Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:54
Sorbolo Mezzani - Salice Terme, 159 км
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1
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Gery Célia
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FDJ United - SUEZ
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3:51:13
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2
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Brand Lucinda
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Lidl - Trek
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3
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Pegolo Chantal
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Isolmant - Premac - Vittoria
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,,
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4
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Jackson Alison
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St Michel - Preference Home - Auber93
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,,
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5
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Longo Borghini Elisa
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UAE Team ADQ
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0:03
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6
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Segato Gaia
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Vini Fantini - BePink
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,,
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7
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Gillespie Lara
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UAE Team ADQ
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0:08
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8
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Consonni Chiara
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CANYON//SRAM
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,,
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9
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Couzens Millie
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Fenix-Premier Tech
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10
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Nelson Josie
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Team Picnic PostNL
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,
Генеральная классификация после 7 этапа:
1. Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime
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