Вуэльта Каталонии-2026. Маршрут и участники

Вуэльта Каталонии (Volta a Catalunya) пройдёт в 105-й раз. Впервые проведенная в 1911 году, эта испанская гонка является старейшей многодневной гонкой Мирового тура в календаре после Тур де Франс и Джиро д’Италия.

 

За 7 этапов с 23 по 29 марта от Сан-Фелиу-де-Гишольс до Барселоны участники преодолеют в общей сложности 1081,1 км с набором высоты более 20 000 метров.  

 

Ожидания огромны благодаря сочетанию сложнейшего маршрута, который вновь включает три больших горных этапа с тремя горными финишами, и исключительному составу участников.

 

Такие имена, как Йонас Вингегор, Ремко Эвенепул, Жуан Алмейда, Том Пидкок и Флориан Липовиц, лишь некоторые из многих гонщиков, надеющихся принять эстафету от недавних чемпионов каталонской гонки, словенцев Приможа Роглича, побеждавшего в 2025 и 2023 годах, и Тадея Погачара, победителя 2024 года.  

 

Маршрут Вуэльты Каталонии-2026

 

Три первых этапа Вуэльты Каталонии-2026 дадут шанс спринтерам и отрывам. С 4-го этапа на первый план выйдут генеральщики, финальный этап, традиционный круговой по Барселоне с семикратным прохождением подъёма Монтжуик, поставит все точки в классификациях.

 

1-й этап  - 172,2 км, набор высоты 2129 м. Пятый год подряд Сан-Фелиу-де-Гишольс принимает как старт, так и финиш первого этапа. На этот раз  этап довольно равнинный, завершающийся небольшим, но крутым подъёмом. Маршрут этапа в Сан-Фелиу-де-Гишольс меняется из года в год, но суть остается неизменной. Преодолев несколько подъёмов по ходу гонки (4,4 км с 3,8% и 14,6 км с 3%), гонщики направляются к сложному финалу, где после технического участка с множеством поворотов и несколькими короткими подъёмами  - 1,8 км с 5,4% и 1,8 км с 4,9%, 900 м с 5,7% - их ждут финальные 500 метрах с градиентом 5%.

 

В прошлом году Тибор Дель Гроссо едва не преподнес сюрприз, предприняв позднюю атаку, на мокром спуске к финишному городу он создал просвет, сам того не зная. Но когда увидел, попробовал удержаться до конца. Но Мэттью Бреннан заметил опасность и атаковал из пелотона. Британец команды Visma Lease a Bike настиг Дель Гроссо на последних 5 метрах и одержал победу.

 

2-й этап с набором высоты 2100 м. На пересечённом этапе будет лишь один подъём 3-й категории в качестве препятствия на первых километрах, на финальных 25 км – спуск, но за 500 м до финиша дорога пойдёт в тягун.

 

3-й этап – 159,5 км с набором высоты 2252 м. Основная часть подъемов приходится на первую половину гонки. В первой половине этапа гонщики преодолевают Альто-де-ла-Муссара (10,4 км с  6%) и Коль-де-Капафонс (4 км с  4,7%). После спуска с последнего подъёма, Коль-Роиг (5,7 км с 4,4%), гонщиков ожидает 35 км равнинного или слегка пересечённого рельефа. 

 

4-й этап с набором высоты 3995 м. В игру вступают высокие горы и генеральщики. Этап финиширует на горнолыжном курорте Вальтер, на высоте 2143 м, это самая высокая точка маршрута всей Вуэльты Каталонии-2026.

 

Гонщики начинают подниматься почти сразу, преодолевая Коль-де-Парперс — подъем протяженностью 3 км с 5%, затем следует Альт-де-Сан-Фелиу-де-Кодинес, который бросает вызов   9,8 км с 4%. После этого на десятки километров категорийных подъёмов нет, но дорога будет постоянно идти вверх-вниз, а финальные 60 км – только вверх.

 

Подъём Вальтер – 11,4 км с 7,6%, на самом крутом отрезке градиент достигает 18%.

 

5-й этап – с набором высоты 4455 м,  финиширует в подъём, который не появлялся в маршруте Вуэльты Каталонии с 1979 года. Королевский горный этап бросает вызов пятью горными перевалами и финальным горным финишем в Коль-де-Паль, который считается одним из самых сложных перевалов в Каталонии – это более 17 кажущихся бесконечными километров подъёма со средним уклоном 7% от города Бага.

 

Первый подъём начнётся уже через 20 км после старта -  Порт-Кольдарнат -  15,3 км с 5%. Начальный отрезок – 8,8 км с 6,4%  особенно живописен, с 18 серпантинами, следующими один за другим.

 

В вершины Кольдарната спуск и ложный равнинный отрезок до подножия следующего подъёма Коль-де-Хоса, категорийная  его часть -  2,6 км с 7,2%.

 

После некрутого спуска и пересечённого отрезка по долине гонщики достигают Вальсебре, где начинается третий подъём дня - Коль-де-Фуманья. Это сложный подъем протяженностью 5,5 км со средним  градиентом  8,9% и участками, приближающимися к 20%.

 

Стремительный спуск и очередной ложный равнинный отрезок по долине приведёт к подъёму Кольяда-Собирана - 7,1 км с 6,5%, с самым крутым участком в 15%. После прохождения вершины до финиша останется 35,9 км. После спуска участники поедут в финальный подъём дня Коль-де-Паль – 16,5 км с 7,2%.

 

Этап 6 – испытания горами продолжаются третий день подряд – набор высоты составит 4064 м. Организаторы предложили маршрут, который в прошлом году не состоялся из-за непогоды – тогда сильный ветер в горах заставил сильно сократить этап, победу на котором в этой версии взял Куинн Симмонс.

 

Два года назад на Вуэльте Каталонии уже был подобный этап, самый сложный из горных того выпуска. Тогда Тадей Погачар атаковал за 30 км до финиша и в одиночку одержал третью из четырех своих побед на этапах.

 

После начального подъема протяженностью 5,5 км с 3,9% в первые 20 километров и длинного ложного равнинного участка, первый официальный подъём появляется чуть более чем через 50 километров. Это Коль-де-ла-Батальола — неровный подъём протяженностью 11,6 км со средним градиентом 3,2%, но с 2,1 –км с 12% у вершины.

 

Длинный спуск приводит гонщиков к подножию самого сложного подъёма дня -  Коль-де-Прадель, которому присвоена высшая категория – 14,6 км с 6,9%, что уже тяжело, но вторая половина особенно жёсткая: градиент возрастает до 9,3% и включает участок в 18%. На отрезке 5,5 км средний градиент составит 11%. Вершина будет пройдена за 60 км до финиша.

 

На середине спуска ещё один, некатегорийный подъём 3,4 км с 4,5%, а после возвращения в долину начнётся восхождение в подъём 1-й категории Кольядо-де-Сан-Исидре 5 км с 7,9% и максимальным 15%.

 

Последующий спуск ведет к водохранилищу Панта-де-ла-Баэльс, после чего по пересечённому рельефу участники вернутся в Бергу, откуда стартовал этап, чтобы начать финальное восхождение к святилищу Керальт – 6 км с 7%, с отрезками двузначных градиентом и более пологими последними сотнями метров.

 

7-й этап – круговой по Барселоне, с набором высоты 1781 м. Традиционный этап с семикратным прохождением подъёма Монжуик - 2,7 км с 4,5%, где финальные 800 м с градиентом 10,5%.

 

Хотя долгие годы барселонский этап начинался с холмистого круга через пригороды каталонской столицы, эта традиция была нарушена в прошлом году. После равнинной петли за городом гонка быстро выходила на круг  с прохождением подъёма Монжуик.  

 

На каждом круге гонщики сначала поднимаются к замку Монжуик,  затем они спускаются 1 километр к подножию следующего подъёма -  700 метров с 6 %. Круг завершается ложным равнинным спуском протяженностью 2,3 километра.

 

В прошлом году Примож Роглич перехватил майку лидера именно на барселонском этапе. Он начал этап, отставая от Хуана Аюсо на 1 секунду, и атаковал на подъёме к замку Монжуик, когда до финиша оставалось чуть более 20 километров, за три круга до финиша. Роглич в итоге выиграл у Аюсо 19 секунд, чего оказалось более чем достаточно для победы как на этапе, так и в общем зачёте.

 

В этом году Монжуик напомнит о себе и на Тур де Франс-2026 - сыграет заметную роль на двух первых этапах.

 

Участники и претенденты Вуэльты Каталонии-2026

 

Примож Роглич не будет защищать свой титул победителя прошлого года, как не будет в гонке и призёра 2026 года Хуана Аюсо.

 

Однако на Вуэльте Каталонии-2026 сразятся все, кто вошёл в топ-5 Тур де Франс прошлого года (за исключением победителя, Тадея Погачара) – Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), Оскар Онли (INEOS Grenadiers), Феликс Галль (Decathlon CMA CGM), что демонстрирует уровень состава и обещает зрелищную гонку и острую борьбу.

 

Одним из главных претендентов на победу является Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), которые впервые в карьере выйдет на старт Вуэльты Каталонии. Двукратный победитель Тур де Франс, победитель Вуэльты Испании-2025 и недавний триумфатор Париж-Ницца, подходит к Вуэльте Каталонии в хорошей форме.

 

Ремко Эвенепул, Флориан Липовиц и Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe) бросят вызов Вингегору и соперникам. Ремко Эвенепул уже поднимался на вторую ступень подиума Вуэльты Каталонии в 2023 году, проиграв тогда 6 секунд Приможу Рогличу. Флориан Липовиц участвовал в Вуэльте Каталонии в 2024 году, но тогда никак себя не проявил.

 

Конкуренцию Visma Lease a Bike и Red Bull Bora-hansgrohe составит команда UAE Team Emirates XRG с Жуаном Алмейдой, Джеем Вайном, Брэндоном Макналти и Марком Солером.

 

Также в борьбу включатся Оскар Онли и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Феликс Галль и Мэттью Риччителло (Detahlon CMA CGM), Том Пидкок (Pinarello Q36.5), Ленни Мартинес (Bahrain Victorious), Джулио Чикконе, Маттиас Скельмосе и Дерек Джи (Lidl-Trek), Энрик Мас и Киан Эйтдебрукс (Movistar), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Давид Годю и Гийом Мартан (Groupama - FdJ), Ричард Карапас и Джефферсон Сепеда (EF Educaiton EasyPost), Бен О’Коннор (Jayco AlUla), Лоренцо Фортунато (XDS Astana) и другие.

 

 

Призовой фонд Вуэльты Каталонии-2026

Этапы Вуэльты Каталонии-2026

 

23 марта. Этап 1. Sant Feliu de Guíxols - Sant Feliu de Guíxols, 172,7 км

 

24 марта. Этап 2. Figueres – Banyoles, 167,4 км

25 марта. Этап 3. Mont-roig del Camp - Vila-seca, 159,4 км

 

26 марта. Этап 4. Mataró – Vallter, 173 км

 

27 марта. Этап 5. La Seu d'Urgell - La Molina/Coll de Pal, 155,3 км

 

28 марта. Этап 6. Berga – Queralt, 158,2 км

 

29 марта. Этап 7. Barcelona – Barcelona, 95,1 км

 

Кто выиграет Вуэльту Каталонии-2026?


  1. Гонщик

    Сегодня, 15:30 | Регистрация: 28.05.2017

    Ремко лучше бы в классиках с Погой рубился , хоть какой-то шанс .

  2. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 15:35 | Регистрация: 12.04.2010

    Ну что, поглядим на "избиение младенцев"?biggrin

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 31.05.2014

    Маршрут и банда генералов неплохие, будем посмотреть.

  4. RVL

    Сегодня, 17:26 | Регистрация: 30.08.2012

    Ремко ничего не говорил?

  5. Гонщик

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: RVL
    Ремко ничего не говорил?
    Толку от разговоров , Вини для него так же недосягаем как и Пога , будет в итоге   немца развозить .

