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Тадей Погачар – сольная атака и второй подряд выигранный горный этап Критериума Дофине-2025

Тадей Погачар: «Моя атака – форма защиты»

 

 

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) оформил хет-трик на Критериуме Дофине-2025, выиграв три этапа, причём третью победу он одержал на следующий день после первой, став победителем двух подряд горных этапов.

 

На 7-м королевском горном этапе с набором высоты 4900 м с прохождением легендарных подъёмов Коль-де-ла-Маделен и Коль-де-ла-Круа-де-Фер чемпион мира атаковал в своём стиле, уехав в одиночку от соперников на финальном подъёме Вальменье (Valmeinier) 1800  - 16,5 км  с  6,7% за 12 км до вершины. Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) вновь был его ближайшим соперником, которого Тадей Погачар опередил на 14 секунд. В генеральной классификации словенский гонщик укрепил свою позицию, и перед финальным горным этапом опережает Вингегора на 1:01.

 

 

Тадей Погачар – сольная атака и второй подряд выигранный горный этап Критериума Дофине-2025

 

Тадей Погачар – сольная атака и второй подряд выигранный горный этап Критериума Дофине-2025

 

Тадей Погачар – сольная атака и второй подряд выигранный горный этап Критериума Дофине-2025

 

 

7-й этап стартовал в подъём Коль-де-ла-Маделен. Через 8 км просвет создали Валентан Паре-Пантр (Soudal Quick Step) и Бруно Армираль (Decathlon AG2R La Mondiale). Тем временем из пелотона атаковали гонщики Visma Lease a Bike и уехали в отрыв Виктор Кампенартс, затем Маттео Йоргегсон, и после нескольких волн атак  - Сепп Кусс. В итоге сформировался отрыв из 15 гонщиков, но победным он не стал, а гонщики Visma Lease a Bike вернулись из отрыва, чтобы задавать высокий темп на втором подъёме дня – Коль-де-ла-Круа-де-Фер.  

 

Команда Visma-Lease a Bike пыталась перехватить инициативу у UAE Team Emirates-XRG, помощники Погачара выпали, но изолировать действующего чемпиона мира Visma всё же не удалось. Павел Сиваков помог удержать контроль над гонкой.

 

 Роман Барде (Picnic PostNl) атаковал на спуске с Коль-де-ла-Круа-де-Фер в предпоследний день своей карьеры, но не смог выдержать напора группы жёлтой майки, догнавшей его за 13 км до финиша. Как только Барде был пойман, из пелотона атаковал Сепп Кусс. Но силами Павла Сивакова просвет, который создал американский гонщик команды Visma Lease a Bike, был нейтрализован, и Тадей Погачар предпринял свою атаку за 11,7 км до финиша.

 

  Он быстро создал просвет, а Йонас Вингегор снова не смог долго поддерживать его темп и в одиночку преследовал соперника своим темпом.

 

Победа на 7-м этапе Критериума Дофине-2025 принесла Тадею Погачару также лидерство в очковой и горной классификациях.

 

Тадей Погачар: «Сегодня у меня не было необходимости выигрывать много времени. Атака была формой защиты, а потом я просто старался распределить скорость до вершины и сбавил темп на последних километрах. Очень доволен тем, как мы провели этап. Нас атаковали, мы отвечали. А на Тур де Франс у нас в команде будет на два горняка больше.

 

Сегодня мы хотели взять контроль на подъёмах, но Visma много раз атаковала. Они начали атаковать с вершины Коль-де-ла-Круа-де-Фер, а потом, думаю, хотели сбросить меня на спуске. Он был опасным на первых километрах, мне такое не нравится, но это велоспорт. Когда Павел (Сиваков) ко мне вернулся, он начал контролировать ситуацию.

 

На финальном подъёме он сказал мне, что не сможет долго тянуть, поэтому мы подготовили мою атаку, и я поехал, потому что не хотел, чтобы меня атаковали со всех сторон.

 

Чувствовал себя очень хорошо. Йонас сегодня был очень силён, но я и сам не хотел слишком выкладываться. Было очень жарко, а подъём долгий. К счастью, у меня был запас времени, чтобы сбавить на последнем километре и немного восстановиться».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 7. Результаты

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 01:59 | Регистрация: 1.10.2020

    " третью победу он одержал на следующий день после первой" - единственное, что смущает в этой гонке:)

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Комментарии

  • shain
    Тадей Погачар – сольная атака ... (1)
    shain-Фото

    " третью победу он одержал на следующий день после первой" - единственное, что смущает в этой гонке:)

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о потере жёлтой ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Вспомнился Маяковский:

     

    Быть шофером хорошо,
    а летчиком —
    лучше,
    я бы в летчики пошел,
    пусть меня научат.

     

    Наливаю в бак бензин,
    завожу пропеллер.
    «В небеса, мотор, вези,
    чтобы птицы пели».

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото
    У МВДП есть этап на Туре и еще какой! Или вы про что-то другое?
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь к вашему тренеру.

  • salomon
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    salomon-Фото
    Встаёт справедливый вопрос - А кто лучший велогонщик всех времен и народов- Едди Меркс или Тадей Погачар ?
  • Геродот
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Геродот-Фото

    Цитата: Джамайка
    вдохновились после Джиро, стали предвкушать что-то.... все напрасные надежды. все ясно уже сейчас. 

    За 23 года просмотра вело еще и не такое виделclapping



    Цитата: Pugachev
    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

    Думаю никакого особого расчета нет - идет на ощущениях, может вдать - вдает, не может - сидит до последнего, до финишного спринта. Может проехать огурцом три недели, а потом в один прекрасный момент его вырубает на 8 минут, да так что он сам не помнимает почему. Так что все впереди, ожидаю захватывающий Тур.

  • Pugachev
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Pugachev-Фото

    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

  • Astanaforever
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане до Интермаше осталось всего 678 очков, чтобы вообще комфортно чувствовать в мировом туре.

    Надо догонять.
  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    kabachok-Фото
    глубоко капаешь, братанЪ

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
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