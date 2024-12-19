Селин дель Кармен Альварадо выиграла этап Кубка мира по велокроссу в Намюре

Селин дель Кармен Альварадо одержала победу в Намюре, несмотря на ошибку

Селин дель Кармен Альварадо (Ceylin del Carmen Alvarado) второй год подряд одержала победу на сложной трассе в Намюре на этапе Кубка мира по велокроссу (UCI World Cup Namur).

Падение на финальном, шестом круге, едва лишило 26-летнюю нидерландскую велогонщицу команды Fenix-Deceuninck первого места. Велогонщица команды Baloise Trek Lions Люсинда Бранд (Lucinda Brand), обошедшая своих соперниц перед финальным кругом и ставшая ближайшей преследовательницей Селин дель Кармен Альварадо, финишировала второй через 9 секунд.

35-летняя Люсинда Бранд показала самую высокую скорость прохождения круга в Намюре - преодолела его за 7 минут 57 секунд со средней скорость 18,84 км/ч.

Сокомандница Селин дель Кармен Альварадо - 22-летняя Пук Питерс (Puck Pieterse) замкнула тройку призёров, финишировав через 34 секунды после победительницы. Для Пук Питерс этап Кубка мира по велокроссу в Намюре стал первой гонкой сезона 2024/25.

Чемпионка мира по велокроссу, 22-летняя велогонщица команды Team Visma | Lease a Bike Фем ван Эмпель (Fem van Empel) трижды падала на первом и втором кругах, после чего потеряла время, исправляя механические проблемы с велосипедом, и в итоге финишировала 7-й, через 1:37 после Селин дель Кармен Альварадо.

Бланка Вас (Blanka Vas), 23-летняя венгерская велогонщица команды Team SD Worx - Protime, лидировала в начале гонки, затем держалась в первой группе вместе с Селин дель Кармен Альварадо и Пук Питерс, но потом проиграла им и перегнавшей их Люсинде Бранд, финишировав 4-й, через 57 секунд после Селин дель Кармен Альварадо.

Селин дель Кармен Альварадо: «На самом деле я не ожидала, что выиграю. После перерыва получился такой хороший уик-энд. В первой части гонки чувствовала себя отлично, просто ехала своей скоростью, и это принесло плоды. Но потом накатила усталость. К тому же грязь залепила очки, и мне не было видно, где я еду, но я не хотела их выбрасывать, потому что тогда бы грязь летела в глаза. Поэтому я сделала несколько ошибок.

Но в конце мне всё же удалось удержаться и не дать ей (Люсинде Бранд) меня обойти. Бранд сегодня была очень сильна. Она великолепно проехала, приблизилась ко мне, потому что я ошиблась на последнем круге. В противном случае, я смогла бы сохранить гораздо больший просвет, но как сложилось, так сложилось.

Я очень рада, что не дала ей себя догнать. Опасалась ли я? Когда начала ошибаться, да. Но до этого не боялась. потому что создала довольно значительный просвет, видела, где она едет. Думала, что удержу такой просвет до финала. Ошиблась, потому что мелькнула мысль, что надо бы мне прибавить скорости, но в итоге не смогла. К счастью, ускорилась на секции, где пришлось бежать, и на спуске. Главным было выложиться до самого финиша».

Пук Питерс: «Было тяжело, понадобилось время, чтобы приспособиться, конечно, не я проехала не идеально. Но я довольна, что не упала, не сделала глупых ошибок. Думаю, сегодня Селин была превосходна. Когда Люсинда начала догонять, я посчитала это сигналом к тому, чтобы начинать преследование, но Люсинда всё равно приближалась. Она вылетела из-за спины как ракета. Я довольна своим третьим местом.

Да, я начала сезон позже, чем в предыдущие годы, потому что была активна на шоссе и в маунтинбайке. Сезоны становятся всё продолжительнее и продолжительнее. Тренировочный блок был не слишком длинным, но я надеюсь достичь той формы, какая была у меня в прошлые сезоны. Я собираюсь проехать почти так же много велогонок в велокроссе, как и в прошлом году. Не думаю, что когда-либо мне доводилось участвовать в стольких соревнованиях за такой короткий срок, к тому же я впервые поеду двойной уик-энд».

Фем ван Эмпель: «Наверное, я слишком увлеклась в начале, из-за чего проиграла время. Я продолжала бороться, в этом плюс сегодняшнего дня. Я потеряла много времени, но не сдалась, так что, в итоге всё хорошо».