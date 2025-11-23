VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Флориан Липовиц: «Вингегор и Погачар выступают на другом уровне»

Флориан Липовиц о Тур де Франс, соперниках и внимании к себе

 

 

Сезон 2025 года не принёс побед Флориану Липовицу (Florian Lipowitz), но 25-летний немецкий гонщик Red Bull Bora-hansgrohe заставил о себе говорить, поднявшись на подиум Тур де Франс, где проиграл лишь Тадею Погачару и Йонасу Вингегору. Также в этом сезоне, третьем сезоне в профессионалах, Флориан Липовиц поднялся на вторую ступень подиума Париж – Ницца, финишировал 4-м на Туре Страны Басков, стал бронзовым призёром Критериума Дофине.

 

Подводя итоги года в интервью Roadbike Podcast, Флориан Липовиц отметил, что не ожидал от себя того, что сможет держаться в горах с сильнейшими гонщиками мира.

 

Флориан Липовиц: «Вингегор и Погачар выступают на другом уровне»

 

Флориан Липовиц о соперничестве с Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором

 

«Я никогда не ожидал от себя ничего подобного. Всегда смотрел выступление Погачара и Вингегора по телевизору, но никогда не думал, что однажды в гонке они будут моими соперниками, что я достигну такого уровня. Мой тренер всегда говорил, что предвидел это, но я - точно нет.

 

Вингегор и Погачар ездят на совершенно другом уровне. Эти двое ведут свою собственную гонку, а все остальные сражаются за третье место.

 

Я радуюсь, когда могу с ним (Погачаром) соревноваться.  Конечно, хочется самому добиться хороших результатов, но если появляется возможность сопернчать с лучшим гонщиком в мире, то я с радостью ею воспользуюсь... Всегда есть второе и третье место, за которые можно бороться».

 

Флориан Липовиц о повышенном внимании к себе после Тур де Франс-2025

 

После Тур де Франс Флориан Липовиц уже не показывал высоких результатов – после месяца без соревнований он вернулся в гонки на Туре Германии, а на канадских классиках Гран-при Квебека и Монреаля, не доехал до финиша.

 

«Ты много чего читаешь о себе в интернете, и отключиться от этого непросто. Думаю, мой организм был просто на пределе и нуждался в отдыхе. Для меня важно, чтобы моя жизнь не состояла только из велоспорта. Я счастлив, когда могу побыть один. Стараюсь не реагировать на повышенное внимание, сегодня невозможно его полностью избежать».

 

Флориан Липовиц о Ремко Эвенепуле и участии в Тур де Франс-2026

 

Со следующего сезона большую часть внимания будет привлекать новый гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Ремко Эвенепул, но Флориан Липовиц не волнуется о конкуренции и возможных неудачах. 

 

«Ремко наслаждается вниманием и тем, что находится в центре событий. Ко мне это тоноч не относится. Возможно, мы хорошо дополняем друг друга. Конечно, на Тур  поехать хочется, но случиться может что угодно, и окончательный состав определяется незадолго до старта. Если один год пройдёт не так удачно, это не конец света».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Флориан Липовиц Florian Lipowitz Red Bull Bora-hansgrohe

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

23 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Tabor

30 ноября 2025

Велокросс. UCI World Cup Flamanville

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

4 - 26 июля 2026

Презентация маршрута Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

17 ноября

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck)

Alessandro Verre (Arkea - BB Hotels)

Nolann Mahoudo (Cofidis)

Georgios Bouglas (Burgos - Burpellet - BH)

Adrien Maire (Unibet - Tietema Rockets)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2025 (73)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)
Июнь 2025 (172)