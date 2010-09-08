Яспер Филипсен — победитель классики «В полях Фландрии»-2026

Яспер Филипсен: «Ситуация была идеальная»

 

 

 28-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Premier Tech Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) достиг давней цели – одержал победу на классике Гент-Вевельгем, которая с этого года называется «В полях Фландрии. – От Мидделкерке до Вевельгема».

 

Photo © Flanders Classics

 

Классика стартовала стремительно. В первый час гонки гонщики преодолели не менее 45 км. На раннем этапе образовался отрыв из восьми гонщиков, который пелотон отпустил более чем на пять минут. Команда Alpecin-Deceuninck контролировала ситуацию. Как это часто бывает, прохождение участка Де Мурен (De Moeren) вызвало нервозность. Произошёл завал, среди наиболее заметных пострадавших оказались Тимо Килих ( Visma Lease a Bike), Макс Кантер (Astana Qazaqstan Team) и Лауренс Рекс (Soudal-Quick-Step).

 

Хотя ветер на Де Мурен не был достаточно сильным, чтобы порвать пелотон, вскоре после этого основная группа всё же раскололась надвое. Такие громкие имена, как Ван Арт (Visma Lease a Bike), Филипсен (Alpecin-Deceuninck), Ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) и Де Ли (Lotto Dstny), были начеку и оказались в передней части. При подъезде к первым подъёмам дня — Шерпенбергу и Банебергу — ситуация успокоилась, и две основные группы объединились.

 

При приближении к брусчатым участкам Plugstreets преимущество оставшихся в отрыве семи гонщиков сократилось до 40 секунд. На первом гравийном отрезке Яспер Стёйвен (Soudal Qucik Step) проверил соперников на прочность, но серьёзных разрывов не произошло. Настоящий взрыв последовал на втором прохождении Кеммельберга.

 

За 57 км до финиша Ваут ван Арт включил полную мощность, и лишь Матье ван дер Пул и Флориан Вермеерс (UAE Team Emirates XRG) смогли на это отреагировать. Трио быстро добралось до раннего отрыва, сформировав новую лидирующую группу, в которую также вошли Юлиус Йохансен (Julius Johansen/UAE Team Emirates XRG), Дрис Де Бондт (Dries De Bondt/Jayco AlUla), Вессель Маурис (Wessel Mouris) и Хартейс де Врис (Hartthijs de Vries) из Unibet Rose Rockets и Бистербос (Frits Biesterbos/Picnic PostNl).

 

На предпоследнем подъёме дня, Банеберге, Йохансен выпал первым из гонщиков раннего отрыва, оставив семерых лидеров в финальной части гонки. На подъёме Кеммельберг-Оссюэр Матье ван дер Пул задал невероятно высокий темп. Лидирующая группа распалась, и только Ваут ван Арт смог ответить на ускорение. На вершине они вдвоём остались единоличными лидерами. Вермеерс отставал на десять секунд. За 32 км до финиша казалось, что дуэт разыграет победу в Вевельгеме.

 

Но звёздной дуэли в финале не получилось. Когда Флориана Вермеерса пелотон настиг за 10 км до финиша, преимущество Ваута ван Арта и Матье ван дер Пула начало стремительно падать. За 4 км до финиша гонщик Bahrain Victorious Алек Сегарт (Alec Segaert) атаковал из пелотона и переложился к лидерам. Но за 3 км до финиша преимущество трио лидеров было минимальным.

 

Погоню в пелотоне возглавил Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), работавший на своего товарища по команде Сэмюэля Уотсона (Samuel Watson). Матье ван дер Пула и Ваута ван Арта пелотон настиг на финальном километре. Алек Сегарт предпринял ещё одну атаку, но и его догнали на последних сотнях метров.

 

Классика завершилась общим спринтом, в котором Яспер Филипсен опередил Тобиаса Лунда Андерсена (Decathlon CMA CGM) и Кристофа Лапорта (Visma Lease a Bike) и взял первую в карьере победу на этой гонке.

 

Яспер Филипсен: «Мы всегда должны смотреть, как идёт гонка и какова ситуация после последнего подъёма Кеммельберга. Я знал, что в пелотоне всё ещё остаётся много спринтеров или спринтерских команд, так что было ясно, что обязательно будет какая-то погоня. Но никогда не знаешь, как всё сложится.

 

То, что Матье окажется впереди, возможно, не стало большим сюрпризом, но всё зависело от того, насколько силён он будет вместе с другими ребятами в отрыве. Думаю, Матье говорил, что после пятницы у него не самые лучшие ноги, но они были не так уж плохи, раз он всё же уехал вперёд… Мне просто нужно было быть готовым к возможному спринту на случай, если группа его поглотит.

 

Теоретически эта гонка всегда была для меня одной из тех, которую мог выиграть,  или у меня были хорошие шансы на победу.  Но по прошлому опыту я знал, что в Вевельгеме нога у меня уже не свежая, потому что по ходу гонки трачу слишком много сил на подъёмах. Так что, я постарался ехать как можно спокойнее и экономить энергию. И, конечно, такая возможность у меня была, потому что в гонке ехал  Матье. Если бы его не было, нам, безусловно, пришлось бы тоже участвовать в погоне и стараться не упускать сильные отрывы».

 

Несмотря на свой триумф, Яспер Филипсен подтвердил, что в следующее воскресенье, как и в последние три года, он не стартует на Туре Фландрии, чтобы сберечь силы для классики Scheldeprijs (8 апреля) и Монумента Париж-Рубэ (12 апреля).

 

Яспер Филипсен: «Я считаю, что Тур Фландрии —  очень сложная гонка, и, честно говоря, выиграть её могут лишь два или три человека. По поводу Рубэ сложный вопрос. Думаю, Рубе —  гонка, где может случиться всё что угодно. Можно сказать, что выиграть Гент-Вевельгем проще, потому что сейчас я выиграл её, а Рубэ пока нет. Но посмотрим, смогу ли я когда-нибудь выиграть и её».

 

Тобиас Лунд Андерсен: «Да, второе место в классике – это хорошо. Я очень доволен. Если бы мне сказали перед стартом, что я финиширую вторым, то, наверное, ухватился бы за это обеими руками. Но, конечно, остаётся горький привкус, когда понимаешь, как близко ты был к победе. Может быть, если бы я открыл спринт слишком рано… Да, разница минимальна.  Я доволен своим прогрессом, тем, как сильно в меня верит команда. Я счастлив, что смог так выступить».

 

Кристоф Лапорт: «Да. Хороший результат, но не тот, на который мы нацеливались перед стартом. Мы хотели выиграть. После первого прохождения Кеммельберга всё время шли атаки, а мы с Ваутом остались в группе одни. Было тяжело закрывать атаки,  поэтому я предпочёл ехать свою гонку, я не мог закрыть просвет. Там было много ребят из Bora и Alpecin, нам не было необходимости вести погоню за отрывом дня.

 

Вообще-то, я не ожидал, что мы догоним Ваута и Матье, но группа была довольно большой. Кажется, они тащили группу вшестером. Тяжело удержаться впереди, когда шесть ребят позади сменами едут на полной мощности.

 

Но мы увидели очень сильного Ваута, что даёт нам уверенность перед предстоящими гонками».

 

На полях Фландрии-От Мидделкерке до Вевельгема-2026. Результаты

 

В тему:

  1. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 8.09.2010

    Филипсен - отлично. Но каков Лапорт!!!

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 4.01.2015

    Я вот думаю, что в техничке Альпесинов решили что у Филипсена будет больше шансов взять победу из большой группы, чем у МВДП из малой (тройни), тем более, когда один из твоих соперников голодный до побед в последнее время ван Арт.

    Но конечно большинству, и мне тоже, жаль что МВДП + ВВА не разыграли финиш между собой (Алек Сегарт кажись был там заведомо №3). Оба хорошло колесили тандемом, хорошо упирались до последнего км. Ну а так в итоге Альпесины с победой, у Висмы тоже подиум. Вот только ван Арт и Лапорт уже побеждали ранее на Гент-Вевельгем, а вот ван дер Пул ещё нет, т.е. снова нет, ну хоть Яспер впервые с победой на классике "Фламандских полей".

     

    P.S.

    Если Евроспорст поставит Кондрашова ещё и на Фландрию с Рубэ - я тогда точно вернусть к просмотру ШВ на англицком еврике. Вот женскую классику ГВ комментировал более понимающий чел.

    P.P.S.

    Если верить прэссе, с 1 апреля Курдюков должен вернуться (?) к эфирам. 

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

