Винченцо Нибали о дебюте Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия

Винченцо Нибали: "Йонас Вингегор выбрал подходящее время для дебюта на Джиро д'Италия"

 

 

Винченцо Нибали поддержал решение Йонаса Вингегора впервые в карьере стартовать и бороться за победу на Джиро д’Италия в 2026 году, хотя двукратный победитель итальянского Гранд-тура считает, что маршрут Джиро прошлого года подходил датскому гонщику Visma Lease a Bike немного больше.

 

Также Нибали считает, что Йонас Вингегор получит психологическую свободу и новый импульс для борьбы с Тадеем Погачаром в случае победы на третьем из Гранд-туров в карьере (после двух выигранных Тур де Франс и Вуэльты Испании). Об этом Винченцо Нибали, который сам является победителем всех трёх Гранд-туров, сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

 

Винченцо Нибали о дебюте Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия

 

 

Винченцо Нибали: «Пока рано говорить, но Вингегор, безусловно, выбрал для дебюта подходящее время — после победы на Вуэльте в дополнение к двум Турам. И Джиро, по сравнению с испанской гонкой, ему больше подходит.

 

Основная причина кроется в технических характеристиках подъёмов на Джиро. Они менее "взрывные", чем на Вуэльте, где подъёмы сложны, но, как правило, не такие протяжённые, как итальянские.

 

На последней неделе в этом году есть как минимум три длинных этапа с идеальными для Вингегора подъёмами.

 

Изменение графика даст ему новую мотивацию, и это нормально. Спортсмен не может всегда повторять одну и ту же схему, и ему полезно вырваться из того, что становится рутиной.

 

Следовательно, это может помочь ему перед Тур де Франс. И если ему удастся выиграть Джиро, он, возможно, будет психологически более свободен, чтобы бросить вызов Тадею».

Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Джиро д'Италия-2026

  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:08 | Регистрация: 30.06.2017

    На туре не светит ему, вот и решил собирать трофеи там где нет словенца и первым стать обладателем побед на всех трех грантурах. Хоть в этом победить в очном поединке двух киборгов современности. А че? Нормальный ход..

    Вся жизнь это гонка.
Информация
  • Astanaforever
