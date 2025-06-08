Йонас Вингегор: “Надеюсь, на Тур де Франс-2025 смогу быть сильнее, чем сейчас”

Второе место Йонаса Вингегора на 7-м королевском горном этапе Критериума Дофине-2025

На 7-м этапе Критериума Дофине-2025 команда Visma Lease a Bike применила наступательную тактику и попыталась перевернуть ход гонки. Виктор Кампенартс, Маттео Йоргенсон и Сепп Кусса атаковали и уехали в отрыв, а на втором подъёме дня – Коль-де-ла-Круа-де-Фер они вернулись в пелотон и пользуясь численным преимуществом, задали высокий темп и попытались изолировать обладателя жёлтой майки Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG).

Однако с Тадеем Погачаром остался Павел Сиваков, который помог своему капитану и подготовил его атаку на финальном подъёме Вальменье (Valmeinier) 1800 - 16,5 км с 6,7%.

Чемпион мира ускорился и уехал в одиночку за 12 км до финиша. Йонас Вингегор вновь был единственным, кто сразу ответил на атаку, и снова, как и на 6-м этапе, в итоге датский гонщик предпочёл идти подъём на своей скорости. Он второй день подряд финишировал вторым, на этот раз уступив Погачару 14 секунд.

Йонас Вингегор: «Мы проехали хорошо, наша команда оживила гонку. Я не смог усидеть за Тадеем после его атаки, но, если честно, думаю, я вполне хорошо поработал. Просто поехал своим темпом и доволен, как прошёл этап. Когда он резко ускорился, мне пришлось смириться с просветом. Я пытался усидеть за ним, как и вчера, но пришлось сбросить скорость. Тадей более чем заслуженный победитель. Он снова был сильнее, поздравляю его.

Я доволен своими показателями сегодня. Эта гонка помогает мне прогрессировать перед главной целью. Надеюсь, усилия, которые прикладывал на этой неделе, позволят мне сделать ещё один шаг вперёд на пути к Тур де Франс. Надеюсь, там я буду ещё сильнее, чем сейчас».

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Хороший для нас день, второе место оказалось максимумом. Команда работала слаженно. Мы довольны. Боевой настрой остаётся, на последнем этапе ещё многое возможно. Три наших гонщика идут в топ-10, так что, нам есть на кого опереться».