Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Результаты

Photo (c) tourdownunder.com.au
Tanunda – Tanunda, 120,6 км
1
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team
2:42:41
2
Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
0
3
Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers
4
Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
5
Ethan Vernon (Gbr) Nsn Cycling Team
6
Liam Walsh (Aus) Australia
7
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché
8
Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl
9
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek
10
Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost
11
Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg
12
Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious
13
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team
14
Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
15
Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team
16
Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team
17
Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United
18
Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility
19
Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
20
Tom Donnenwirth (Fra) Groupama-Fdj United
21
Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team
22
Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team
23
Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech
24
Alberto Dainese (Ita) Soudal Quick-Step
25
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
26
Jhonatan Narvaez (Ecu) Uae Team Emirates Xrg
27
Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg
28
Natnael Tesfatsion (Eri) Movistar Team
29
Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg
30
Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj United
31
Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula
32
Oliver Bleddyn (Aus) Australia
33
Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
34
Matteo Sobrero (Ita) Lidl-Trek
35
Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost
36
Matthew Dinham (Aus) Team Picnic Postnl
37
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
38
Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team
39
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech
40
Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team
41
Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility
42
Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers
43
Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Ineos Grenadiers
44
Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula
45
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
46
Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula
47
George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team
48
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step
49
Filippo Zana (Ita) Soudal Quick-Step
50
Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United
51
Georg Zimmermann (Ger)
52
Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility
53
Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
54
Jake Stewart (Gbr) Nsn Cycling Team
55
Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché
56
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
57
Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek
58
Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious
59
Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious
60
Corbin John Strong (Nzl) Nsn Cycling Team
61
Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl
62
Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team
63
Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula
64
Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
65
Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula
66
Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula
67
Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team
68
Damien Craig Howson (Aus) Australia
69
Francesco Busatto (Ita) Alpecin-Premier Tech
70
Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg
71
Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike
72
Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team
73
Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl
74
Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility
75
Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team
76
Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step
77
Jonas Rutsch (Ger)
78
Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
79
Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United
80
Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost
81
Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek
82
Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
83
James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl
84
Christopher Harper (Aus) Australia
85
Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United
86
Patrick Eddy (Aus) Australia
87
Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost
88
Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team
89
Chris Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl
90
Nicholas Schultz (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
91
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
92
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
93
|
|
Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
94
|
|
Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
95
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
96
|
|
Jack Haig (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
97
|
|
Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
98
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
99
|
|
Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
100
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
101
|
|
Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
102
|
|
Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
103
|
|
Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
104
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
105
|
|
Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
106
|
|
Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
107
|
|
Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
108
|
|
Manlio Moro (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
109
|
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
110
|
|
Pavel Novák (Cze) Movistar Team
|
|
|
|
|
111
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
112
|
|
Lucas Stevenson (Aus) Australia
|
|
|
|
|
113
|
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
114
|
|
Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
115
|
|
Reuben Thompson (Nzl)
|
|
|
|
|
116
|
|
Matthew Greenwood (Aus) Australia
|
|
|
|
|
117
|
|
Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
118
|
|
Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
119
|
|
Simon James Clarke (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
120
|
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
121
|
|
Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
122
|
|
Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
123
|
|
Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
124
|
|
Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
125
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
126
|
|
Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
127
|
|
Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
128
|
|
Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
129
|
|
Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
130
|
|
Pepijn Reinderink (Ned)
|
|
|
|
|
131
|
|
Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
132
|
|
Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
133
|
|
Tim Rex (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
134
|
|
Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
135
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
32
|
|
|
136
|
|
Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Premier Tech
|
|
37
|
|
|
137
|
|
Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
44
|
|
|
138
|
|
Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
56
|
|
|
DNF
|
|
Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Max Van Der Meulen (Ned) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
Генеральная классификация после 1 этапа
|
|
|
1
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
2:46:566
|
|
|
2
|
|
Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
0:01
|
|
|
3
|
|
Ethan Vernon (Gbr) Nsn Cycling Team
|
|
2
|
|
|
4
|
|
Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team
|
|
4
|
|
|
5
|
|
Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
6
|
|
Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike
|
|
5
|
|
|
7
|
|
Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
8
|
|
Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
6
|
|
|
9
|
|
Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
10
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
11
|
|
Oliver Bleddyn (Aus) Australia
|
|
|
|
|
12
|
|
Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
7
|
|
|
13
|
|
Jhonatan Narvaez (Ecu) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
14
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech
|
|
8
|
|
|
15
|
|
Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
16
|
|
Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
17
|
|
Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost
|
|
9
|
|
|
18
|
|
Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
19
|
|
Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
20
|
|
Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
21
|
|
Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg
|
|
10
|
|
|
22
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
23
|
|
Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
24
|
|
Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
25
|
|
Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
26
|
|
Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
27
|
|
Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team
|
|
11
|
|
|
28
|
|
Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
29
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
30
|
|
Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
31
|
|
Liam Walsh (Aus) Australia
|
|
12
|
|
|
32
|
|
Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
33
|
|
Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
34
|
|
Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
35
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
36
|
|
Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech
|
|
13
|
|
|
37
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
38
|
|
Patrick Eddy (Aus) Australia
|
|
|
|
|
39
|
|
Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
40
|
|
Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
14
|
|
|
41
|
|
Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
42
|
|
Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
43
|
|
Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
44
|
|
Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
45
|
|
Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
46
|
|
Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
47
|
|
Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
48
|
|
Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers
|
|
15
|
|
|
49
|
|
Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
50
|
|
Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
51
|
|
Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost
|
|
16
|
|
|
52
|
|
Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
53
|
|
Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
17
|
|
|
54
|
|
Simon James Clarke (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
55
|
|
Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
56
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team
|
|
|
|
|
57
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
18
|
|
|
58
|
|
Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
59
|
|
Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
60
|
|
Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
61
|
|
Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
62
|
|
Manlio Moro (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
63
|
|
Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
64
|
|
Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
65
|
|
Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
66
|
|
Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
67
|
|
Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
68
|
|
Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
69
|
|
Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team
|
|
19
|
|
|
70
|
|
Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Ineos Grenadiers
|
|
20
|
|
|
71
|
|
Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
72
|
|
Lucas Stevenson (Aus) Australia
|
|
|
|
|
73
|
|
Jack Haig (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
|
|
|
74
|
|
Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg
|
|
|
|
|
75
|
|
Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
76
|
|
Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
77
|
|
Filippo Zana (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
|
|
|
78
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin-Premier Tech
|
|
21
|
|
|
79
|
|
Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
80
|
|
Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
|
|
|
81
|
|
Pavel Novák (Cze) Movistar Team
|
|
|
|
|
82
|
|
Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
83
|
|
Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
84
|
|
Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
85
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon Cma Cgm Team
|
|
|
|
|
86
|
|
Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers
|
|
22
|
|
|
87
|
|
Matthew Dinham (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
88
|
|
Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
89
|
|
Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
90
|
|
Corbin John Strong (Nzl) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
91
|
|
Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
92
|
|
Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto Intermarché
|
|
|
|
|
93
|
|
Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
94
|
|
Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
95
|
|
Christopher Harper (Aus) Australia
|
|
23
|
|
|
96
|
|
Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
97
|
|
Chris Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
98
|
|
Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team
|
|
|
|
|
99
|
|
Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
100
|
|
Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
101
|
|
Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
102
|
|
Tom Donnenwirth (Fra) Groupama-Fdj United
|
|
|
|
|
103
|
|
Jake Stewart (Gbr) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
104
|
|
Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
105
|
|
Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula
|
|
|
|
|
106
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Lidl-Trek
|
|
24
|
|
|
107
|
|
Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
108
|
|
Tim Rex (Bel) Team Visma | Lease A Bike
|
|
25
|
|
|
109
|
|
Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
110
|
|
Georg Zimmermann (Ger)
|
|
26
|
|
|
111
|
|
Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost
|
|
|
|
|
112
|
|
Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
113
|
|
Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech
|
|
|
|
|
114
|
|
Natnael Tesfatsion (Eri) Movistar Team
|
|
|
|
|
115
|
|
Matthew Greenwood (Aus) Australia
|
|
27
|
|
|
116
|
|
Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
117
|
|
Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
118
|
|
Pepijn Reinderink (Ned)
|
|
28
|
|
|
119
|
|
Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek
|
|
|
|
|
120
|
|
Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team
|
|
29
|
|
|
121
|
|
Nicholas Schultz (Aus) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
122
|
|
Damien Craig Howson (Aus) Australia
|
|
|
|
|
123
|
|
James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
124
|
|
Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl
|
|
|
|
|
125
|
|
Alberto Dainese (Ita) Soudal Quick-Step
|
|
30
|
|
|
126
|
|
Jonas Rutsch (Ger)
|
|
31
|
|
|
127
|
|
Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg
|
|
32
|
|
|
128
|
|
Reuben Thompson (Nzl)
|
|
|
|
|
129
|
|
Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
130
|
|
Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike
|
|
|
|
|
131
|
|
George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team
|
|
|
|
|
132
|
|
Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility
|
|
35
|
|
|
133
|
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek
|
|
37
|
|
|
134
|
|
Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost
|
|
44
|
|
|
135
|
|
Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team
|
|
|
|
|
136
|
|
Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Premier Tech
|
|
52
|
|
|
137
|
|
Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe
|
|
56
|
|
|
138
|
|
Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech
|
|
+1:17
|
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (505)