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Флориан Липовиц – в тройке лучших на двух подряд горных этапах Критериума Дофине-2025

Флориан Липовиц: «Было бы невероятно финишировать на подиуме»

 

 

24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц (Florian Lipowitz) на двух финальных горных этапах Критериума Дофине-2025 финишировал в тройке сильнейших.

 

На 6-м и 7-м этапах он уступил лишь чемпиону мира Тадею Погачару (UAE Team Emirates XRG) и Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike). На 6-м этапе Флориан Липовиц проиграл победителю 1:22 , на 7-м финишировал через 1:21. В генеральной классификации перед финальным этапом Липовиц уступает Погачару 2:21.

 

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), ближайший соперник Липовица в борьбе за третье место проигрывают ему 1:50. Флориан Липовиц лидирует в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Флориан Липовиц – в тройке лучших на двух подряд горных этапах Критериума Дофине-2025

 

 

После 7 этапа Флориан Липовиц сказал: «Этап снова от самого старта был супертяжёлым. Я опять очень доволен, как пошла нога, как вела гонку наша команда. Я распределил силы на последнем подъёме.

 

На финальных пяти километрах мне было очень тяжело, невероятно обрадовался, когда увидел отметку последнего километра. Для меня финишировать третьим – очень хороший результат. Надеюсь, завтра нога тоже не подведёт. Завершить Критериум Дофине на подиуме было бы невероятно, но завтра ещё один очень трудный день.

 

Пока что я совсем не думаю о Туре. Предельно сконцентрирован на этой гонке, а потом у нас ещё будет немного времени для подготовки».

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Теги к статье: Флориан Липовиц Florian Lipowitz Red Bull Bora-hansgrohe Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • shain
    Тадей Погачар – сольная атака ... (1)
    shain-Фото

    " третью победу он одержал на следующий день после первой" - единственное, что смущает в этой гонке:)

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о потере жёлтой ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Вспомнился Маяковский:

     

    Быть шофером хорошо,
    а летчиком —
    лучше,
    я бы в летчики пошел,
    пусть меня научат.

     

    Наливаю в бак бензин,
    завожу пропеллер.
    «В небеса, мотор, вези,
    чтобы птицы пели».

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото
    У МВДП есть этап на Туре и еще какой! Или вы про что-то другое?
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь к вашему тренеру.

  • salomon
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    salomon-Фото
    Встаёт справедливый вопрос - А кто лучший велогонщик всех времен и народов- Едди Меркс или Тадей Погачар ?
  • Геродот
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Геродот-Фото

    Цитата: Джамайка
    вдохновились после Джиро, стали предвкушать что-то.... все напрасные надежды. все ясно уже сейчас. 

    За 23 года просмотра вело еще и не такое виделclapping



    Цитата: Pugachev
    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

    Думаю никакого особого расчета нет - идет на ощущениях, может вдать - вдает, не может - сидит до последнего, до финишного спринта. Может проехать огурцом три недели, а потом в один прекрасный момент его вырубает на 8 минут, да так что он сам не помнимает почему. Так что все впереди, ожидаю захватывающий Тур.

  • Pugachev
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Pugachev-Фото

    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

  • Astanaforever
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане до Интермаше осталось всего 678 очков, чтобы вообще комфортно чувствовать в мировом туре.

    Надо догонять.
  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    kabachok-Фото
    глубоко капаешь, братанЪ

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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