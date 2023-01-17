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Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

Альберто Беттиоль, Магнус Шеффилд и Юлиус Йохансен о прологе Тура Даун Андер-2023

 

 

 

   Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol) открыл сезон победой в  прологе гонки Мирового тура Тур Даун Андер-2023. 5,5-км индивидуальную гонку с раздельным стартом, которая впервые в истории открывала Тур Даун Андер, осложнил дождь, он стал причиной падения, по меньшей мере, шести гонщиков, поскользнувшихся на повороте. Но 29-летнему итальянскому велогонщику команды EF Education-EasyPost повезло проехать по сухой дороге, так как он стартовал четвёртым из 139 участников.

Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

 

Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

Photo (c) EF Education-EasyPost

 

  Альберто Беттиоль проехал дистанцию 5,5 км за 6 минут 19 секунд со средней скоростью 52,24 км/ч. Второе место в прологе занял 20-летний американский велогонщик команды INEOS Grenadiers Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield), уступивший Беттиолю 5 секунд на промежуточной отсечке и 8 секунд на финише. Магнус Шеффилд надел майку лучшего молодого гонщика.

 

   Тройку лучших замкнул 23-летний датский велогонщик команды Intermarché - Circus – Wanty Юлиус Йохансен (Julius Johansen), проигравший две секунды Магнусу Шеффилду и 10 секунд Альберто Беттиолю. Магнус Шеффилд и Юлиус Йохансен стартовали через два часа после Беттиоля.

 

  Альберто Беттиоль: «Я очень счастлив, но в то же время мне повезло. Я бы не выиграл, если бы поехал, когда погода испортилась. А так, погода в Австралии мне помогла, оставалось только давить на педали.

 

  План состоял в том, чтобы выкладываться изо всех сил, ехать на максимальной скорости. Особое внимание я уделил поиску наилучшей траектории прохождения поворотов, потому что на дистанции, которая занимает шесть с половиной минут, важнее правильно пройти повороты, чем остальные отрезки. Я много раз проехал круг, изучил каждый поворот.

 

  Я попросил спортивных директоров стартовать первым, потому что собирался помогать товарищам по команде советами. Немного удивительно, что сейчас радуюсь майке лидера. Впереди долгая неделя, настоящая гонка начнётся завтра».

 

  Том Саутем (Tom Southam), спортивный директор команды EF Education-EasyPost: «Безусловно, это лучший вариант начала года. Я ожидал, что пойдёт дождь, но, думал, он начнётся позднее. Как бы то ни было, для Альберто всё сложилось идеально, но и он сам ехал очень быстро, не хочу умалять его выступление. Он великолепно проехал, остальные проиграли ему довольно много. Ещё перед стартом я видел, что он мотивирован. Дождь, который пошёл во время разделки, ему помог, но, думаю, он выступил лучше, чем думал. Победа дополнительно мотивирует перед следующими неделями, мотивирует всю команду от персонала до гонщиков. Лучше начинать с победы, даже если победа стала неожиданной. Таков велоспорт, надо быть готовым бороться за победу.

 

  Его преимущество не такое маленькое, не одна или две секунды. Большинство спринтеров в 10 секундах, завтра будут ещё бонусы в спринте. Есть много гонщиков, проигравших время, поэтому м ы не собирается закрывать каждую атаку. Мы сможем не отпустить отрывы далеко, что уже будет хорошо. Думаю, разрывы более значительные, чем мы думали. Я не считаю нас фаворитами, на которых давление выиграть общий зачёт. Ранний результат – это хорошо. Но теперь будем двигаться постепенно. У нас суперсостав, чтобы защитить майку. Завтра день довольно простой, потому пойдут этапы посложнее. Будем удерживать майку так долго, как только сможем, возьмём от гонки максимум».

 

Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

 

Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

  Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers): «Очень рад, как начался сезон. Я в отличной форме, доволен межсезоньем и тем, как подготовился к старту. Гонка долгая, мы можем позже разыграть в гонке много карт. В гонке будут бонусные секунды, что всегда осложняет борьбу вне зависимости от того, как проходят этапы. Есть такие сильные гонщики как Майкл Мэттьюс и такие сильные спринтеры как Калеб Юэн. Много за кем придётся следить».

 

Альберто Беттиоль — победитель пролога Тура Даун Андер-2023

Photo (c) PhotoNews/Intermarché-Circus-Wanty Team

 

  Юлиус Йохансен (Intermarché-Circus-Wanty): «Дистанция менее 6 км для меня идеальна. Я был отлично экипирован для такого типа усилий благодаря велосипеду Cube Litening Aero. Готовясь к гонке, работал над посадкой, старался сидеть как можно более аэродинамично. Это полезный навык и для моей роли развозящего в спринтерском поезде Гербена Тейссена.

 

  Наш лидер на общий зачёт – Свен Эрик Бистрем. Когда ехали мы с Уго (Пажем), дождь лишь накрапывал, а Свену не так повезло, но, учитывая обстоятельства, он проехал потрясающе.

 

  Этот пролог был моим шансом показать, на что я способен, такое же желание у всей нашей команды. Мы сделаем всё, чтобы доставить Гербена к победе, почему бы не повторить наши достижения 2022 года, быть успешными с первых дней сезона!»

 

 

Результаты пролога Тура Даун Андер-2023

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Теги к статье: Альберото Беттиоль Alberto Bettiol EF Education - EasyPost Тур Даун Андер-2023 Santos Tour Down Under велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Camel
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ...затмит Меркса...

    Затмит, простите, кого?

  • Гонщик
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sixpack
    ммм... не знаю. Кэв очень зависимый спринтер, под которого нужно готовить серьезную бригаду, а гарантий результата ну совсем никаких. Очень боюсь, что под него построят Федорова, Сырицу итд, а выход будет нулевым
    Гарантии нет даже у самого самого, ибо Тур , не первенство водокачки,  а при определëнных обстоятельствах у Кэва вполне реальные шансы без всяких развозов. 

  • Гонщик
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (5)
    Гонщик-Фото

    Старый конь борозды не портит, хотелось бы увидеть снова мотороллер от Хрумыча... 

  • kabachok
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    kabachok-Фото

    а нифигзачем козе баян? (с)

  • motte
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    motte-Фото

    Цитата: Серафим
     Говорят, что старые мемы из Инстаграм приходят умирать в Одноклассники (с).
    А вообще, где Астана, а где спринтеры? Инвалидный развоз в помощь Кэву?

    Так там же эстонец кирсипуу, в директорах, в прошлом спринтер, да еще одного эста подтянули, кэв впридачу, кирсипуу хитёр. Астана концентрирует себя-:) ну и тур, если выгорит... А, вообще, сезон 2023 будет убойным, аж поджилки трясутся в предвкушении.

  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    RVL-Фото
    Какой опыт?))) Кэву нужна победа и по максимуму выстроить команду под себя...
  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (14)
    RVL-Фото

    Ставка на хотя бы единственный спринт Астаны. Все в теме. Иначе ничего не светит...

  • kabachok
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (5)
    kabachok-Фото
    я не медик и со здоровьем у меня порядок, поэтому медицинские форумы не посещаю.
    а Вы по какой причине, позвольте поинтересоваться, туда захаживаете? по первой или второй?
  • Виктор Сироткин
    Изменения в правилах UCI относ ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    пользователи Евроспортплеера на снукерном форуме пишут, что через знакомых в Казахстане оплатили подписку для нового аккаунта (возможно, созданного в Казахстане) и без проблем смотрят ЕС-плеер на российской территории.

    https://elitesnooker.com/threads/5039/

  • Андрей А
    Тур Даун Андер-2023. Пролог (10)
    Андрей А-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Андрей А
    Кто из России смотрит трансляции Eurosport (на сайте или через приложения) как попасть на русскоязычную версию и осталась ли она вообще? 
    Вот мой друг..пользуйся.http://sport365.hdgo.site/27-skeurosport-1.html
    Спасибо! Но приложение хорошо тем, что там можно посмотреть в записи.

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