Матье ван дер Пул о классике «На полях Фландрии»-2026: «Я ехал от обороны, у нас был Яспер»

Матье ван дер Пул будет тренироваться в Испании до Тура Фландрии

 

 

Матье ван дер Пул не смог добавить в список побед классику Гент-Вевельгем, которая в этом году стала называться «На полях Фландрии», но, уехав в отрыв вместе с Ваутом ван Артом (Visma Lease a Bike) создал интригу и дал надежду увидеть дуэль двух давних соперников.

 

Хотя на финальном километре дуэт догнали, команда Alpecin-PremierTech всё равно уехала с классики с победой, которую принёс Яспер Филипсен. Филипсен продолжит сезон классик на Дварс доор Фландерен-2026 1 апреля, и не будет поддерживать Матье ван дер Пула на Туре Фландрии, чтобы сохранить силы на Париж – Рубэ.

 

 

После финиша Матье ван дер Пул сказал: «По радио я довольно рано сказал, что  чувствую себя не до конца восстановившимся [после победы на E3 Saxo-Classic], так что, думаю, я провёл гонку оборонительно - просто держался в группе и делал только то, что необходимо. Я провёл смены впереди, но знал, что у нас в пелотоне есть Яспер. Он говорил, что чувствует себя хорошо, так что очень хорошо, что он выиграл.

 

Его (Ваута ван Арта) радио не работало, и он только спросил у меня, какое у нас преимущество. Мы оба тоже приберегали силы на случай, если бы нам удалось удержаться и разыгрывать спринт. Если бы мы об этом не думали и выкладывались по полной, то могли бы так доехать до финиша. Не будь у нас позади Яспера, всё сложилось бы иначе. Как я уже говорил, мы оказались в такой же ситуации, как и два года назад. Мы обсудили на этот раз и сделали правильный выбор.

 

Как я уже говорил, я в хорошей форме, я знал, что будет сложно выступить на 100% после усилий в пятницу, и на следующей неделе тоже будет очень тяжело в борьбе против Тадея. Но я постараюсь подойти в оптимальной форме».

 

Финишировав в Вевельгеме, Матье ван дер Пул, как сообщает Cyclingnews, сразу после гонки направился в аэропорт Кортрейк-Вевельгем, расположенный совсем недалеко от финишной черты классики, где его ждал частный самолет.

 

В соцсетях Матье ван дер Пул написал: «Финальная подготовка в Испании к Святой неделе», —   сопроводив пост видео, на котором он идет к своему самолету.

 

(«Святая неделя» - от Тура Фландрии 5 апреля до Париж – Рубэ 12 апреля).

 

Тренировочная база Матье ван дер Пула находится на юго-востоке Испании, недалеко от Кальпе, где он обычно тренируется зимой. В прошлом он иногда прерывал сезон классических гонок в северной Бельгии и Франции, чтобы провести середину недели в Испании, например, в 2024 году, когда он был в Испании между «Фландрией» и «Рубэ». Его решения обычно зависят от погоды.

 

В прошлом году у него был большой перерыв между E3 и «Фландрией», но он решил остаться в Бельгии, где было теплее и суше, чем обычно. Прогноз погоды на севере Бельгии выглядит не слишком плохо. Кроме понедельника, дождя и ветра не ожидается, но температура едва поднимается выше десяти градусов по Цельсию. В Кальпе всю неделю прогнозируют солнечную погоду и температуру около +18.

 

Команда Alpecin-Premier Tech подтвердила Cyclingnews, что Матье ван дер Пул вернется в Бельгию в пятницу, 3 апреля. Он присоединится к своим товарищам по команде для короткой разведки трассы, а также выполнит предстартовые обязанности в субботу, после чего в воскресенье нацелится на рекордную четвертую победу на Туре Фландрии.

 

  1. Имя: Олег

    Olstep

    Сегодня, 08:00 | Регистрация: 22.03.2021

    Тур Фландрии ему не светит точно. Лучше бы поберег силы и уверенно проехал ПР на победу.

    1. MVDP

      Сегодня, 08:42 | Регистрация: 3.10.2020

      Если будет дождь, то все возможно. Но пока не обещают.

  2. RVL

    Сегодня, 09:13 | Регистрация: 30.08.2012

    Если бы не Яспер, ты бы ехал как Ремко за победой...

    Лишние слова.

     

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

