Тадей Погачар – сольная атака и второй подряд выигранный горный этап Критериума Дофине-2025

Тадей Погачар: «Моя атака – форма защиты»

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) оформил хет-трик на Критериуме Дофине-2025, выиграв три этапа, причём третью победу он одержал на следующий день после первой, став победителем двух подряд горных этапов.

На 7-м королевском горном этапе с набором высоты 4900 м с прохождением легендарных подъёмов Коль-де-ла-Маделен и Коль-де-ла-Круа-де-Фер чемпион мира атаковал в своём стиле, уехав в одиночку от соперников на финальном подъёме Вальменье (Valmeinier) 1800 - 16,5 км с 6,7% за 12 км до вершины. Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) вновь был его ближайшим соперником, которого Тадей Погачар опередил на 14 секунд. В генеральной классификации словенский гонщик укрепил свою позицию, и перед финальным горным этапом опережает Вингегора на 1:01.

7-й этап стартовал в подъём Коль-де-ла-Маделен. Через 8 км просвет создали Валентан Паре-Пантр (Soudal Quick Step) и Бруно Армираль (Decathlon AG2R La Mondiale). Тем временем из пелотона атаковали гонщики Visma Lease a Bike и уехали в отрыв Виктор Кампенартс, затем Маттео Йоргегсон, и после нескольких волн атак - Сепп Кусс. В итоге сформировался отрыв из 15 гонщиков, но победным он не стал, а гонщики Visma Lease a Bike вернулись из отрыва, чтобы задавать высокий темп на втором подъёме дня – Коль-де-ла-Круа-де-Фер.

Команда Visma-Lease a Bike пыталась перехватить инициативу у UAE Team Emirates-XRG, помощники Погачара выпали, но изолировать действующего чемпиона мира Visma всё же не удалось. Павел Сиваков помог удержать контроль над гонкой.

Роман Барде (Picnic PostNl) атаковал на спуске с Коль-де-ла-Круа-де-Фер в предпоследний день своей карьеры, но не смог выдержать напора группы жёлтой майки, догнавшей его за 13 км до финиша. Как только Барде был пойман, из пелотона атаковал Сепп Кусс. Но силами Павла Сивакова просвет, который создал американский гонщик команды Visma Lease a Bike, был нейтрализован, и Тадей Погачар предпринял свою атаку за 11,7 км до финиша.

Он быстро создал просвет, а Йонас Вингегор снова не смог долго поддерживать его темп и в одиночку преследовал соперника своим темпом.

Победа на 7-м этапе Критериума Дофине-2025 принесла Тадею Погачару также лидерство в очковой и горной классификациях.

Тадей Погачар: «Сегодня у меня не было необходимости выигрывать много времени. Атака была формой защиты, а потом я просто старался распределить скорость до вершины и сбавил темп на последних километрах. Очень доволен тем, как мы провели этап. Нас атаковали, мы отвечали. А на Тур де Франс у нас в команде будет на два горняка больше.

Сегодня мы хотели взять контроль на подъёмах, но Visma много раз атаковала. Они начали атаковать с вершины Коль-де-ла-Круа-де-Фер, а потом, думаю, хотели сбросить меня на спуске. Он был опасным на первых километрах, мне такое не нравится, но это велоспорт. Когда Павел (Сиваков) ко мне вернулся, он начал контролировать ситуацию.

На финальном подъёме он сказал мне, что не сможет долго тянуть, поэтому мы подготовили мою атаку, и я поехал, потому что не хотел, чтобы меня атаковали со всех сторон.

Чувствовал себя очень хорошо. Йонас сегодня был очень силён, но я и сам не хотел слишком выкладываться. Было очень жарко, а подъём долгий. К счастью, у меня был запас времени, чтобы сбавить на последнем километре и немного восстановиться».