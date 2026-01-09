VeloNEWS
Джей Вайн — чемпион Австралии-2026 в индивидуальной гонке на время

Джей Вайн открыл сезон 2026 года с победы

 

 

30-летний Джей Вайн открыл 2026 год с победы в индивидуальной гонке на время на Чемпионате Австралии, повторив успех 2023 года, а команда UAE Team Emirates-XRG открыла счёт своим победам в новом сезоне.

 

Джей Вайн — чемпион Австралии-2026 в индивидуальной гонке на время

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

 

Трасса  в Перте (Perth) протяжённостью 39,1 км представляла собой круговой маршрут с длинными открытыми прямыми участками, быстрыми секциями вдоль побережья и несколькими техническими поворотами, где преимущество получали те, кто сочетал чистую мощь с аэродинамической эффективностью. Джей Вайн преодолел дистанцию за 46 минут 52 секунды со средней скоростью 50,05 км/ч, став единственным гонщиком, преодолевшим порог 50 км/ч.

 

Вайн идеально проехал гонку, которая проходила в жаркую погоду, установив лучшее время на всех промежуточных отрезках и мощно завершив финальные километры, чтобы обеспечить себе чистую победу над соперниками.

 

Ближайший соперник Джея Вайна, 23-летний Оливер Бледдин (Oliver Bleddyn) взял серебро, проиграв ему 31 секунду. 27-летний гонщик команды Jayco AlUla Келланд О’Брайен (Kelland O'Brien) стал бронзовым призёром, уступив Вайну 40 секунд.

 

Джей Вайн: «Я очень счастлив и горд начать сезон 2026 года с победы. Вернуть себе зелёно-золотую майку чемпиона в разделке для меня невероятно важно. В прошлом году она мне не досталась, и я очень рад, что приехал в хорошей форме и смог так проехать гонку.

 

Я очень много работал над собой зимой в Европе, чтобы подготовиться к австралийскому лету, и очень доволен, что это окупилось. Подготовка с командой была отличной, и здорово начинать сезон именно так. Носить национальные цвета — это всегда честь».

 

В эти выходные Вайн снова выйдет на старт, чтобы принять участие в групповой шоссейной гонке Чемпионата Австралии.

