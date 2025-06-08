Ремко Эвенепул о потере жёлтой майки на этапе Критериума Дофине-2025 с первым горным финишем

|
Ремко Эвенепул: «Они начали финальный подъём так, будто финиш через два километра»
На 6-м этапе Критериума Дофине Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) потерял жёлтую майку лидера, которую удерживал два дня. Первый горный финиш этого выпуска Дофине заставил олимпийского чемпиона идти подъём своим темпом.
25-летний бельгийский гонщик финишировал пятым, через 1 минуту 50 секунд после победителя, Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG). В генеральной классификации Ремко Эвенепул спустился на четвёртое место, от Погачара его отделяют 1:22, а от подиума (на 3-м месте идёт Флориан Липовиц) – 28 секунд.
Ремко Эвенепул: «Чувствовал себя великолепно. Возможно, недостаточно восстановился после усилий, приложенных на предпоследнем подъёме. К тому же они начали финальный подъём так, будто финиш через два километра. А я с каждым километром ехал всё медленнее. То ли последствия падения давали о себе знать, то ли просто у меня был плохой день.
Погачар снова всех превзошёл. Он ещё раз доказал, что лучший велогонщик в мире. В итоге выдохлись все, включая Вингегора, но не он. Завтра новый день, и, возможно, нога пойдёт по-другому».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (170)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
Стриж
Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
Да уж, Тур будет вероятно прогулкой для словенца. И смотреть его можно будет мельком. Биоробот он и есть био…..Вот вспоминаю прошедшую Джиро - понимаешь как же это было классно и красиво
-
-
-
-
M9N8A333
Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
Уже были раньше ощущения (до победы Йонаса на Туре у Погги), что Погачар монстр и непобедим. Даже было какое то "дежавю" как с Майком Тайсоном в боксе (бой еще не начался, но уже известно кто победит, причем как обычно в первом раунде и сокрушительным нокаутом). Но потом сам Тадей сказал, что зря так считать, что он тоже человек, хотя и уникальный. И вдруг на Тур де Франс на супергорном этапе Воут ван Арт берет на буксир пару лидеров - Винни и Погги, и Погги не выдерживает темпа и отстает! Этого просто не может быть, но это было. Я к тому, что ничего нельзя заранее предугадать, все может быть, как карты лягут
-
motte
Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
Цитата: Гонщик
Цитата: василий
Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .
Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума
Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .
Цитата: Гонщик
Цитата: василий
Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .
Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума
Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .
А ведь так фартОвый взял тдф 2014, а кто сейчас под фартом в пелотоне ходит?
-
кнд
Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
Тут конечно не вина Поги.Но благодаря его уникальности я уже не планирую смотреть Тур. В результаты конечно буду поглядывать но трансляции смотреть уже нет. И для меня это печальная ситуация.
-
-
Гонщик
Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
Цитата: василий
Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .
Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума
Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру с фамилией Погочар .
Цитата: Гонщик
Цитата: василий
Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .
Цитата: Геродот
Цитата: Гонщик
Цитата: Геродот
Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .
Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форума
Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .
Страницы истории велоспорта