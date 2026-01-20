Тобиас Лунд Андресен — победитель 1 этапа Тура Даун Андер-2026

Первая победа Тобиаса Лунда Андерсена в составе Decathlon CMA CGM

23-летний датский велогонщик Тобиас Лунд Андерсен одержал первую победу в цветах команды Decathlon CMA CGM, где начал выступать в этом сезоне. В спринте, которым завершился 1-й этап Тура Даун Андер-2026, Тобиас Лунд Андерсен опередил на финишной черте 20-летнего британского гонщика Visma Lease a Bike Мэттью Бреннана и 30-летнего австралийского гонщика команды INEOS Grenadiers Сэма Уэлсфорда. Для Тобиаса Лунда Андерсена это первая победа на этапе гонки Мирового тура, она же принесла ему и майку лидера Тура Даун Андер-2026.

Первый этап австралийской многодневки протяженностью 120,6 км по большей части проходил по трем кругам 30-км трассы. Австралийское лето давало о себе знать температурой +27 градусов по Цельсию.

Сразу после старта в отрыв уехали три гонщика, а UAE Team Emirates-XRG вышли работать в голове пелотона, контролируя ситуацию для своих лидеров Джей Вайна и Джонатана Нарваэса, а также своего спринтера Хуана Себастьяна Молано. Перед первым промежуточным спринтом, где разыгрывались ценные для генеральной классификации бонусные секунды, UAE Team Emirates-XRG и остальной пелотон догнали беглецов.

Победитель Тура Даун Андер прошлого года Нарваэс с лёгкостью выиграл первый промежуточный спринт и взял три бонусные секунды, опередив Майкеля Зейларда (Tudor) и Молано. После промежуточного спринта снова уехал отрыв, однако, команды Ineos Grenadiers и Visma-Lease a Bike, работавшие на своих спринтеров, к которым на финальных 40 км присоединились команды Jayco-AlUla, UAE Team Emirates-XRG, Picnic-PostNL, Bahrain Victorious и Lotto-Intermarché, не дали отрыву шансов и обеспечили спринтерский финал.

Несколько команд боролись за позицию, чтобы возглавить пелотон на последних 5 км, но Ineos Grenadiers выглядели доминирующими. Их оттеснили примерно за 500 метров до финиша, и именно Decathlon-CMA CGM вовремя вышли вперед благодаря идеальной работе норвежского гонщика Торда Гудместада, который стал последним развозящим Тобиаса Лунда Андерсена и за 200 м вывез его на идеальную позицию. Тобиас Лунд Андерсен использовал всю свою мощь, чтобы противостоять натиску Мэтью Бреннана (Team Visma Lease a Bike) и Сэма Уэлсфорда (Ineos Grenadiers). Благодаря 10 бонусным секундам датский гонщик получил и майку лидера.

На 1-м этапе произошли и первые падения со сходами. Мариус Майрхофер (Marius Mayrhofer) из команды Tudor Pro Cycling и Макс ван дер Мёлен (Max van der Meulen) из Bahrain Victorious упали и сошли с гонки. Tudor Pro Cycling — единственная проконтинентальная, которая отправилась на Тур Даун Андер, и бывший победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race Майрхофер был одним из лидеров. Однако теперь 25-летнему спортсмену придется переориентироваться и восстанавливаться. Команда Tudor написала: «Медицинское обследование подтвердило переломы правой ключицы, лопатки и ребер. К счастью, операция не требуется».

22-летний нидерландский гонщик Макс ван дер Мёлен получил поверхностные повреждения, сканирование не выявило переломов или травмы головы.

Тобиас Лунд Андресен: «Я даже не помню, когда в последний раз испытывал такие эмоции. Это просто неописуемо. Велосипед невероятно быстрый, а мои товарищи по команде проделали выдающуюся работу. Мне очень понравился этот финал.

Думаю, спринтеру необходимо проявлять немного безумства, но сегодня все прошло просто отлично. Подготовка с нашими спортивными директорами, Марком Реншо и Люком Робертсом, была идеальной. Редко удается выполнить план на гонку настолько точно, но сегодня у нас получилось. Завтра будет другой день, но победа на этом первом этапе придает невероятную уверенность всей команде и особенно Николя Продому и Каллуму Скотсону, которые находятся в отличной форме. Для меня большая честь носить майку лидера в гонке Мирового тура такого уровня, и я искренне надеюсь, что мы сможем удержать её в команде».

Мэттью Бреннан: «Сегодня наша команда мощно отработала. Мы контролировали этап от старта до финиша и занимали хорошие позиции впереди на последних километрах. Возможно, на последнем километре мы выбрали неверную траекторию, но в целом можем быть довольны своим выступлением. Ощущения хорошие. Завтра будет очень тяжелый день, но я надеюсь остаться в борьбе до финала. В конце недели также будет несколько возможностей, которых я с нетерпением жду и в которые верю».