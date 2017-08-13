На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Результаты

In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem-2026. Результаты

На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Результаты

 

На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Результаты

 

 

Middelkerke - Wevelgem, 240,8 км

 

1

 Philipsen Jasper

Alpecin-Premier Tech

5:08:03

2

 Andresen Tobias Lund

Decathlon CMA CGM Team

,,

3

 Laporte Christophe

Team Visma | Lease a Bike

,,

4

 De Lie Arnaud

Lotto Intermarché

  

,,

5

 Donaldson Robert

Team Jayco AlUla

  

,,

6

 Trentin Matteo

Tudor Pro Cycling Team

,,

7

 Mozzato Luca

Tudor Pro Cycling Team

,,

8

 De Gendt Aimé

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

,,

9

 Abrahamsen Jonas

Uno-X Mobility

  

,,

10

 Stuyven Jasper

Soudal Quick-Step

  

,,

11

 Berckmoes Jenno

Lotto Intermarché

  

,,

12

 Huens Axel

Groupama - FDJ United

,,

13

 Turgis Anthony

TotalEnergies

  

,,

14

 Degenkolb John

Team Picnic PostNL

  

,,

15

 Ballerini Davide

XDS Astana Team

  

,,

16

 Canal Carlos

Movistar Team

  

,,

17

 Watson Samuel

INEOS Grenadiers

  

,,

18

 Politt Nils

UAE Team Emirates - XRG

,,

19

 Kopecký Matyáš

Unibet Rose Rockets

  

,,

20

 Fedorov Yevgeniy

XDS Astana Team

  

,,

21

 Girmay Biniam

NSN Cycling Team

  

,,

22

 Bol Cees

Decathlon CMA CGM Team

,,

23

 Asgreen Kasper

EF Education - EasyPost

,,

24

 Teunissen Mike

XDS Astana Team

  

,,

25

 de Vries Hartthijs 

Unibet Rose Rockets

  

,,

26

 Mouris Wessel 

Unibet Rose Rockets

  

,,

27

 Gachignard Thomas

TotalEnergies

  

,,

28

 De Bondt Dries 

Team Jayco AlUla

  

,,

29

 Gruel Thibaud

Groupama - FDJ United

,,

30

 van Aert Wout

Team Visma | Lease a Bike

,,

31

 Vermeersch Florian

UAE Team Emirates - XRG

,,

32

 Mohorič Matej

Bahrain - Victorious

  

,

 

Теги к статье: Гент - Вевельгем-2026 In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem-2026 однодневная велогонка велогонка Мирового тура На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026

  1. Имя: Николай

    Nicolay

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 12.03.2023

    Не дотянули ВВП с Ван Артом, жаль...

  2. Имя: Николай

    Pirn

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 13.08.2017

    И всё-таки догнали 

  3. Имя: Алексей

    Стриж

    Сегодня, 17:39 | Регистрация: 14.07.2021

    Да , жаль ВВА и МВДП, особенно Матвея , не было у него ГВ и боюсь уже не будет. Не смогли отъехать, да ещё вдвоём , хотя оба работали , эх- боюсь время уходит их. а Лунд не плох в Декатлоне, в Пикнике что то подсдал, а тут прям расцвел. Пикник и его и Онли продал так то летом. Декатлон первой французской командой стали - Сексас , Лунд, Кой, да и Галь. Лунд второй спринтер у датчан после Мадса , и булыгу вроде как держит, посмотрим.

Комментарии

  • Стриж
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (3)
    Стриж-Фото
    Да , жаль ВВА и МВДП, особенно Матвея , не было у него ГВ и боюсь уже не будет. Не смогли отъехать, да ещё вдвоём , хотя оба работали , эх- боюсь время уходит их. а Лунд не плох в Декатлоне, в Пикнике что то подсдал, а тут прям расцвел. Пикник и его и Онли продал так то летом. Декатлон первой французской командой стали - Сексас , Лунд, Кой, да и Галь. Лунд второй спринтер у датчан после Мадса , и булыгу вроде как держит, посмотрим.
  • Pirn
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (3)
    Pirn-Фото

    И всё-таки догнали 

  • Nicolay
    На полях Фландрии-От Мидделкер ... (3)
    Nicolay-Фото
    Не дотянули ВВП с Ван Артом, жаль...
  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7 ... (2)
    Гонщик-Фото

    Да уж , рэд булям ничего не светит , разве что Рогла тряхнёт стариной , как забрал эту гонку на опыте в прошлом году .

  • RVL
    Ваут ван Арт возглавит Visma L ... (1)
    RVL-Фото

    интрига

  • cmap_nep
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 7 ... (2)
    cmap_nep-Фото
    7-й этап. По буквам - С Е Д Ь М О Й...
  • Джамайка
    Матье ван дер Пул о старте на ... (1)
    Джамайка-Фото

    Это была первая гонка на шоссе 24-летнего Матье ван дер Пула в 2019 г. несколько раз атаковал, Ван Арт ловил, причем без цели ехать вместе, отъезжать от пелотона. в спринте продирался издалека, но все же стал 4м. ВандерПул запомнил, на следущий год также ловил все атаки ВанАрта, о чем тот раздраженно предъявлял на финише, мол ехал не побеждать, а не дать победить другому. за 200 м до ленточки оба выдохлись, встали, их обошли, Педерсен взял свою первую победу из трех. 

    ВанАрт все же победил на следующий год, там кажется были милиметры. 

    А Вандер Пул точно, перед выходом на пенсию решил закрыть все гештальты, обосновать превосходные эпитеты типа Король классик, ГОАТ и т.д. Как можно носить все эти клички, если кроме нескольких Северных нет очень многого.  Кюрне может так и останется непокоренной. хотя гонка относительно скромная.

  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (14)
    kabachok-Фото
    да я них@ра не хотел, я просто констатировал факт.
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (14)
    RVL-Фото
    Ремко Эвенепул: «Планировал атаку, но нога не пошла»
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (14)
    Геродот-Фото
    Цитата: kabachok
    было бы кого сдувать.
    насчет другой лиги - это точно. лучший среди худших.
    А кого бы ты хотел, чтоб он сдул?)))

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

