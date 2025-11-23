Флориан Липовиц: «Вингегор и Погачар выступают на другом уровне»

Флориан Липовиц о Тур де Франс, соперниках и внимании к себе

Сезон 2025 года не принёс побед Флориану Липовицу (Florian Lipowitz), но 25-летний немецкий гонщик Red Bull Bora-hansgrohe заставил о себе говорить, поднявшись на подиум Тур де Франс, где проиграл лишь Тадею Погачару и Йонасу Вингегору. Также в этом сезоне, третьем сезоне в профессионалах, Флориан Липовиц поднялся на вторую ступень подиума Париж – Ницца, финишировал 4-м на Туре Страны Басков, стал бронзовым призёром Критериума Дофине.

Подводя итоги года в интервью Roadbike Podcast, Флориан Липовиц отметил, что не ожидал от себя того, что сможет держаться в горах с сильнейшими гонщиками мира.

Флориан Липовиц о соперничестве с Тадеем Погачаром и Йонасом Вингегором

«Я никогда не ожидал от себя ничего подобного. Всегда смотрел выступление Погачара и Вингегора по телевизору, но никогда не думал, что однажды в гонке они будут моими соперниками, что я достигну такого уровня. Мой тренер всегда говорил, что предвидел это, но я - точно нет.

Вингегор и Погачар ездят на совершенно другом уровне. Эти двое ведут свою собственную гонку, а все остальные сражаются за третье место.

Я радуюсь, когда могу с ним (Погачаром) соревноваться. Конечно, хочется самому добиться хороших результатов, но если появляется возможность сопернчать с лучшим гонщиком в мире, то я с радостью ею воспользуюсь... Всегда есть второе и третье место, за которые можно бороться».

Флориан Липовиц о повышенном внимании к себе после Тур де Франс-2025

После Тур де Франс Флориан Липовиц уже не показывал высоких результатов – после месяца без соревнований он вернулся в гонки на Туре Германии, а на канадских классиках Гран-при Квебека и Монреаля, не доехал до финиша.

«Ты много чего читаешь о себе в интернете, и отключиться от этого непросто. Думаю, мой организм был просто на пределе и нуждался в отдыхе. Для меня важно, чтобы моя жизнь не состояла только из велоспорта. Я счастлив, когда могу побыть один. Стараюсь не реагировать на повышенное внимание, сегодня невозможно его полностью избежать».

Флориан Липовиц о Ремко Эвенепуле и участии в Тур де Франс-2026

Со следующего сезона большую часть внимания будет привлекать новый гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Ремко Эвенепул, но Флориан Липовиц не волнуется о конкуренции и возможных неудачах.

«Ремко наслаждается вниманием и тем, что находится в центре событий. Ко мне это тоноч не относится. Возможно, мы хорошо дополняем друг друга. Конечно, на Тур поехать хочется, но случиться может что угодно, и окончательный состав определяется незадолго до старта. Если один год пройдёт не так удачно, это не конец света».