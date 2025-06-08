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Ремко Эвенепул о потере жёлтой майки на этапе Критериума Дофине-2025 с первым горным финишем

Ремко Эвенепул: «Они начали финальный подъём так, будто финиш через два километра»

 

На 6-м этапе Критериума Дофине Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) потерял жёлтую майку лидера, которую удерживал два дня. Первый горный финиш этого выпуска Дофине заставил олимпийского чемпиона идти подъём своим темпом.

 

25-летний бельгийский гонщик финишировал пятым, через 1 минуту 50 секунд после победителя, Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG). В генеральной классификации Ремко Эвенепул спустился на четвёртое место, от Погачара его отделяют 1:22, а от подиума (на 3-м месте идёт Флориан Липовиц) – 28 секунд.

 

Ремко Эвенепул о потере жёлтой майки на этапе Критериума Дофине-2025 с первым горным финишем

 

 

Ремко Эвенепул: «Чувствовал себя великолепно. Возможно, недостаточно восстановился после усилий, приложенных на предпоследнем подъёме. К тому же они начали финальный подъём так, будто финиш через два километра. А я с каждым километром ехал всё медленнее. То ли последствия падения давали о себе знать, то ли просто у меня был плохой день.

 

Погачар снова всех превзошёл.  Он ещё раз доказал, что лучший велогонщик в мире. В итоге выдохлись все, включая Вингегора, но не он. Завтра новый день, и, возможно, нога пойдёт по-другому».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • jerzyk
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    jerzyk-Фото
    Цитата: MVDP
    Мстя Поги Йонасу за разделку 2023 удалась. А-ля Йейтс на Финестре.
    Только "арабского Ван Арта" не хватало!
  • Стриж
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    Стриж-Фото
    Да уж, Тур будет вероятно прогулкой для словенца. И смотреть его можно будет мельком. Биоробот он и есть био…..Вот вспоминаю прошедшую Джиро - понимаешь как же это было классно и красиво
  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой же скучный и непредсказуемый нас ожидает ТУР в июле (( И об этом уже пишут в Твитторе.
    В Барде на Дофине верю до последнего..!

  • Pi-man
    GP Gippingen-2025. Результаты (1)
    Pi-man-Фото

    какой неудачный год пока у Хирши, после ухода из ОАЭ...

  • shain
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    shain-Фото

    Ну наконец то. Всё пришло в норму.

  • M9N8A333
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    M9N8A333-Фото

    Уже были раньше ощущения (до победы Йонаса на Туре у Погги), что Погачар монстр и непобедим. Даже было какое то "дежавю" как с Майком Тайсоном в боксе (бой еще не начался, но уже известно кто победит, причем как обычно в первом раунде и сокрушительным нокаутом). Но потом сам Тадей сказал, что зря так считать, что он тоже человек, хотя и уникальный. И вдруг на Тур де Франс на супергорном этапе Воут ван Арт берет на буксир пару лидеров - Винни и Погги, и Погги не выдерживает темпа и отстает! Этого просто не может быть, но это было. Я к тому, что ничего нельзя заранее предугадать, все может быть, как карты лягут

  • motte
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    motte-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin

    Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру  с фамилией  Погочар .

     



    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin



     

    Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .

    А ведь так фартОвый взял тдф 2014, а кто сейчас под фартом в пелотоне ходит?

  • кнд
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    кнд-Фото

    Тут конечно не вина Поги.Но благодаря его уникальности я уже не планирую смотреть Тур. В результаты конечно буду поглядывать но трансляции смотреть уже нет. И для меня это печальная ситуация.

  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    kabachok-Фото

    да чего там странновато - весь МИР против РОГЛИЧА и возит его плохо!

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    Гонщик-Фото

    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .



    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin

    Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру  с фамилией  Погочар .

     



    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin



     

    Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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