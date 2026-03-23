Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц о 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2026

Ремко Эвенепул: «Планировал атаку, но нога не пошла»

 

 

Два капитана команды Red Bull Bora – hansgrohe  Ремко Эвенепул и Флориан Липовиц финишировали на горном. 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2026, в топ-5. Ремко Эвенепул работал первым колесом на подъезде к финальному подъёму Керальт, отсеяв часть претендентов на высокие места в общем зачёте, включая Феликса Галля (Decathlon CMA CGM),  который спустился на шестую строчку по итогам 6 этапа. Однако когда Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) атаковал, Флориан Липовиц не смог за ним усидеть. Преследуя датского гонщика вместе с Ленни Мартинесом (Bahrain Victorious), Липовиц финишировал третьим, уступив Вингегору 10 секунд. Ремко Эвенепул финишировал через 27 секунд и занял 5-е место.

 

 

Хотя 6-й этап Вуэльты Каталонии-2026 не принёс команде Red Bull Bora-hansgrohe победы, Флориан Липовиц поднялся на третье место в генеральной классификации.

 

После финиша в интервью Cycling Pro Net Флориан Липовиц объяснил, что Red Bull Bora-hansgrohe намеренно задала высокий темп на спуске, почувствовав возможность создать отрыв.

 

Флориан Липовиц: «Мы просто попытались первыми выйти на спуск и проехать его как можно быстрее.  Затем образовался разрыв, и нам нужно было решить, что делать. Ремко проделал потрясающую работу. Я даже не знаю, что сказать. Он сделал невероятное.   Ремко повёз пелотон и потрясающе мне помог.

 

Я немного расстроен, что я не смог удержаться за Йонасом. В конце концов, думаю, что у Ремко тоже были силы выиграть этап, так что мне немного жаль.

 

С каждым днём я чувствую себя лучше.  Завтра предстоит еще один очень тяжёлый день, так что посмотрим. Надеюсь, силы останутся при мне, и тогда мы сможем хорошо закончить гонку».

 

Ремко Эвенепул в интервью Sporza пояснил, почему сам не стал бороться за победу на этапе:

 

«После того падения (на третьем этапе) у меня было несколько трудных дней. Удар при падениии повлиял сильнее, чем надеялись. Вообще-то сегодня мы импровизировали, потому что изначально планировалось предпринять какую-то атаку на предпоследнем подъёме. На середине того подъёма я почувствовал, что нога у меня идёт всё же не супер, но достаточно хорошо, чтобы держать высокий темп, однако я не хотел рисковать.

 

В долине я смог поработать с кем-то из Bahrain. На финальном подъёме я просто задавал высокий темп. В итоге я уступил всего около десяти секунд Липо и (Ленни) Мартинесу (Bahrain Victorious).

 

С помощью такой тактики я хорошо поработал на Липо, но и на себя тоже, потому что отыграл много времени.

 

Завтрашний этап в Барселоне должен мне подойти. Генеральная классификация более или менее определилась, так что, думаю, у меня будет пространство для манёвра».  

Теги к статье: Вуэльта Каталонии-2026 Volta Ciclista a Catalunya-2026 гонка Мирового тура многодневная велогонка Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Флориан Липовиц Florian Lipowitz Red Bull Bora-hansgrohe

Ближайшие старты

23 - 29 марта 2026

Volta Ciclista a Catalunya

29 марта 2026

Gent-Wevelgem/ In Flanders Fields

1 апреля 2026

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

5 апреля 2026

Ronde van Vlaanderen

6 - 11 апреля 2026

Itzulia Basque Country

8 апреля 2026

Scheldeprijs

12 апреля 2026

Paris-Roubaix Hauts-de-France

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул третий год п ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Предполагаю что это 3-я и последняя победа МВДП на Е3. Возможно через год он поставит цель для себя "срепетировать" Фландрию на классике Гент-Вевельгем(е). Ну а в пятницу Пул знатно потратился сначала сам догоняя, потом сам уходя от отрыва преследователей.

    Но его догоняльщики те ещё кренделя. Понятно что один друг Пула, а другой был в отрыве дня и напахался, но парни, лидер гонки перед вами за 75м. и вы его накатываете, а до финиша всего 1км. - так НЕТ, тактика "сам не гам и другому на дам" опять в деле dash Я думаю если бы Матьё накатили, то он так много колеся в одиночку на Е3 не смог бы взять победу на финише, пускай даже из малой группы, но "всё хорошо, что хорошо заканчивается" и очередной триумф для голландца в кармане.

  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    RVL-Фото
    Кусок у Ремко есть однозначно, а главное ровный кусок...вывозить генерала на атаку и сбрасывать балласт самое то.
  • AndrewWalker163
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    AndrewWalker163-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.
    Им надо было сбросить Галла на спуске чтобы гарантировать себе подиум, а иначе они не только не смогли бы взять этап (не думаю что Винегора можно было раздергать) но и упустили бы шансы на топ3. Завтра к слову будет хороший шанс забрать победу на этапе, профиль идеально подходит Эвенпулу
  • Геродот
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Геродот-Фото
    Где ж неубедительно? Встал на педали, три крутка и всех сдуло. Сел и покатил на финиш. Другая лига просто.
  • Ser Gio
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    Ser Gio-Фото

    Бора расписалась в собственном безсилии. Зачем везти ровным темпом Вингегора к победе, зная, что у Липовица отсутствует рывок? Там даже против Мартинеса без шансов. Пожертвовать этапом ради третьего места в ГК? Ну не знаю. На Париж-Ниице ехали аналогично за вторым местом, неужели сдесь попробовать и подергать двума гонщиками не хотели? Силы-то были.

  • kwwk
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 6 ... (5)
    kwwk-Фото

    Пусть не столь убедительно, но Йонас Хансен взял второй этап подряд, правда должен занести упаковку светлого в автобус Ред булла.

    За Бору можно порадоваться - в межсезонье они приобрели неплохого лейтенанта Ремко под генерала.

  • Lucky
    «Никто не знал, что я там»: То ... (5)
    Lucky-Фото

    Сошел с гонки

  • DIM
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 5 ... (18)
    DIM-Фото

    Вчера на Евроспорте велогонки комментировал Саприн, которого никогда там не было и вообще он с ОККО - его там "назначили" на велоспорт, но поняли что тот не тянет и переманили Отара с Евроспорта. 

    Учитывая, что русскоязычная редакция Евроспорта официально ориентирована на Среднюю Азию, то в комментаторы там скоро будут брать с улицы)

     

  • veltus85
    Вуэльта Каталонии-2026. Этап 3 ... (43)
    veltus85-Фото
    А где Курдюков?
  • qwinter
    E3 Saxo Classic-2026. Результа ... (31)
    qwinter-Фото
    Цитата: Стриж
    Да , уж что то Матвей совсем не тот как прошлогодний. Чуть не раздели, а через неделю Фландрия а ещё через неделю ПР, сейчас тот кто ее больше всех теперь жаждет - прыгать начнет. Ну а эти трое , как в басне - «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». Вермерш прям по рулю ударил , со злобы За 1км доставали , вот он и тю-тю.
    Так понял какой он идиот со своим колесничеством в конце))

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

