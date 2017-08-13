На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:19
Middelkerke - Wevelgem, 240,8 км
|
1
|
Philipsen Jasper
|
Alpecin-Premier Tech
|
5:08:03
|
2
|
Andresen Tobias Lund
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
3
|
Laporte Christophe
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
4
|
De Lie Arnaud
|
Lotto Intermarché
|
,,
|
5
|
Donaldson Robert
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
6
|
Trentin Matteo
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
7
|
Mozzato Luca
|
Tudor Pro Cycling Team
|
,,
|
8
|
De Gendt Aimé
|
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|
,,
|
9
|
Abrahamsen Jonas
|
Uno-X Mobility
|
,,
|
10
|
Stuyven Jasper
|
Soudal Quick-Step
|
,,
|
11
|
Berckmoes Jenno
|
Lotto Intermarché
|
,,
|
12
|
Huens Axel
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
13
|
Turgis Anthony
|
TotalEnergies
|
,,
|
14
|
Degenkolb John
|
Team Picnic PostNL
|
,,
|
15
|
Ballerini Davide
|
XDS Astana Team
|
,,
|
16
|
Canal Carlos
|
Movistar Team
|
,,
|
17
|
Watson Samuel
|
INEOS Grenadiers
|
,,
|
18
|
Politt Nils
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
19
|
Kopecký Matyáš
|
Unibet Rose Rockets
|
,,
|
20
|
Fedorov Yevgeniy
|
XDS Astana Team
|
,,
|
21
|
Girmay Biniam
|
NSN Cycling Team
|
,,
|
22
|
Bol Cees
|
Decathlon CMA CGM Team
|
,,
|
23
|
Asgreen Kasper
|
EF Education - EasyPost
|
,,
|
24
|
Teunissen Mike
|
XDS Astana Team
|
,,
|
25
|
de Vries Hartthijs
|
Unibet Rose Rockets
|
,,
|
26
|
Mouris Wessel
|
Unibet Rose Rockets
|
,,
|
27
|
Gachignard Thomas
|
TotalEnergies
|
,,
|
28
|
De Bondt Dries
|
Team Jayco AlUla
|
,,
|
29
|
Gruel Thibaud
|
Groupama - FDJ United
|
,,
|
30
|
van Aert Wout
|
Team Visma | Lease a Bike
|
,,
|
31
|
Vermeersch Florian
|
UAE Team Emirates - XRG
|
,,
|
32
|
Mohorič Matej
|
Bahrain - Victorious
|
,
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (165)