UCI World Cup Benidorm-2026. Велокросс. Женщины. Результаты

1

 Brand Lucinda

Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions

52:01:00

2

 Alvarado Ceylin del Carmen

Fenix-Premier Tech

  

0:10

3

 Fouquenet Amandine

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

0:12

4

 Gery Célia

AS Bike Racing / France Literie

,,

5

 Zemanová Kristýna

VIF Cycling Team

  

0:52

6

 van Anrooij Shirin

Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions

0:59

7

 Moors Fleur

Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions

1:08

8

 Schreiber Marie

Team SD Worx - Protime

1:14

9

 Vas Blanka

Team SD Worx - Protime

1:25

10

 Bäckstedt Zoe

CANYON//SRAM zondacrypto

1:27

11

 Bramati Lucia

FAS Airport Services - Guerciotti

1:32

12

 Gariboldi Rebecca

Alé Colnago Team

  

1:42

13

 Bentveld Leonie

Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team

1:47

14

 van Alphen Aniek

Seven Racing

  

1:51

15

 Chladoňová Viktória

Team Visma | Lease a Bike

1:54

16

 Betsema Denise

De Ceuster - Bouwpunt

1:56

17

 Worst Annemarie

Seven Racing

  

2:06

18

 Brouwers Julie

Charles Liégeois - Deschacht

2:27

19

 van der Heijden Inge

Crelan - Corendon

  

2:30

20

 Clauzel Hélène

Team EKOÏ

  

2:31

21

 Norbert Riberolle Marion

Crelan - Corendon

  

2:32

22

 Kalis Bloeme

VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes

2:33

23

 Bakker Manon

Crelan - Corendon

  

2:43

24

 Mcgill Sidney

    

2:56

25

 Franck Alicia

Athletes for Hope

  

3:04

26

 Sarkisov Alyssa

CXD Trek Bikes

  

3:12

27

 Duraffourg Lauriane

Scott Creuse Oxygene Gueret

,,

28

 Muller Amandine

AS Bike Racing / France Literie

3:24

29

 Desprez Lison

ACT Cycling

  

3:25

30

 Rodríguez Sofia

Nesta - MMR Cycling Team

3:32

31

 Ferri Elisa

FAS Airport Services - Guerciotti

3:38

32

 Cabaca Mae

Heizomat - Cube

  

3:45

33

 Gallezot Electa

Sebmotobikes CX Team

3:56

 

Теги к статье: UCI World Cup Benidorm-2026 этап Кубка мира по велокроссу велокросс

