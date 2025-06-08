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Йонас Вингегор: “Надеюсь, на Тур де Франс-2025 смогу быть сильнее, чем сейчас”

Второе место Йонаса Вингегора на 7-м королевском горном этапе Критериума Дофине-2025

 

 

На 7-м этапе Критериума Дофине-2025 команда Visma Lease a Bike применила наступательную тактику и попыталась перевернуть ход гонки. Виктор Кампенартс, Маттео Йоргенсон и Сепп Кусса атаковали и уехали в отрыв, а на втором подъёме дня – Коль-де-ла-Круа-де-Фер они вернулись в пелотон и пользуясь численным преимуществом, задали высокий темп и попытались изолировать обладателя жёлтой майки Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG).

 

Однако с Тадеем Погачаром остался Павел Сиваков, который помог своему капитану и подготовил его атаку на финальном подъёме Вальменье (Valmeinier) 1800  - 16,5 км  с  6,7%.

 

Чемпион мира ускорился и уехал в одиночку за 12 км до финиша. Йонас Вингегор вновь был единственным, кто сразу ответил на атаку, и снова, как и на 6-м этапе, в итоге датский гонщик предпочёл идти подъём на своей скорости. Он второй день подряд финишировал вторым, на этот раз уступив Погачару 14 секунд.

 

Йонас Вингегор: “Надеюсь, на Тур де Франс-2025 смогу быть сильнее, чем сейчас”

 

Йонас Вингегор: “Надеюсь, на Тур де Франс-2025 смогу быть сильнее, чем сейчас”

 

Йонас Вингегор: “Надеюсь, на Тур де Франс-2025 смогу быть сильнее, чем сейчас”

 

 

Йонас Вингегор: «Мы проехали хорошо, наша команда оживила гонку. Я не смог усидеть за Тадеем после его атаки, но, если честно, думаю, я вполне хорошо поработал.  Просто поехал своим темпом и доволен, как прошёл этап. Когда он резко ускорился, мне пришлось смириться с просветом. Я пытался усидеть за ним, как и вчера, но пришлось сбросить скорость. Тадей более чем заслуженный победитель. Он снова был сильнее, поздравляю его.

 

Я доволен своими показателями сегодня. Эта гонка помогает мне прогрессировать перед главной целью. Надеюсь, усилия, которые прикладывал на этой неделе, позволят мне сделать ещё один шаг вперёд на пути к Тур де Франс. Надеюсь, там я буду ещё сильнее, чем сейчас».

 

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Хороший для нас день, второе место оказалось максимумом. Команда работала слаженно. Мы довольны. Боевой настрой остаётся, на последнем этапе ещё многое возможно. Три наших гонщика идут в топ-10, так что, нам есть на кого опереться».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • дрокер
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    дрокер-Фото

    Цитата: salomon
    Встаёт справедливый вопрос - А кто лучший велогонщик всех времен и народов- Едди Меркс или Тадей Погачар ?

    По окончании карьеры Поги скажем



    Цитата: zalex567
    Помню, тренер говорил: "Когда здоровье есть, с тобой ничего плохого не случается. Ты не заколишься, у тебя ничего не сломается. Если не готов, то все беды на тебя валятся,

     

    в интерпритации другого заслуженного тренера: сильному не надо, слабому не поможет

  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    kabachok-Фото

    если посмотреть на Армстронга в "лучшие" его годы - там вообще от человека мало, сплошная мумия со впавшими висками, как у ярого амфетаминщика, у меня на районе в девяностые винтовые так выглядели.

  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    kabachok-Фото

    именно! ok

  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    kabachok-Фото
    ну такой он, этот велоспорт, и другим, к сожалению, в обозреваемом будущем, не будет.
    а нравится, не нравится...нас просто ставят перед фактом - хочешь смотри, а хочешь - нет.
  • RVL
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    RVL-Фото

    Я хотел бы посмотреть на гемотрансфузного в эти времена))

    Да и в целом, как Марвел собирает своих разных супер героев вместе, собрать в тур  коппи Меркса Мигеля лэнса погу вини Марко конту. И ТД.... 

    ЗЫ. Предварительно отпрвив в длительный рехаб и "простерилизовав" всех acute

  • lazhu
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    lazhu-Фото
    тащит
  • RVL
    Тадей Погачар – сольная атака ... (3)
    RVL-Фото
    Непредвзятым! Ключевое слово...
  • RVL
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    RVL-Фото

    Коллега, поддерживаю на все 100.
    Этим гражданам не по душе борьба из-за погги. Но это реальная борьба как есть
    Таковы реалии. А вот их нытье про газ и бензин, создаёт ресурсу славу душнильного форума. Пога козляра жрачки лишил. Дайте зрелищ, хавать хотим...

    Конструктива ноль

    ЗЫ. На соседней ветке, озвучено мнение с очень деликатным определением таких любителей велоспорта- непредвзятые. Добавить нечего. 

  • motte
    Тадей Погачар – сольная атака ... (3)
    motte-Фото

    Кто-то сказал недавно:

    Я знаю, что сейчас бытует мнение, что мне должно быть даже стыдно за то, что я большой поклонник Pogi, но это то, о чем мы мечтали после двух поражений на "Тур де Франс" и почти трехлетнего отсутствия побед на Грандтуре.

    Так что да, я получаю огромное удовольствие от этого времяпрепровождения, но я также понимаю, насколько скучным оно может показаться непредвзятым любителям велоспорта. 

    ----

    Даже и добавить нечего.

  • karlovich
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (60)
    karlovich-Фото
    Я тя тоже КУ! Но тема реально задолбала. Трамадол в низких дозах(это в каких? в гомеопатических, что бы не застукали при следовых количествах?), угарный газ, свекольный сок и прочие...

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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