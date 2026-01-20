Сэм Уотсон — победитель пролога Тура Даун Андер-2026

Сэм Уотсон надел первую майку лидера Тура Даун Андер-2026

Сэм Уотсон (Samuel Watson) начал сезон с победы в прологе гонки Мирового тура – Тура Даун Андер-2026. На старт 1 этапа 24-летний британский велогонщик команды INEOS Grenadiers выйдет в майке лидера.

Сэм Уотсон, стартовавший одним из первых, на дистанции пролога 3,6 км показал лучшее время - 4 минуты 16.9 секунды, проехав со средней скоростью 50.448 км/ч. Его ближайшим соперником стал его соотечественник, 25-летний гонщик NSN Cycling Итан Вернон (Ethan Vernon), уступивший 0.01 секунды. Тройку лучших замкнул 23-летний новозеландский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Лауренс Пити (Laurence Pithie), проигравший 0.02,7 секунды.

Чемпион Австралии в разделке Джей Вайн (UAE Team Emirates XRG), стартовавший последним, уступил Сэму Уотсону 0.04,02 секунды.

Это шестая победа Сэма Уотсона в карьере и вторая в карьере в прологе на гонке Мирового тура – первый пролог он выиграл в 2025 году на Туре Романдии.

Сэм Уотсон: «Я так счастлив начать сезон с победы! Конечно, теперь я лидирую в гонке, потрясающе для меня и команды так начать сезон. Меня заставляли нервничать многие ребята, например, Вернон, который отставал всего на 0,5 секунды. Конечно, я с облегчением вздохнул, когда [Вайн] пересёк финишную черту.

Завтра мы выложимся на 100% для Сэма Уэлсфорда. За последние два года он выигрывал здесь шесть раз, так что мы приложим все силы. Я буду предпоследним или последним развозящим, в зависимости от ситуации. Также у нас есть Свифти. Всё будет зависеть от того, что захочет Сэм на этом этапе».

Джей Вайн: «Трасса была абсолютно плоской и требовала полной отдачи сил, поэтому я очень рад, что смог выложиться и сохранить свой отрыв от других генеральщиков. Мы действительно в отличной форме, готовы к подъёмам на оставшейся неделе.

Очень хорошо, что мы не потеряли много времени на остальных фаворитов общего зачета. Я и Джони всё ещё находимся довольно близко, так что мы можем бороться за бонусные секунды, можем выбрать атакующий вариант и создать себе хороший задел перед ключевым этапом в воскресенье.

Носить зелёно-золотую майку, особенно на гонке Мирового тура в своей стране – особая честь. В последний раз я носил эту майку на Туре Даун Андер в 2023 году , так что возможность снова в ней проехать - нечто особенное, я ждал этого всю неделю».