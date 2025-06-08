Флориан Липовиц – в тройке лучших на двух подряд горных этапах Критериума Дофине-2025

Флориан Липовиц: «Было бы невероятно финишировать на подиуме»

24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц (Florian Lipowitz) на двух финальных горных этапах Критериума Дофине-2025 финишировал в тройке сильнейших.

На 6-м и 7-м этапах он уступил лишь чемпиону мира Тадею Погачару (UAE Team Emirates XRG) и Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike). На 6-м этапе Флориан Липовиц проиграл победителю 1:22 , на 7-м финишировал через 1:21. В генеральной классификации перед финальным этапом Липовиц уступает Погачару 2:21.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), ближайший соперник Липовица в борьбе за третье место проигрывают ему 1:50. Флориан Липовиц лидирует в классификации лучшего молодого гонщика.

После 7 этапа Флориан Липовиц сказал: «Этап снова от самого старта был супертяжёлым. Я опять очень доволен, как пошла нога, как вела гонку наша команда. Я распределил силы на последнем подъёме.

На финальных пяти километрах мне было очень тяжело, невероятно обрадовался, когда увидел отметку последнего километра. Для меня финишировать третьим – очень хороший результат. Надеюсь, завтра нога тоже не подведёт. Завершить Критериум Дофине на подиуме было бы невероятно, но завтра ещё один очень трудный день.

Пока что я совсем не думаю о Туре. Предельно сконцентрирован на этой гонке, а потом у нас ещё будет немного времени для подготовки».