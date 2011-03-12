Йонас Вингегор — победитель Джиро д’Италия-2026

Йонас Вингегор - первый датский победитель Джиро д'Италия

Йонас Вингегор одержал победу на Джиро д’Италия-2026 и вошёл в круг победителей всех трёх Гранд-туров (после двух побед на Тур де Франс в 2022 и 2023 и победы на Вуэльте Испании-2025). Кроме того, 29-летний велогонщик команды Visma Lease a Bike стал первым датским победителем Джиро д’Италия.

В этом году Йонас Вингегор впервые в карьере стартовал на итальянском Гранд-туре, сольными атаками выиграл пять этапов – все с финишем в подъёмы: 7-й на Блокхаусе, 9-й – на Корно-алле-Скале, 14-й – на финише в подъём Пила, 20-й – с финишем в подъём Пьянкавалло.

Розовую майку лидера Йонас Вингегор надел розовую майку лидера после 14 этапа, и выиграл генеральную классификацию с преимуществом в в 5 минут 22 секунды над ближайшим соперником – австрийским гонщиком команды 28-летним австрийским гонщиком команды Decathlon CMA CGM Феликсом Галлем (Felix Gall).

Тройку лучших на Джиро д’Италия-2026 замкнул победитель Джиро 2022 года, 30-летний австралийский велогонщик Red Bull Bora-hansgrohe Джей Хиндли (Jai Hindley).

Йонас Вингегор стал вторым после Приможа Роглича из действующих гонщиков, завоевавшим майки лидера на трёх Гранд-турах (8 на Джиро, 27 на Тур де Франс, 15 – на Вуэльте Испании).