На последнем из подходивших для спринтеров этапе отрыв опередил пелотон на 8 секунд, разыграв свой спринт. Селия Жери обошла опытную Люсинду Бранд (Lidl-Trek) и 19-летнюю Шанталь Пеголо (Chantal Pegolo) из команды Isolmant - Premac – Vittoria. Причём Шанталь Пеголо была в раннем отрыве и сумела занять призовое место в финале.

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

 

Селия Жери — победительница 7 этапа Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

 

Это третья в карьере победа Селии Жери, и все она одержала в этом сезоне, выиграв также однодневные гонки Brabantse Pijl и GP de Chambéry. Люсинда Бранд  завоевала 15-й подиум на этапах «Джиро Донне», и первый с 2021 года (2-е место в Оваде), спустя 15 лет после своего первого подиума (3-е место в Грозотто, 2011).

 

Победительница двух прошлых выпускв женской Джиро Элиза Лонго Боргини (Elisa Longo Borghini), находившаяся в этом отрыве, выиграла пять секунд у своих соперниц по розовой майке накануне королевского этапа с подъёмами Колле-делле-Финестре (Colle delle Finestre) и Сестриере (Sestriere).

 

Этап начался с отъезда пяти гонщиц в отрыв. За 53 километра до финиша в пелотоне произошёл массовый завал, в который попала обладательница розовой майки Анна ван дер Брегген (Anna van der Breggen, SD Worx-Protime), Хотя она быстро вернулась на велосипед , ей пришлось отыгрывать полторы минуты, чтобы вернуться в пелотон.

 

 В финале 7-го этапа гонщицам предстояло преодолеть подъём Пьетрагавина (Pietragavina, 9 км с 3,6%) располагался за 27 км до финиша. Пелотон увеличил темп на подъёме, сократив преимущество отрыва всего до 40 секунд.  Lidl Trek контролировали ход гонки, поскольку Элиза Бальзамо (Elisa Balsamo) пыталась одержать пятую победу на этой Джиро.

 

Но на спуске к пятёрке гонщиц отрыва дня переложились Селия Жери, Элиза Лонго Боргини и Сильвия Персико (UAE Team ADQ), Люсинда Бранд (Lidl-Trek). Хотя преимущество нового отрыва сократилось, отрыв продолжал держать просвет. Элисон Джексон, находившаяся в отрыве со старта, задавала скорость вместе с Элизой Лонго Боргини.

 

Пелотон так и не смог догнать беглецов. Люсинда Бранд, которая обычно является последней развозящей Элизы Бальзамо, на этот раз сама попыталась выиграть этап, но Селия Жери обошла её и одержала победу.

 

Селия Жери: «Я очень счастлива, для нас это волшебный момент. Атака не планировалась, я хотела просто остаться впереди на спуске,  но когда увидела, что Деми Воллеринг больше не на моём колесе и образовался разрыв, я спросила, что мне делать.

 

Команда дала зелёный свет, и, даже не участвуя в преследовании, я извлекла максимум из ситуации. Мне нужно было действовать расчётливо и не тратить слишком много сил, потому что ситуация выглядела отлично, особенно когда гонщицы UAE Team проводили смены в голове группы. У меня был шанс победить, и я им воспользовалась.

 

Эта победа – большая и неожиданная. Я сильно прогрессирую, и в этой команде чувствую, что могу полностью раскрыть свой потенциал. Завтра мы все будем работать на Деми, потому что мы приехали сюда выигрывать Джиро, и это остаётся нашей целью».

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

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Теги к статье: Селия Жери Celia Gery FDJ United - SUEZ Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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Комментарии

  • ararat
    Новая глава Lidl-Trek: Лука Гу ... (2)
    ararat-Фото
    Ещё немного про Лидл Трек. Strong modern cycling: "Ciccone could leave Lidl Trek. Astana are also interested in him. He "costs " 2 million.
  • Джамайка
    Новая глава Lidl-Trek: Лука Гу ... (2)
    Джамайка-Фото

    Хотя совсем недавние гонцы вполне успешно переходят в тренеры, менеджеры, комментаторы, ведут блоги, Шлек в качестве генеральнльного менеджерв вызывает сомнения. всегда казался инфантильным, за спиной старших, под опекой брата. Тренером не стал,, понятно, это образование-знания нужно иметь, другая профессия. По тактике и стратегии в гонках уступал самому себе как гонщику гоняцкой специализации, потому и спортдиром не пошел.  

    Поэтому в переспективы генерального менеджера не верю.

     

    Да и сам Лидл-Трек РадиоШак Леопард создавался примитивным способом - имея деньги набрали, переманили гонцов с других команд, в основном из CSC. которцю создавал Бьярну Риис.

    Сейчас Трек уже имеет историю, свое лицо, даже традиции, но все равно, чего-то не хватает. особой симпании не выхывае, несмотря на наличие Педерсена.

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Победительница - бодрая девушка, с чуйкой, красиво разобралась с непростыми соперницами. Надо понаблюдать. Деми наверное что-то знала, тормозя группу.

  • Lucas
    Тур де Франс-2026. Презентация ... (54)
    Lucas-Фото
    Да он же жару не очень - а тут июль. Всё может быть. Высоких гор мало.
  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    cmap_nep-Фото
    Третья победа в сезоне. Отлично отработала на RvF и PR. 20 лет.

    Что несёт этот комментатор... Кондрашкин его фамилиё...
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    ЖАЛЬ ЧТО ЛЮСИНДА НЕ ВЗЯЛА ФИНИШ, А ТАК ХОТЕЛОСЬ ЕЙ

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (2)
    Серафим-Фото

    По идее, эти 4 победы должны были отойти Вибес. Но её технично удалили с Джиро.

    А так было бы тотальное нидерландское доминирование. Что не очень хорошо для имиджа соревнований и привлечения итальянских болельщиков и туристов.

  • Ernat78
    Феликс Галль — серебряный приз ... (6)
    Ernat78-Фото

    В астану бы такого гоншика 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

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