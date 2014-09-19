Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

VeloNEWS
Австралийская велогонка Тур Даун Андер (Santos Tour Down Under) открывает календарь гонок Мирового тура на шоссе 20 января. Организаторы охарактеризовали этот 26-й выпуск как «самую сложную гонку в истории», и с учётом уровня  стартующих гонщиков Тур Даун Андер-2026 может самым ярким в борьбе за охровую майку лидера.

 

Маршрут Тура Даун Андер-2026

 

 

В прологе, который вернулся в маршрут впервые с 2023 года, и на пяти этапах общей протяжённостью 758.9 км проявить себя смогут гонщики всех специализаций – от спринтеров, панчеров и горняков. От холмистых дорог до более сложных подъёмов — каждый этап обещает напряжённую гонку, тактические битвы и захватывающие дух моменты для болельщиков. 

 

Стюарт О’Грэйди (Stuart O'Grady), который был первым победителем Тура Даун Андер в 1999 и стал директором гонки в 2021, в этом году выбрал для финального этапа маршрут, напоминающий трассу Чемпионата мира с круговой трассой и изматывающим 8-кратным прохождением подъёма Стирлинг (Stirling) – 2 км со средним градиентом 4% и максимальным 11%.

 

Гонку откроет пролог в Аделаиде. Плоский 3,6 км пролог участники, ввиду сложности транспортировки в Австралию, поедут на шоссейных, а не разделочных велосипедах.

 

1-й этап -  120 километров по всемирно известным винодельческим регионам, стартом и финишем на Мюррей-стрит в Тананде. Участники поднимутся на холм Менглерс (Menglers Hill) и будет петлять между виноградниками, прежде чем начнут выстраиваться спринтерские поезда. Три круга по часовой стрелке через Тананду означают множество точек для обзора для болельщиков. У спринтеров будет первый шанс проявить себя всего через 11 километров этапа, с очками классификации на Barossa Valley Way в городке Линдок (Lyndoch). Два оставшихся спринта будут проведены на отметках 68 и 99 км после старта соответственно.

 

В регионе, известном своими пологими склонами, есть только один значимый подъём. Холм Менглерс возвращается и заставит самых быстрых гонщиков пелотона встать из седла. Организаторы приготовили три восхождения по его более скромной северной стороне: это подъём 2-й категории протяжённостью 2,1 км, с набором высоты 79 метров и средним градиентом 3,9%. Первое восхождение ожидается на 44-м километре гонки, затем второй проход на 75-м километре и финальный рывок, когда до финиша останется всего 13 км. Тактика на последнем спуске будет иметь решающее значение для подготовки претендентов на победу на этапе.

 

2-й этап, по замечанию организаторов, «обещает 148 километров полной отдачи» на Аделаидских холмах. В программе дня три серьёзных подъёма: тягун на Нортон Саммит (Norton Summit), затем визит к Маунт-Лофти (Mt Lofty) и первое двойное восхождение мужчин на известную Коркскрю-роуд (Corkscrew Road). День проверки сил генеральщиков. Общий набор высоты составит 3722 м.

 

Нортон Саммит в Эштоне — 10-километровый тягун с набором высоты 436 метров, который будет преодолён всего через 25 минут после старта этапа. И хотя средний градиент этого подъёма 2-й категории составляет 4%, градиент в 12,6% на самом крутом участке обязательно даст о себе знать. Затем внимание горняков переключится на Коркскрю-роуд. Первое прохождение запланировано на 74,5 километре после старта, затем повторное восхождение на 135,2 км. Цифры этого подъёма 1-й категории говорят сами за себя: 2,4 км у с общим набором высоты 217 метров и средним градиентом 9,7%. Максимальный -  16,2%.

 

Напряжённый финал -  спуск гонщиков в город перед крутым правым поворотом и подъёмом к финишной черте. Это заключительное испытание после почти 150 км потребует сил и технического мастерства.

 

Комментарий Стюарта О’Грэйди, директора гонки: ««На бумаге это, возможно, самый сложный этап за всю историю Тура Даун Андер. Традиционно пелотон поднимался на Коркскрю и поворачивал направо в Кэмпбеллтаун, но на этот раз они свернут налево наверху, так как подъём продолжится по Монтакьют-роуд, затем обратно вниз через Урайдлу (Uraidla) на финальный круг. Это будет действительно сложно».

 

3-й этап протяжённостью 140 км стартует с пляжа в Хенли (Henley)  и поведёт участников в Аделаидские холмы (Adelaide Hills).  Главное испытание - Уикхэм-Хилл (Wickham Hill )  - подъём 1-й категории протяжённостью более трёх километров, со средним градиентом 7%, максимальным -  11% и набором высоты 207 метров. Его преодолеют на 32,2 км этапа. Вторая возможность для гонщиков заработать очки горной классификации появится на подъёме 3-й категории Саммит-роуд на 116,4 км. 19-километровый финишный круг выведет на первый план спринтеров, но, по мнению Стюарта О’Грйэди, «хорошо рассчитанная атака может расстроить планы спринтеров».

 

4-й этап – с легендарным подъёмом Виллунга (Willunga Hill). Королевский 176-км этап. В предыдущие годы гонщики проходили этот подъём один или двараза, но в этом году Виллунгу придётся преодолевать трижды, общий набор высоты на этапе составит 2492 м. Виллунга – 3 км со средним градиентом 7,5%, с максимальным участком в 11%.

 

5-й этап – финальный и решающий этап для генеральщиков. Протяжённостью 169,8 км это из самых длинных заключительных этапов в истории Тура Даун Андер, выбранный директором гонки Стюартом О'Грэйди, чтобы заставить сильнейших гонщиков мира бороться тактически до самого последнего момента. Подъём 2-й категории в Стирлинге – 2 км со средним градиентом 4%, максимальным 11%.

 

Стюарт О’Грэйди: «Это будет лучший финальный этап за всю нашу историю. В предыдущих изданиях гонки судьба майки обычно решалась на холме Виллунга, но круг в Стирлинге в последний день — это совершенно новая игра. Это почти как трасса в стиле чемпионата мира или национального чемпионата, где будет множество возможностей для атак. Даже если вы отстаёте от лидера в пределах минуты, если гонка будет жёсткой и умной, у вас появится шанс разрушить планы обладателя охры, потому что команде будет очень сложно контролировать пелотон в течение восьми кругов вокруг Стирлинга».

 

 

Участники и претенденты Тура Даун Андер-2026

 

28-летний эквадорский гонщик команды UAE Team Emirates XRG Джонатан Нарваэс, победитель прошлого года, попробует защитить титул. Но в этом году на Туре Даун Андер дебютирует Адам Йейтс, который заранее приехал в Австралию, готовясь к старту. Также на домашней гонке будет решительно настроен и Джей Вайн, недавно завоевавший титул чемпиона Австралии в разделке.

 

Джонатан Нарваэс: «Возвращение на Тур Даун Андер в качестве действующего чемпиона вызывает особенные чувства. Победа в прошлом году стала важным моментом - начать карьеру в UAE с такого результата для меня было невероятно и задало тон всему году.

 

2025 год стал фантастическим сезоном для всей нашей команды — мы показали, насколько сильны и сплочены. Теперь мы начинаем с нуля, с тем же честолюбием и желанием продолжать, основываясь на этих успехах. Я мотивирован, команда в отличной форме, и мы готовы вместе бороться за новый высокий результат здесь, в Австралии».

 

В этом году на старте будут все три призёра Тура Даун Андер прошлого года – среди претендентов и гонщик Movistar Хавьер Ромо, занявший в прошлом году второе место, и поднимавшийся на третью ступень подиума 24-летний новозеландец команды Red Bull Bora-hansgrohe Финн Фишер-Блэк.

Среди претендентов также австралийский гонщик Бен О’Коннор (JaycoAlula), Корбин Стронг (NSN)? Сэм Оомен и Патрик Конрад (Lidl-Trek), Николя Продомм  (Decathlon), Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious).

 

 

Этапы Тура Даун Андер-2026

 

20 января. Пролог. Adelaide – Adelaide, 3,6 км, ITT

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

21 января. Этап 1. Tanunda – Tanunda, 120,6 км

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

22 января. Этап 2. Norwood – Uraidla, 148,1 км

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

23 января. Этап 3. Henley Beach – Nairne, 140,8 км

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

24 января. Этап 4. Brighton - Willunga Hill, 176 км

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

25 января. Этап 5. Stirling – Stirling, 169,8 км

 

Тур Даун Андер-2026. Маршрут и участникиТур Даун Андер-2026. Маршрут и участники

 

