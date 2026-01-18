UCI World Cup Benidorm-2026. Велокросс. Женщины. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Сегодня, 16:37
|
1
|
Brand Lucinda
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
52:01:00
|
2
|
Alvarado Ceylin del Carmen
|
Fenix-Premier Tech
|
0:10
|
3
|
Fouquenet Amandine
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
0:12
|
4
|
Gery Célia
|
AS Bike Racing / France Literie
|
,,
|
5
|
Zemanová Kristýna
|
VIF Cycling Team
|
0:52
|
6
|
van Anrooij Shirin
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
0:59
|
7
|
Moors Fleur
|
Baloise Verzekeringen - Het Poetsbureau Lions
|
1:08
|
8
|
Schreiber Marie
|
Team SD Worx - Protime
|
1:14
|
9
|
Vas Blanka
|
Team SD Worx - Protime
|
1:25
|
10
|
Bäckstedt Zoe
|
CANYON//SRAM zondacrypto
|
1:27
|
11
|
Bramati Lucia
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
1:32
|
12
|
Gariboldi Rebecca
|
Alé Colnago Team
|
1:42
|
13
|
Bentveld Leonie
|
Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw Cycling Team
|
1:47
|
14
|
van Alphen Aniek
|
Seven Racing
|
1:51
|
15
|
Chladoňová Viktória
|
Team Visma | Lease a Bike
|
1:54
|
16
|
Betsema Denise
|
De Ceuster - Bouwpunt
|
1:56
|
17
|
Worst Annemarie
|
Seven Racing
|
2:06
|
18
|
Brouwers Julie
|
Charles Liégeois - Deschacht
|
2:27
|
19
|
van der Heijden Inge
|
Crelan - Corendon
|
2:30
|
20
|
Clauzel Hélène
|
Team EKOÏ
|
2:31
|
21
|
Norbert Riberolle Marion
|
Crelan - Corendon
|
2:32
|
22
|
Kalis Bloeme
|
VELOPRO - EGS Group - Alphamotorhomes
|
2:33
|
23
|
Bakker Manon
|
Crelan - Corendon
|
2:43
|
24
|
Mcgill Sidney
|
2:56
|
25
|
Franck Alicia
|
Athletes for Hope
|
3:04
|
26
|
Sarkisov Alyssa
|
CXD Trek Bikes
|
3:12
|
27
|
Duraffourg Lauriane
|
Scott Creuse Oxygene Gueret
|
,,
|
28
|
Muller Amandine
|
AS Bike Racing / France Literie
|
3:24
|
29
|
Desprez Lison
|
ACT Cycling
|
3:25
|
30
|
Rodríguez Sofia
|
Nesta - MMR Cycling Team
|
3:32
|
31
|
Ferri Elisa
|
FAS Airport Services - Guerciotti
|
3:38
|
32
|
Cabaca Mae
|
Heizomat - Cube
|
3:45
|
33
|
Gallezot Electa
|
Sebmotobikes CX Team
|
3:56
