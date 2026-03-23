Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Ремко Эвенепул: «Планировал атаку, но нога не пошла»

Два капитана команды Red Bull Bora – hansgrohe Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц финишировали на горном. 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2026, в топ-5. Ремко Эвенепул работал первым колесом на подъезде к финальному подъёму Керальт, отсеяв часть претендентов на высокие места в общем зачёте, включая Феликса Галля (Decathlon CMA CGM), который спустился на шестую строчку по итогам 6 этапа. Однако когда Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) атаковал, Флориан Липовиц не смог за ним усидеть. Преследуя датского гонщика вместе с Ленни Мартинесом (Bahrain Victorious), Липовиц финишировал третьим, уступив Вингегору 10 секунд. Ремко Эвенепул финишировал через 27 секунд и занял 5-е место.

Хотя 6-й этап Вуэльты Каталонии-2026 не принёс команде Red Bull Bora-hansgrohe победы, Флориан Липовиц поднялся на третье место в генеральной классификации.

После финиша в интервью Cycling Pro Net Флориан Липовиц объяснил, что Red Bull Bora-hansgrohe намеренно задала высокий темп на спуске, почувствовав возможность создать отрыв.

Флориан Липовиц: «Мы просто попытались первыми выйти на спуск и проехать его как можно быстрее. Затем образовался разрыв, и нам нужно было решить, что делать. Ремко проделал потрясающую работу. Я даже не знаю, что сказать. Он сделал невероятное. Ремко повёз пелотон и потрясающе мне помог.

Я немного расстроен, что я не смог удержаться за Йонасом. В конце концов, думаю, что у Ремко тоже были силы выиграть этап, так что мне немного жаль.

С каждым днём я чувствую себя лучше. Завтра предстоит еще один очень тяжёлый день, так что посмотрим. Надеюсь, силы останутся при мне, и тогда мы сможем хорошо закончить гонку».

Ремко Эвенепул в интервью Sporza пояснил, почему сам не стал бороться за победу на этапе:

«После того падения (на третьем этапе) у меня было несколько трудных дней. Удар при падениии повлиял сильнее, чем надеялись. Вообще-то сегодня мы импровизировали, потому что изначально планировалось предпринять какую-то атаку на предпоследнем подъёме. На середине того подъёма я почувствовал, что нога у меня идёт всё же не супер, но достаточно хорошо, чтобы держать высокий темп, однако я не хотел рисковать.

В долине я смог поработать с кем-то из Bahrain. На финальном подъёме я просто задавал высокий темп. В итоге я уступил всего около десяти секунд Липо и (Ленни) Мартинесу (Bahrain Victorious).

С помощью такой тактики я хорошо поработал на Липо, но и на себя тоже, потому что отыграл много времени.

Завтрашний этап в Барселоне должен мне подойти. Генеральная классификация более или менее определилась, так что, думаю, у меня будет пространство для манёвра».