Ремко Эвенепул о потере жёлтой майки на этапе Критериума Дофине-2025 с первым горным финишем

jerzyk

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Цитата: MVDP Мстя Поги Йонасу за разделку 2023 удалась. А-ля Йейтс на Финестре. Только "арабского Ван Арта" не хватало! Только "арабского Ван Арта" не хватало!

Стриж

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Да уж, Тур будет вероятно прогулкой для словенца. И смотреть его можно будет мельком. Биоробот он и есть био…..Вот вспоминаю прошедшую Джиро - понимаешь как же это было классно и красиво

EL-Fenomeno

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Какой же скучный и непредсказуемый нас ожидает ТУР в июле (( И об этом уже пишут в Твитторе.

В Барде на Дофине верю до последнего..!

Pi-man

GP Gippingen-2025. Результаты (1) какой неудачный год пока у Хирши, после ухода из ОАЭ...

shain

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Ну наконец то. Всё пришло в норму.

M9N8A333

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Уже были раньше ощущения (до победы Йонаса на Туре у Погги), что Погачар монстр и непобедим. Даже было какое то "дежавю" как с Майком Тайсоном в боксе (бой еще не начался, но уже известно кто победит, причем как обычно в первом раунде и сокрушительным нокаутом). Но потом сам Тадей сказал, что зря так считать, что он тоже человек, хотя и уникальный. И вдруг на Тур де Франс на супергорном этапе Воут ван Арт берет на буксир пару лидеров - Винни и Погги, и Погги не выдерживает темпа и отстает! Этого просто не может быть, но это было. Я к тому, что ничего нельзя заранее предугадать, все может быть, как карты лягут

motte

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Цитата: Гонщик Цитата: василий Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .





Цитата: Геродот Цитата: Гонщик



Цитата: Геродот Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.

А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума



Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .





Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаВидели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .





Цитата: Гонщик Цитата: василий Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .





Цитата: Геродот Цитата: Гонщик



Цитата: Геродот Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.

А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума









Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума

Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .

Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске . А ведь так фартОвый взял тдф 2014, а кто сейчас под фартом в пелотоне ходит?

кнд

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Тут конечно не вина Поги.Но благодаря его уникальности я уже не планирую смотреть Тур. В результаты конечно буду поглядывать но трансляции смотреть уже нет. И для меня это печальная ситуация.

kabachok

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) да чего там странновато - весь МИР против РОГЛИЧА и возит его плохо!

Гонщик

Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47) Цитата: василий Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .



Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато . Цитата: Геродот Цитата: Гонщик



Цитата: Геродот Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.

А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума



Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .





Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаВидели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .



Цитата: Гонщик Цитата: василий Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .





Цитата: Геродот Цитата: Гонщик



Цитата: Геродот Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.

А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума









Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума

Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато . Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .