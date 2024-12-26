Селин дель Кармен Альварадо — победительница этапа Кубка мира по велокроссу-2024 в Зонховене

Селин дель Кармен Альварадо обошла Зое Бекстедт и Люсинд Бранд на этапе Кубка мира по велокроссу-2024 в Зонховене

26-летняя нидерландская велогонщица Селин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) одержала восьмую победу в сезоне велокросса 2024/25 и вторую на этапе Кубка мира, выиграв на трассе с песчаными отрезками в Зонховене (Zonhoven).

Кульминацией этапа в Зонховене стали пятый и шестой финальные круги, когда сначала лидер общего зачёта Кубка мира Люсинда Бранд (Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) догнала лидировавшую большую часть гонки Зое Бекстедт (Zoe Backstedt (Canyon-SRAM).

Селин дель Кармен Альварадо и Инге Ван дер Хейден (Inge van der Heijden (Fenix-Deceuninck) на четвёртом круге проигрывали Бекстедт 19 секунд. Но Селин дель Кармен Альварадо удалось догнать Люсинду Бранд и Зое Бекстедт.

Какое-то время соперницы ехали вплотную друг к другу, сменяя друг друга на позиции лидера, а усилившийся дождь усложнял прохождение сложных песчаных секций. На одном из таких участков Люсинда Бранд ошиблась, а Селин дель Кармен Альварадо удержала равновесие, сохранила скорость и создала просвет. Она уехала от соперниц, которые начали сражение за второе место, хотя в финале Зое Бекстедт сократила разрыв, но в итоге финишировала через пять секунд после победительницы, Селин дель Кармен Альварадо. Люсинда Бранд пересекла финиш третьей через 41 секунду.

Селин дель Кармен Альварадо: «Вчера мне было плохо, меня вырвало за двадцать минут до старта. В любом случае, вчера многого не ожидала, знала, что хорошего дня не получится. Но сегодня чувствовала себя лучше, это был новый день. Надеялась, что вчерашнее плохое самочувствие было разовым явлением. После вчерашнего дня эта победа много для меня значит.

Сегодня был совсем другой день, хотя я не ожидала, что выиграю. Поэтому победа ещё слаще. Не очень верила в победу в первой половине гонки, потому что она (Зое) уехала очень далеко. В какой-то момент я оказалась на колесе Люсинды, мы продолжали догонять до конца. Когда приблизились, я подумала, что сегодня выиграю.

Я уже пропустила две гонки и вчера проехала не слишком хорошо, поэтому, думаю, выиграть общий зачёт будет тяжело. Но мы посмотрим».

Для 20-летней британской велогонщицы Зое Бекстедт подиум в Зонховене - первый в карьере на этапе Кубка мира по велокроссу в категории элита. Хотя 20 секунд преимущества ей не хватило для победы над более опытными соперницами, Зое Бекстедт на финальном круге смогла удержать за собой второе место, уехав от лидера общего зачёта Кубка мира Люсинды Бранд.

Зое Бекстедт: «На двух первых кругах я думала о победе Мари Шрайбер в Хюлсте. Надеялась, что смогу продержаться немного дольше. В итоге Селин и Люсинда оказались просто суперсильны. Несмотря на усталость в ногах, я смогла на финальном круге побороться с Люсиндой за второе место. Я выложилась полностью, и благодаря этому смогла обойти Люсинду на финише. Был момент, когда я чуть не упала на втором спуске. Я уже начала падать, и можно было услышать, как зрители закричали: «Оооох». И я тоже подумала: «Ооох». Но было весело».

Люсинда Бранд: «Всё шло хорошо, а потом стало не очень хорошо. Ощущения менялись. На первой части я чувствовала себя великолепно. А потом всё испортилось после поворота, когда всё проваливается, то всё. Ужасно ненавижу этот поворот, всегда его ненавидела. Я старалась, но не смогла. Всеми силами стремилась добиться большего, во время гонки чувствовала, что еду всё сильнее. Но на второй половине снова стало тяжело, ноги уже не слушались. Не знаю, почему, но в холод моим ногам не помощник».