VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Результаты

Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Результаты

Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Результаты

Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Результаты

Photo (c)  tourdownunder.com.au

 

 

 

Tanunda – Tanunda, 120,6 км

 

 

1

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team

 

2:42:41

 

 

2

 

Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

0

 

 

3

 

Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

4

 

Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

5

 

Ethan Vernon (Gbr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

6

 

Liam Walsh (Aus) Australia

 

 

 

 

7

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

8

 

Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

9

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

10

 

Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

11

 

Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

12

 

Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

13

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

14

 

Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

15

 

Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

16

 

Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

 

 

 

17

 

Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

18

 

Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

19

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

20

 

Tom Donnenwirth (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

21

 

Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

22

 

Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team

 

 

 

 

23

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

24

 

Alberto Dainese (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

25

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

26

 

Jhonatan Narvaez (Ecu) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

27

 

Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

28

 

Natnael Tesfatsion (Eri) Movistar Team

 

 

 

 

29

 

Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

30

 

Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

31

 

Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

32

 

Oliver Bleddyn (Aus) Australia

 

 

 

 

33

 

Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

34

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

35

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

36

 

Matthew Dinham (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

37

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

38

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

 

 

 

39

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

40

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

41

 

Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

42

 

Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

43

 

Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

44

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

 

 

 

45

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

46

 

Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

47

 

George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

48

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

49

 

Filippo Zana (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

50

 

Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

51

 

Georg Zimmermann (Ger)

 

 

 

 

52

 

Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

53

 

Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

54

 

Jake Stewart (Gbr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

55

 

Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché

 

 

 

 

56

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

57

 

Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

58

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

59

 

Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious

 

 

 

 

60

 

Corbin John Strong (Nzl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

61

 

Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

62

 

Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

63

 

Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

64

 

Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

65

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

66

 

Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

67

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

68

 

Damien Craig Howson (Aus) Australia

 

 

 

 

69

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

70

 

Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

71

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

72

 

Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

73

 

Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

74

 

Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

75

 

Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

76

 

Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

77

 

Jonas Rutsch (Ger)

 

 

 

 

78

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

79

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

80

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

81

 

Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

82

 

Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

83

 

James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

84

 

Christopher Harper (Aus) Australia

 

 

 

 

85

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

86

 

Patrick Eddy (Aus) Australia

 

 

 

 

87

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

88

 

Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

89

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

90

 

Nicholas Schultz (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

91

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

92

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

93

 

Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

94

 

Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

95

 

Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

96

 

Jack Haig (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

97

 

Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

98

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

99

 

Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

100

 

Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

101

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

102

 

Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

103

 

Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

104

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

105

 

Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

106

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché

 

 

 

 

107

 

Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

108

 

Manlio Moro (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

109

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

110

 

Pavel Novák (Cze) Movistar Team

 

 

 

 

111

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

112

 

Lucas Stevenson (Aus) Australia

 

 

 

 

113

 

Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

114

 

Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

115

 

Reuben Thompson (Nzl)

 

 

 

 

116

 

Matthew Greenwood (Aus) Australia

 

 

 

 

117

 

Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek

 

 

 

 

118

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

119

 

Simon James Clarke (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

120

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

 

 

 

121

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

122

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

123

 

Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

124

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

125

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

126

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

127

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

128

 

Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

129

 

Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

130

 

Pepijn Reinderink (Ned)

 

 

 

 

131

 

Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

132

 

Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

133

 

Tim Rex (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

134

 

Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

135

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

32

 

 

136

 

Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Premier Tech

 

37

 

 

137

 

Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

44

 

 

138

 

Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

56

 

 

DNF

 

Marius Mayrhofer (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

DNF

 

Max Van Der Meulen (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

 

 

Генеральная классификация после 1 этапа

 

 

1

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon Cma Cgm Team

 

2:46:566

 

 

2

 

Sam Watson (Gbr) Ineos Grenadiers

 

0:01

 

 

3

 

Ethan Vernon (Gbr) Nsn Cycling Team

 

2

 

 

4

 

Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team

 

4

 

 

5

 

Laurence Pithie (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

6

 

Matthew Brennan (Gbr) Team Visma | Lease A Bike

 

5

 

 

7

 

Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

8

 

Pierre Gautherat (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

6

 

 

9

 

Mauro Schmid (Sui) Team Jayco Alula

 

 

 

 

10

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl-Trek

 

 

 

 

11

 

Oliver Bleddyn (Aus) Australia

 

 

 

 

12

 

Sam Welsford (Aus) Ineos Grenadiers

 

7

 

 

13

 

Jhonatan Narvaez (Ecu) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

14

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Premier Tech

 

8

 

 

15

 

Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

16

 

Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

17

 

Michael Shea Leonard (Can) Ef Education - Easypost

 

9

 

 

18

 

Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

19

 

Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

20

 

Andrea Raccagni Noviero (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

21

 

Ivo Oliveira (Por) Uae Team Emirates Xrg

 

10

 

 

22

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

23

 

Luke Lamperti (Usa) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

24

 

Antoine L'Hote (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

25

 

Anthon Charmig (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

26

 

Kelland O’Brien (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

27

 

Aaron Gate (Nzl) Xds Astana Team

 

11

 

 

28

 

Oscar Chamberlain (Aus) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

29

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

30

 

Marco Brenner (Ger) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

31

 

Liam Walsh (Aus) Australia

 

12

 

 

32

 

Baptiste Veistroffer (Fra) Lotto Intermarché

 

 

 

 

33

 

Luke Tuckwell (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

34

 

Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

35

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

36

 

Sente Sentjens (Bel) Alpecin-Premier Tech

 

13

 

 

37

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

38

 

Patrick Eddy (Aus) Australia

 

 

 

 

39

 

Andreas Kron (Den) Uno-X Mobility

 

 

 

 

40

 

Danny Van Poppel (Ned) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

14

 

 

41

 

Per Strand Hagenes (Nor) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

42

 

Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious

 

 

 

 

43

 

Joel Suter (Sui) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

44

 

Jarrad Eriks Drizners (Aus) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

45

 

Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

46

 

Pascal Eenkhoorn (Ned) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

47

 

Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

48

 

Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers

 

15

 

 

49

 

Ben O'Connor (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

50

 

Javier Romo Oliver (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

51

 

Alastair Mackellar (Aus) Ef Education - Easypost

 

16

 

 

52

 

Matthew Fox (Aus) Lotto Intermarché

 

 

 

 

53

 

Filippo Fiorelli (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

17

 

 

54

 

Simon James Clarke (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

55

 

Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

56

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Movistar Team

 

 

 

 

57

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon Cma Cgm Team

 

18

 

 

58

 

Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

59

 

Anton Schiffer (Ger) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

60

 

Storm Ingebrigtsen (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

61

 

Patrick Konrad (Aut) Lidl-Trek

 

 

 

 

62

 

Manlio Moro (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

63

 

Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

64

 

Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

65

 

Petr Kelemen (Cze) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

66

 

Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

67

 

Brady Gilmore (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

68

 

Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

69

 

Darren Van Bekkum (Ned) Xds Astana Team

 

19

 

 

70

 

Embret Svestad-Bårdseng (Nor) Ineos Grenadiers

 

20

 

 

71

 

Jardi Christiaan Van Der Lee (Ned) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

72

 

Lucas Stevenson (Aus) Australia

 

 

 

 

73

 

Jack Haig (Aus) Ineos Grenadiers

 

 

 

 

74

 

Adam Richard Yates (Gbr) Uae Team Emirates Xrg

 

 

 

 

75

 

Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

76

 

Nicolas Prodhomme (Fra) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

77

 

Filippo Zana (Ita) Soudal Quick-Step

 

 

 

 

78

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin-Premier Tech

 

21

 

 

79

 

Lionel Taminiaux (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

80

 

Haimar Etxeberria Ansalas (Esp) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

 

 

 

81

 

Pavel Novák (Cze) Movistar Team

 

 

 

 

82

 

Michael Gogl (Aut) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

83

 

Henri François Renard Haquin (Fra) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

84

 

Miholjević Fran Miholjević Fran (Cro) Bahrain Victorious

 

 

 

 

85

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon Cma Cgm Team

 

 

 

 

86

 

Lucas Hamilton (Aus) Ineos Grenadiers

 

22

 

 

87

 

Matthew Dinham (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

88

 

Lewis Bower (Nzl) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

89

 

Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

90

 

Corbin John Strong (Nzl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

91

 

Pietro Mattio (Ita) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

92

 

Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto Intermarché

 

 

 

 

93

 

Enzo Paleni (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

94

 

Rémi Cavagna (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

95

 

Christopher Harper (Aus) Australia

 

23

 

 

96

 

Hamish Mckenzie (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

97

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

98

 

Luc Wirtgen (Lux) Tudor Pro Cycling Team

 

 

 

 

99

 

Guillaume Martin Guyonnet (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

100

 

Marco Schrettl (Aut) Xds Astana Team

 

 

 

 

101

 

Titouan Fontaine (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

102

 

Tom Donnenwirth (Fra) Groupama-Fdj United

 

 

 

 

103

 

Jake Stewart (Gbr) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

104

 

Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

105

 

Rudy Porter (Aus) Team Jayco Alula

 

 

 

 

106

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl-Trek

 

24

 

 

107

 

Simone Velasco (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

108

 

Tim Rex (Bel) Team Visma | Lease A Bike

 

25

 

 

109

 

Martin Bugge (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

110

 

Georg Zimmermann (Ger)

 

26

 

 

111

 

Jefferson Cepeda (Ecu) Ef Education - Easypost

 

 

 

 

112

 

Sam Oomen (Ned) Lidl-Trek

 

 

 

 

113

 

Gal Glivar (Slo) Alpecin-Premier Tech

 

 

 

 

114

 

Natnael Tesfatsion (Eri) Movistar Team

 

 

 

 

115

 

Matthew Greenwood (Aus) Australia

 

27

 

 

116

 

Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

117

 

Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious

 

 

 

 

118

 

Pepijn Reinderink (Ned)

 

28

 

 

119

 

Jacopo Mosca (Ita) Lidl-Trek

 

 

 

 

120

 

Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team

 

29

 

 

121

 

Nicholas Schultz (Aus) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

122

 

Damien Craig Howson (Aus) Australia

 

 

 

 

123

 

James Knox (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

124

 

Oliver Peace (Gbr) Team Picnic Postnl

 

 

 

 

125

 

Alberto Dainese (Ita) Soudal Quick-Step

 

30

 

 

126

 

Jonas Rutsch (Ger)

 

31

 

 

127

 

Vegard Stake Laengen (Nor) Uae Team Emirates Xrg

 

32

 

 

128

 

Reuben Thompson (Nzl)

 

 

 

 

129

 

Davide Toneatti (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

130

 

Menno Huising (Ned) Team Visma | Lease A Bike

 

 

 

 

131

 

George Bennett (Nzl) Nsn Cycling Team

 

 

 

 

132

 

Stian Fredheim (Nor) Uno-X Mobility

 

35

 

 

133

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek

 

37

 

 

134

 

Max Walker (Gbr) Ef Education - Easypost

 

44

 

 

135

 

Florian Samuel Kajamini (Ita) Xds Astana Team

 

 

 

 

136

 

Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Premier Tech

 

52

 

 

137

 

Callum Thornley (Gbr) Red Bull - Bora - Hansgrohe

 

56

 

 

138

 

Tim Marsman (Ned) Alpecin-Premier Tech

 

+1:17

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Даун Андер-2026 Tour Down Under-2026 велогонка Мирового тура Тобиас Лунд Андерсен

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:37 | Регистрация: 4.07.2011

    Первая групповая начала сезона и:

    "Сегодня на 1-м этапе Tour Down Under произошло первое серьёзное падение 2026 года.

    Гонщик команды Tudor Мариус Майрхофер получил переломы правой ключицы, лопатки и рёбер. Он передаёт всем привет из больницы.

    Макс ван дер Мёлен также тяжело упал и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Команда подтвердила, что по дороге он был в сознании и общался. Максу провели все необходимые обследования, включая КТ головного мозга — кровоизлияний не выявлено. Переломов нет. У него множественные ссадины и ушибы, в остальном его состояние хорошее, ожидается полное восстановление.

     

     

     

     



    Кстати, вот что впереди:

    STRADA BIANCHE СТАНЕТ СНОВА ПРОЩЕ

    После жёсткой критики со стороны болельщиков и гонщиков маршрут Strade Bianche снова станет более лёгким — таким, каким он был в прошлые годы.

    Многие считали, что гонка была практически идеальной во времена, когда за победу боролись такие гонщики как Петер Саган, Ваут ван Арт и Матьё ван дер Пул. Однако в последние годы организаторы добавили дополнительные километры и набор высоты — изменения, которые, по мнению критиков, были излишними.

     

    Одним из самых громких критиков стал Матьё ван дер Пул, который вообще не участвовал в гонке в последние два года. Он сказал:

    «Это стала гонка для горняков. Я больше жалею о том, что пропустил уик-энд открытия сезона, чем Strade Bianche».

    Что изменилось?

    Гравийные сектора: 80 км → 64 км
    Убраны сектора La Piana (6,4 км) и Serravalle (9,3 км), а сектор Vidritta сокращён вдвое (4,4 км → 2,4 км)
    Общая дистанция гонки: 215 км → 201 км

     

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

20 - 25 января 2026

Tour Down Under

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

27 - 31 января 2026

AlUla Tour

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

1 февраля 2026

Cadel Evans Great Ocean Road Race

4 - 8 февраля 2026

Volta Comunitat Valenciana

7 - 11 февраля 2026

Tour of Oman

6 февраля 2026

Muscat Classic

16- 22 февраля 2026

UAE Tour

28 февраля 2026

Omloop Nieuwsblad

7 марта 2026

Strade Bianche

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ОПРОС

Какая победа в велосезоне 2025 понравилась больше всего?

Комментарии

  • motte
    Тур Даун Андер-2026. Этап 1. Р ... (1)
    motte-Фото

    Первая групповая начала сезона и:

    "Сегодня на 1-м этапе Tour Down Under произошло первое серьёзное падение 2026 года.

    Гонщик команды Tudor Мариус Майрхофер получил переломы правой ключицы, лопатки и рёбер. Он передаёт всем привет из больницы.

    Макс ван дер Мёлен также тяжело упал и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Команда подтвердила, что по дороге он был в сознании и общался. Максу провели все необходимые обследования, включая КТ головного мозга — кровоизлияний не выявлено. Переломов нет. У него множественные ссадины и ушибы, в остальном его состояние хорошее, ожидается полное восстановление.

     

     

     

     



    Кстати, вот что впереди:

    STRADA BIANCHE СТАНЕТ СНОВА ПРОЩЕ

    После жёсткой критики со стороны болельщиков и гонщиков маршрут Strade Bianche снова станет более лёгким — таким, каким он был в прошлые годы.

    Многие считали, что гонка была практически идеальной во времена, когда за победу боролись такие гонщики как Петер Саган, Ваут ван Арт и Матьё ван дер Пул. Однако в последние годы организаторы добавили дополнительные километры и набор высоты — изменения, которые, по мнению критиков, были излишними.

     

    Одним из самых громких критиков стал Матьё ван дер Пул, который вообще не участвовал в гонке в последние два года. Он сказал:

    «Это стала гонка для горняков. Я больше жалею о том, что пропустил уик-энд открытия сезона, чем Strade Bianche».

    Что изменилось?

    Гравийные сектора: 80 км → 64 км
    Убраны сектора La Piana (6,4 км) и Serravalle (9,3 км), а сектор Vidritta сокращён вдвое (4,4 км → 2,4 км)
    Общая дистанция гонки: 215 км → 201 км

     

  • VeloliveTeam
    Сэм Уотсон — победитель пролог ... (2)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: atomic
    разница всё же в секундах, а не в сотых..

    Спасибо, поправили.

  • atomic
    Сэм Уотсон — победитель пролог ... (2)
    atomic-Фото

    разница всё же в секундах, а не в сотых..

  • Ernat78
    XDS Astana Development Team го ... (2)
    Ernat78-Фото

    удвчи нашим

  • Pugachev
    Тур Даун Андер-2026. Маршрут и ... (3)
    Pugachev-Фото
    Да, все имеют равные шансы улететь в космос и , таким образом, сойти... Будет борьба...))))
  • Pugachev
    Тур Даун Андер-2026. Пролог. Р ... (1)
    Pugachev-Фото

    Как в свое время прокомменттировал пролог ТДФ Михаил Игнатьев, "Два километра - это не разделка". Здесь - 4., Зато какая УЙМА гонцов рядом в протоколе и будут стимулированы для борьбы за места повыше...)))))

  • Cahko
    Тур Даун Андер-2026. Маршрут и ... (3)
    Cahko-Фото
    кататься на велосипеде вверх ногами уже непросто.
  • RustamA86
    XDS Astana Development Team го ... (2)
    RustamA86-Фото

    Руслан Елюбаев мой земляк! Удачи в сезоне!clapping

  • sashaney
    Тур Даун Андер-2026. Маршрут и ... (3)
    sashaney-Фото
    3км подъём - первая категория. Это Австралия, детка ©
  • Freejazz
    Матье ван дер Пул выиграл этап ... (4)
    Freejazz-Фото

    Там ещё песчанная секция была, но её прошедшим дождем прибили и тропу быстро протоптали.

    Ну и планки были достаточно высокие - через них прямо переваливались, а не прыгали.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

21 января

Sven Erik Bystrom (Uno-X Mobility)

Mikkel Frolich Honore (EF Education-EasyPost)

Jan Hirt (NSN Cycling Team)

Arne Marit (Red Bull - BORA - hansgrohe)

Romain Gregoire (Groupama - FDJ United)

Matteo Vercher (TotalEnergies)

Theo Leveque (TotalEnergies)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2026 (71)
Декабрь 2025 (138)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)