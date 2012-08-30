Матье ван дер Пул о классике «На полях Фландрии»-2026: «Я ехал от обороны, у нас был Яспер»

Матье ван дер Пул будет тренироваться в Испании до Тура Фландрии

Матье ван дер Пул не смог добавить в список побед классику Гент-Вевельгем, которая в этом году стала называться «На полях Фландрии», но, уехав в отрыв вместе с Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike) создал интригу и дал надежду увидеть дуэль двух давних соперников.

Хотя на финальном километре дуэт догнали, команда Alpecin-PremierTech всё равно уехала с классики с победой, которую принёс Яспер Филипсен. Филипсен продолжит сезон классик на Дварс доор Фландерен-2026 1 апреля, и не будет поддерживать Матье ван дер Пула на Туре Фландрии, чтобы сохранить силы на Париж – Рубэ.

После финиша Матье ван дер Пул сказал: «По радио я довольно рано сказал, что чувствую себя не до конца восстановившимся [после победы на E3 Saxo-Classic], так что, думаю, я провёл гонку оборонительно - просто держался в группе и делал только то, что необходимо. Я провёл смены впереди, но знал, что у нас в пелотоне есть Яспер. Он говорил, что чувствует себя хорошо, так что очень хорошо, что он выиграл.

Его (Ваута ван Арта) радио не работало, и он только спросил у меня, какое у нас преимущество. Мы оба тоже приберегали силы на случай, если бы нам удалось удержаться и разыгрывать спринт. Если бы мы об этом не думали и выкладывались по полной, то могли бы так доехать до финиша. Не будь у нас позади Яспера, всё сложилось бы иначе. Как я уже говорил, мы оказались в такой же ситуации, как и два года назад. Мы обсудили на этот раз и сделали правильный выбор.

Как я уже говорил, я в хорошей форме, я знал, что будет сложно выступить на 100% после усилий в пятницу, и на следующей неделе тоже будет очень тяжело в борьбе против Тадея. Но я постараюсь подойти в оптимальной форме».

Финишировав в Вевельгеме, Матье ван дер Пул, как сообщает Cyclingnews, сразу после гонки направился в аэропорт Кортрейк-Вевельгем, расположенный совсем недалеко от финишной черты классики, где его ждал частный самолет.

В соцсетях Матье ван дер Пул написал: «Финальная подготовка в Испании к Святой неделе», — сопроводив пост видео, на котором он идет к своему самолету.

(«Святая неделя» - от Тура Фландрии 5 апреля до Париж – Рубэ 12 апреля).

Тренировочная база Матье ван дер Пула находится на юго-востоке Испании, недалеко от Кальпе, где он обычно тренируется зимой. В прошлом он иногда прерывал сезон классических гонок в северной Бельгии и Франции, чтобы провести середину недели в Испании, например, в 2024 году, когда он был в Испании между «Фландрией» и «Рубэ». Его решения обычно зависят от погоды.

В прошлом году у него был большой перерыв между E3 и «Фландрией», но он решил остаться в Бельгии, где было теплее и суше, чем обычно. Прогноз погоды на севере Бельгии выглядит не слишком плохо. Кроме понедельника, дождя и ветра не ожидается, но температура едва поднимается выше десяти градусов по Цельсию. В Кальпе всю неделю прогнозируют солнечную погоду и температуру около +18.

Команда Alpecin-Premier Tech подтвердила Cyclingnews, что Матье ван дер Пул вернется в Бельгию в пятницу, 3 апреля. Он присоединится к своим товарищам по команде для короткой разведки трассы, а также выполнит предстартовые обязанности в субботу, после чего в воскресенье нацелится на рекордную четвертую победу на Туре Фландрии.