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Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

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Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

 

Джиро д'Италия-2026 Женщины. Этап 7. Результаты

 

 

Sorbolo Mezzani - Salice Terme, 159 км

 

1

 Gery Célia

FDJ United - SUEZ

    

3:51:13

2

 Brand Lucinda

Lidl - Trek

      

,,

3

 Pegolo Chantal 

Isolmant - Premac - Vittoria

  

,,

4

 Jackson Alison 

St Michel - Preference Home - Auber93

,,

5

 Longo Borghini Elisa

UAE Team ADQ

    

0:03

6

 Segato Gaia 

Vini Fantini - BePink

    

,,

7

 Gillespie Lara

UAE Team ADQ

    

0:08

8

 Consonni Chiara

CANYON//SRAM

    

,,

9

 Couzens Millie

Fenix-Premier Tech

    

,,

10

 Nelson Josie

Team Picnic PostNL

    

,
             

 


Генеральная классификация после 7 этапа:
1. Anna Van Der Breggen (Ned) Team Sd Worx - Protime

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Женщины Giro d'Italia Women-2026 Женский Гранд-тур

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 15.04.2010

    ЖАЛЬ ЧТО ЛЮСИНДА НЕ ВЗЯЛА ФИНИШ, А ТАК ХОТЕЛОСЬ ЕЙ

  2. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 20:18 | Регистрация: 22.05.2015

    Третья победа в сезоне. Отлично отработала на RvF и PR. 20 лет.

    Что несёт этот комментатор... Кондрашкин его фамилиё...

  3. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 21:42 | Регистрация: 29.05.2013

    Победительница - бодрая девушка, с чуйкой, красиво разобралась с непростыми соперницами. Надо понаблюдать. Деми наверное что-то знала, тормозя группу.

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Комментарии

  • ararat
    Новая глава Lidl-Trek: Лука Гу ... (2)
    ararat-Фото
    Ещё немного про Лидл Трек. Strong modern cycling: "Ciccone could leave Lidl Trek. Astana are also interested in him. He "costs " 2 million.
  • Джамайка
    Новая глава Lidl-Trek: Лука Гу ... (2)
    Джамайка-Фото

    Хотя совсем недавние гонцы вполне успешно переходят в тренеры, менеджеры, комментаторы, ведут блоги, Шлек в качестве генеральнльного менеджерв вызывает сомнения. всегда казался инфантильным, за спиной старших, под опекой брата. Тренером не стал,, понятно, это образование-знания нужно иметь, другая профессия. По тактике и стратегии в гонках уступал самому себе как гонщику гоняцкой специализации, потому и спортдиром не пошел.  

    Поэтому в переспективы генерального менеджера не верю.

     

    Да и сам Лидл-Трек РадиоШак Леопард создавался примитивным способом - имея деньги набрали, переманили гонцов с других команд, в основном из CSC. которцю создавал Бьярну Риис.

    Сейчас Трек уже имеет историю, свое лицо, даже традиции, но все равно, чего-то не хватает. особой симпании не выхывае, несмотря на наличие Педерсена.

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Победительница - бодрая девушка, с чуйкой, красиво разобралась с непростыми соперницами. Надо понаблюдать. Деми наверное что-то знала, тормозя группу.

  • Lucas
    Тур де Франс-2026. Презентация ... (54)
    Lucas-Фото
    Да он же жару не очень - а тут июль. Всё может быть. Высоких гор мало.
  • cmap_nep
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    cmap_nep-Фото
    Третья победа в сезоне. Отлично отработала на RvF и PR. 20 лет.

    Что несёт этот комментатор... Кондрашкин его фамилиё...
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (3)
    Николай Н.-Фото

    ЖАЛЬ ЧТО ЛЮСИНДА НЕ ВЗЯЛА ФИНИШ, А ТАК ХОТЕЛОСЬ ЕЙ

  • Серафим
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (2)
    Серафим-Фото

    По идее, эти 4 победы должны были отойти Вибес. Но её технично удалили с Джиро.

    А так было бы тотальное нидерландское доминирование. Что не очень хорошо для имиджа соревнований и привлечения итальянских болельщиков и туристов.

  • Ernat78
    Феликс Галль — серебряный приз ... (6)
    Ernat78-Фото

    В астану бы такого гоншика 

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2026 Женщины. ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Люсинда чётко вывезла на финиш Бользамо.

  • Серафим
    Дамиано Карузо останется в Bah ... (1)
    Серафим-Фото

     Карузо: "А я ещё и пою".

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