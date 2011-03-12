Йонас Вингегор — победитель Джиро д’Италия-2026

Йонас Вингегор одержал победу на Джиро д’Италия-2026 и вошёл в круг победителей всех трёх Гранд-туров (после двух побед на Тур де Франс в 2022 и 2023 и победы на Вуэльте Испании-2025). Кроме того, 29-летний велогонщик команды Visma Lease a Bike стал первым датским победителем Джиро д’Италия.

 

Photo Credits: LaPresse

 

В этом году Йонас Вингегор впервые в карьере стартовал на итальянском Гранд-туре, сольными атаками выиграл пять этапов – все с финишем в подъёмы: 7-й на Блокхаусе, 9-й – на Корно-алле-Скале, 14-й – на финише в подъём Пила, 20-й – с финишем в подъём Пьянкавалло.

 

Розовую майку лидера Йонас Вингегор надел розовую майку лидера после 14 этапа, и выиграл генеральную классификацию с преимуществом в в 5 минут 22 секунды над ближайшим соперником – австрийским гонщиком команды 28-летним австрийским гонщиком команды Decathlon CMA CGM Феликсом Галлем (Felix Gall).

 

Тройку лучших на Джиро д’Италия-2026 замкнул победитель Джиро 2022 года, 30-летний австралийский велогонщик Red Bull Bora-hansgrohe Джей Хиндли (Jai Hindley).

 

Йонас Вингегор стал вторым после Приможа Роглича из действующих гонщиков, завоевавшим майки лидера на трёх Гранд-турах (8 на Джиро, 27 на Тур де Франс, 15 – на Вуэльте Испании).

  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 20:08 | Регистрация: 31.05.2014

    Взошла новая звезда Джиро. И розовое ему идет.

  2. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 20:18 | Регистрация: 18.09.2014

    Вписал себя в историю велоспорта! Заслужил!!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  3. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 14.07.2021

    Йонаса с победой! Закрыл гештальт. "Троекратное ура: два коротких, один протяжный""! Триптих есть у него. Погачар,тоже по идее, в этом году должен Вуэльту брать- не нужно откладывать до следующего года, мало,ли что будет . ;) Ну и ждём Вингегора на Туре.

  4. diplomat

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 12.03.2011

    Отличная тройка! Галь, очевидно, еще на Тур поедет в помощь молодому.

  5. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 22.05.2015

    8 маек на грандтурах - 8+27+15???

  6. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 7.07.2021

    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

