18-я победа в сезоне Люсинды Бранд на этапе Кубка мира по велокроссу в Бенидорме

Люсинда Бранд не оставила соперницам шанса в Бенидорме

Люсинда Бранд одержала 18-ю победу в сезоне, выиграв этап Кубка мира по велокроссу в Бенидорме. 36-летняя нидерландская велогонщица команды Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions опередила ближайших преследовательниц на 10 секунд, вернувшись к победе после 2-го места на прошлом этапе Кубка мира в Зонховене 4 января и 3-го места на Чемпионате Нидерландов, где проиграла Сейлин дель Кармен Альварадо и Пук Питерсе.

Но в Бенидорме Люсинде Бранд вновь не была равных, она атаковала и уехала в одиночку за два круга до финиша, перед которым испытала соперниц мощными ускорениями. На последнем круге у Люсинды Бранд было более 20 секунд преимущества, в то время как за её спиной Сейлин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado/ Fenix-Premier Tech), несмотря на технические ошибки, сумела занять второе место, опередив Амандин Фукене (Amandine Fouquenet/Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw).

В интервью Sporza Люсинда Бранд подвела итоги победной гонки: «В начале гонки все выжидали и наблюдали. Я знала, что сильнее на наклонном участке, но чтобы это использовать, нужно быть впереди. На второй половине гонки я решила навязать жёсткий темп, потому что группа была слишком пассивной. Приятно осознавать, что я снова выхожу на свой прежний уровень и еду не так, как на прошлой неделе».

Сейлин дель Кармен Альварадо: «Конечно, я хотела победить, но сегодня для меня был очень тяжёлый день. Думаю, в конечном счёте я могу быть довольна вторым местом. Если бы я оказалась впереди чуть раньше, возможно, гонка сложилась бы немного иначе. Но сейчас это то, что есть. Теперь на трассе появился дополнительный подъём, и она стала не такой быстрой, как в прошлые годы. Было немного более скользко и сложно. Даже несмотря на то, что скорость оставалась высокой, трасса была непростой. Я думаю, что моя форма в порядке. Каждый тренируется по-своему, ориентируясь на Чемпионат мира. У меня лично за плечами тяжёлая неделя, это, конечно, тоже сказывается. Я довольна».

Амандин Фукене: «Было очень тяжело, думаю, наверное, для меня эта гонка была самой тяжёлой в году. Для велокросса погода была жаркой, вернуться в такую жару после того, как последние гонки ехали по холодной погоде, было трудно. Думаю, тяжело было всем».

После победы в Бенидорме Люсинда Бранд продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира с 350 очками. У её ближайшей соперницы, Аник Ван Альфен 240 очков, Амандин Фукене идёт на третьем месте с 205 очками, но Сеейлин дель Кармен Альварадо приблизилась к топ-3, она занимает 4-е место с 204 очками.